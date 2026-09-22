Γεωργιάδης: Δεν έχω την παραμικρή ευθύνη για την υπόθεση Μαζωνάκη – Ο Μητσοτάκης θα πάρει αυτοδυναμία

Για την υπόθεση του θανάτου του Γιώργου Μαζωνάκη, τους ελέγχους στο ιατρείο της Ιωάννας Γάκα, τις επικρίσεις για την κατάργηση του Σώματος Επιθεωρητών Υπηρεσιών Υγείας και Πρόνοιας, αλλά και για το πολιτικό τοπίο ενόψει των επόμενων εκλογών μίλησε απόψε ο υπουργός Υγείας, Άδωνις Γεωργιάδης, στο Action 24.

Ο κ. Γεωργιάδης ξεκαθάρισε ότι δεν είχε ως υπουργός Υγείας καμία αρμοδιότητα ή ευθύνη για τους ελέγχους στο συγκεκριμένο ιατρείο, υπογραμμίζοντας ότι οι ελεγκτικές αρμοδιότητες ανήκουν σε άλλους φορείς.

«Δεν έχω την παραμικρή ευθύνη για την υπόθεση Μαζωνάκη, ελεγκτική αρμοδιότητα έχουν οι ιατρικοί σύλλογοι», ανέφερε χαρακτηριστικά, σημειώνοντας πως στην Ελλάδα υπάρχει διαχρονικά πρόβλημα με τους ελέγχους, όχι μόνο στον χώρο της υγείας.

«Οι έλεγχοι δεν έχουν πάει καλά στην Ελλάδα. Δεν είναι θέμα μόνο των γιατρών. Δεν έχουν πάει καλά ούτε στις εφορίες ούτε στις πολεοδομίες. Γενικά στην Ελλάδα υπάρχει πρόβλημα με τους ελέγχους», είπε, προσθέτοντας ότι η δημιουργία του συστήματος Medwatch που παρουσίασε στο υπουργείο Υγείας αποτελεί «ένα μεγάλο βήμα προς τα εμπρός» και ότι τα πρώτα αποτελέσματα -που θα παρουσιαστούν αύριο- από τις πέντε ημέρες της λειτουργίας του είναι εντυπωσιακά.

«Απατεώνες υπήρχαν και όταν λειτουργούσε το Σώμα Επιθεωρητών»

Απαντώντας στην κριτική για την κατάργηση του Σώματος Επιθεωρητών Υπηρεσιών Υγείας, ο υπουργός Υγείας υποστήριξε ότι η ύπαρξη του συγκεκριμένου μηχανισμού δεν απέτρεψε στο παρελθόν φαινόμενα απάτης.

Όπως ανέφερε, «ψευτογιατρός από το 2016 έως το 2019, όταν υπήρχε το Σώμα Επιθεωρητών, έμπαινε στα νοσοκομεία, πουλούσε μαντζούνια και σκότωσε πέντε ανθρώπους».

Παράλληλα, σημείωσε ότι το Σώμα Επιθεωρητών δεν καταργήθηκε το 2019, αλλά οι αρμοδιότητές του μεταφέρθηκαν στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας, η οποία αποτελεί ανεξάρτητη αρχή.

Αναφερόμενος ειδικότερα στην περίπτωση της Γάκα, τόνισε ότι «δούλευε κανονικά το ιατρείο της και επί ΣΥΡΙΖΑ», δηλαδή την περίοδο που υπήρχε ακόμη το Σώμα Επιθεωρητών.

«Δεν ζήτησα συγγνώμη ως υπουργός Υγείας γιατί το υπουργείο δεν έχει ελεγκτική αρμοδιότητα»

Ο Άδωνις Γεωργιάδης αναφέρθηκε και στις αντιδράσεις για το αν θα έπρεπε να υπάρξει δημόσια συγγνώμη από την Πολιτεία.

«Αν δεν ζητάμε συγγνώμη είμαστε ανάλγητοι. Όταν ζητάμε συγγνώμη είμαστε ένοχοι», είπε χαρακτηριστικά.

Ωστόσο, διευκρίνισε ότι δεν ζήτησε συγγνώμη με την ιδιότητα του υπουργού Υγείας, καθώς, όπως υποστήριξε, το υπουργείο δεν έχει αρμοδιότητα ελέγχου των ιδιωτικών ιατρείων.

«Δεν ζήτησα συγγνώμη ως υπουργός Υγείας γιατί το υπουργείο δεν έχει καμία ελεγκτική αρμοδιότητα. Εγώ δεν έχω την παραμικρή ευθύνη. Αρμοδιότητα ελέγχων έχουν οι ιατρικοί σύλλογοι, η εισαγγελία, η αστυνομία και η Εθνική Αρχή Διαφάνειας», επανέλαβε.

Πρόσθεσε πάντως ότι ως εκπρόσωπος της Ελληνικής Δημοκρατίας αισθάνθηκε την ανάγκη, στην κηδεία του Γιώργου Μαζωνάκη, να εκφράσει τη θλίψη του για το γεγονός ότι το θεσμικό πλαίσιο που ισχύει δεν κατάφερε να αποτρέψει την τραγωδία.

Παράλληλα, άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο δημιουργίας νέου ελεγκτικού σώματος στο υπουργείο Υγείας, χωρίς όμως να το παρουσιάσει ως ειλημμένη απόφαση.

«Υπάρχει και η σκέψη να φτιάξουμε ελεγκτικό σώμα στο υπουργείο Υγείας, αλλά αυτό δεν μπορώ να το πω αυτή τη στιγμή με βεβαιότητα», είπε.

Ο κ. Γεωργιάδης δεν παρέλειψε επίσης να επιτεθεί στο ΠΑΣΟΚ για τις αιχμές που άφησε το κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης σε ότι αφορά το συνέδριο του 2023 στο οποίο συμμετείχε η Ιωάννα Γάκα.

“Η κλινική στα εγκαίνια της οποίας παρευρέθηκα, δεν κάνει πλασμαφαίρεση”

O κ. Γεωργιάδης αναφέρθηκε και στην παρουσία του στα εγκαίνια κλινικής στα νότια προάστια λέγοντας ότι αυτή κλινική δεν κάνει πλασμαφαίρεση. «Να μην κάψουμε και τα χλωρά μαζί με τα ξηρά» είπε ο υπουργός Υγείας και πρόσθεσε ότι ο «Ηρακλής Πουαρό» ο Πολάκης πήρε δημοσίευμα από το site του Βελόπουλου.

«Τα παραμύθια για τα ξυλόλια τα είχαν φάει και πολλοί στη ΝΔ, ευτυχώς όχι εγώ»

“Κάποιοι θα ήθελαν να στήσουν με την υπόθεση Μαζωνάκη ένα αφήγημα αντίστοιχο του ξυλολίου… Τα παραμύθια για τα ξυλόλια τα είχαν φάει και πολλοί στη ΝΔ, ευτυχώς όχι εγώ…” είπε μεταξύ άλλων ο υπουργός Υγείας

«Στοίχημα ότι η ΝΔ θα είναι αυτοδύναμη – Ούτε μία στο τρισεκατομμύριο συγκυβέρνηση με Βελόπουλο»

Στο πολιτικό σκέλος της συνέντευξης, ο υπουργός Υγείας εμφανίστηκε αισιόδοξος για την εκλογική πορεία της Νέας Δημοκρατίας, εκτιμώντας ότι το κόμμα θα εξασφαλίσει αυτοδυναμία.

«Εγώ από την αρχή ήμουν φανατικά υπέρ της εξάντλησης της τετραετίας γιατί αυτό είναι το σωστό», ανέφερε.

«Είμαι εξαιρετικά αισιόδοξος. Ο Μητσοτάκης θα πάρει αυτοδυναμία και βάζω και στοίχημα. Και με την πρώτη εκλογή, δεν θα υπάρξει δεύτερη», πρόσθεσε.

Για το ενδεχόμενο δημιουργίας κόμματος από τον Αντώνη Σαμαρά, ο κ. Γεωργιάδης δήλωσε ότι δεν γνωρίζει αν τελικά θα προχωρήσει μια τέτοια κίνηση, σχολιάζοντας χαρακτηριστικά: «Πολύ λάδι αλλά τηγανίτα τίποτα».

Αναφερόμενος στα πιθανά σενάρια συνεργασιών, υποστήριξε ότι το μόνο κόμμα με το οποίο θα μπορούσε να υπάρξει συγκυβέρνηση της ΝΔ είναι το ΠΑΣΟΚ.

«Από τη στιγμή που το ΠΑΣΟΚ είπε συνεδριακά όχι, η συζήτηση αυτή έχει τελειώσει», είπε, ενώ απέκλεισε κατηγορηματικά οποιαδήποτε συνεργασία με την Ελληνική Λύση του Κυριάκου Βελόπουλου, λέγοντας ότι «δεν υπάρχει ούτε μία στο τρισεκατομμύριο» τέτοιο ενδεχόμενο.

Δείτε ολόκληρη την συνέντευξη στο Action24