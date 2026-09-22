Γιώργος Μαζωνάκης: “Ήταν ο τελευταίος τσακωμός μας, δεν του ζήτησα και συγγνώμη”, λέει παιδικός του φίλος

Για τον Γιώργο Μαζωνάκη και τη διαμάχη που είχε με την οικογένειά του τα τελευταία χρόνια μίλησε στην εκπομπή «Πρώτος καφές με τη Ζήνα» ένας από τους παιδικούς του φίλους.

«Ήμουν φίλος με τον Γιώργο από 16 χρονών. Ήμασταν μαζί από την Α’ Λυκείου, που ήμασταν μαζί στο θρανίο…», είπε αρχικά ο παιδικός φίλος του Γιώργου Μαζωνάκη.

Ο ίδιος είπε στη συνέχεια: «Είχε δημιουργηθεί μια εντύπωση στον κόσμο, επειδή έχω μιλήσει με αρκετούς ανθρώπους, ότι η οικογένεια αυτή όλα αυτά τα πράγματα τα έκανε για τα χρήματα. Μετά τη δική μου οικογένεια, νομίζω ότι είναι μόνο αυτή η οικογένεια που αγαπά τόσο πολύ και τα τρία παιδιά της, και θα έδινε τη ζωή της και για τα τρία.

Αν η μάνα στεναχωρήθηκε τόσο πολύ και μπήκε στο νοσοκομείο γιατί επιδεινώθηκε η κατάστασή της, είναι από τη στεναχώρια της που φτάσανε αυτά τα τρία αδέλφια σε αυτό το σημείο. Για να φτάσει η μάνα αυτή, και ο πατέρας αυτός στο σημείο να πάρει εισαγγελέα, αυτό προσπαθούσα να τον πείσω, γιατί ο τελευταίος τσακωμός μας, που δε του ζήτησα και συγγνώμη, ήταν γιατί δεν πάει να δει τη μάνα του.

Του έλεγα ότι δεν είναι στα λογικά του για να λέει γι’ αυτήν τη μάνα που ήξερε τι έχει κάνει για εκείνον ότι δε θα πάει να τη δει. Ήταν μια άσχημη περίοδος για τον Γιώργο που δε θέλω να τη θυμάμαι. Οι γονείς του ανησύχησαν πολύ, γι’ αυτό έφτασαν σε αυτό το σημείο. Ποτέ δεν κοίταξαν το οικονομικό».

Κλείνοντας, ανέφερε: «Ο Γιώργος ήταν πάρα πολύ άσχημα λόγω αυτής της στεναχώριας που είχε περάσει με την οικογένειά του και κυρίως με τη Βάσω, γιατί η Βάσω ήταν ένα πολύ μεγάλο κομμάτι για τον Γιώργο.

Είχα θυμώσει γιατί ενώ 35 χρόνια ήξεραν, έφτασαν σε αυτό το σημείο για να τον πάνε στο Δρομοκαϊτειο και να το μάθει και όλη η Ελλάδα. Όταν τον συνάντησα όμως αφότου βγήκε από εκεί, τους δικαιολόγησα γιατί κι εγώ φοβήθηκα».