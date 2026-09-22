Η Μέγκαν Μαρκλ εθεάθη στη Βρετανία για πρώτη φορά μετά τη μετακόμισή της

Η Μέγκαν Μαρκλ έκανε τη Δευτέρα δημόσια εμφάνιση στη Βρετανία, όπου εθεάθη να περνά χρόνο με την Έλεν ΝτεΤζένερις σε παμπ.

Οι δύο γυναίκες φωτογραφήθηκαν να συνομιλούν στο Three Horseshoes, κοντά στο Burford του Oxfordshire.

Η έξοδος στα Cotswolds σηματοδότησε την πρώτη δημόσια εμφάνιση της πρώην πρωταγωνίστριας του «Suits» μετά τη μετακόμισή της στην Αγγλία τον Αύγουστο μαζί με τον σύζυγό της, πρίγκιπα Χάρι, και τα δύο παιδιά τους.



Για την έξοδό της επέλεξε ένα χαλαρό look, φορώντας λευκό παντελόνι και ανοιχτό γαλάζιο τοπ, με τα μανίκια γυρισμένα μέχρι τους αγκώνες.

Η δούκισσα του Σάσεξ άφησε τα μαλλιά της κάτω και ολοκλήρωσε την εμφάνισή της με λευκά sneakers και γυαλιά ηλίου.

Η πρώην πρωταγωνίστρια του «Deal or No Deal» έχει κρατήσει χαμηλό προφίλ τις τελευταίες εβδομάδες, την ώρα που ο πρίγκιπας Χάρι έχει πραγματοποιήσει διαδοχικές δημόσιες εμφανίσεις και έχει δώσει το «παρών» σε σειρά εκδηλώσεων.

Πηγή: newsbomb.gr