Υεμένη: Σε 154 έχουν ανέλθει οι νεκροί στις τελευταίες συγκρούσεις μεταξύ των κυβερνητικών δυνάμεων και των Χούθι 

Οι συγκρούσεις στην Υεμένη μεταξύ των κυβερνητικών δυνάμεων, που έχουν τη στήριξη της Σαουδικής Αραβίας, και των φιλοϊρανών Χούθι έχουν στοιχίσει τη ζωή σε 154 ανθρώπους τις δύο τελευταίες ημέρες, δήλωσαν στο Γαλλικό Πρακτορείο στρατιωτικές πηγές από τις δύο πλευρές.

«Ο απολογισμός από τα σαουδαραβικά πλήγματα, τις συγκρούσεις και τα πυρά του πυροβολικού στα κυβερνεία των Ταΐζ, Αλ-Τζαούφ, Μαρίμπ και Σααντά αυξήθηκε σε 118 νεκρούς», δήλωσαν στρατιωτικές πηγές από τους Χούθι, ενώ κυβερνητικές πηγές έκαναν λόγo για 36 στρατιωτικούς που έχασαν τη ζωή τους στις δυνάμεις τους.