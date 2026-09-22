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ΠΑΟΚ: Χειρουργείο για Τάχα Άλι και Παβλένκα

Intime
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THESTIVAL TEAM

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Την πόρτα του χειρουργείου θα περάσουν ο Τάχα Άλι και ο Γίρι Παβλένκα.

Οι δύο παίκτες του ΠΑΟΚ υπέστησαν εξάρθρωση ώμου στον αγώνα της Stoiximan Super League με τον Παναιτωλικό και το ιατρικό επιτελείο της ομάδας έκρινε πως θα πρέπει να χειρουργηθούν.

Στην περίπτωση του Άλι, είχε ακολουθηθεί συντηρητική αγωγή, με το ιατρικό επιτελείο να έχει επισημάνει εξαρχής ότι υπήρχε πιθανότητα υποτροπής. Κάτι τέτοιο συνέβη και έτσι και αυτός θα χειρουργηθεί.

Τέλος, από την ΠΑΕ ΠΑΟΚ δεν υπάρχει ενημέρωση για το πότε θα γίνουν οι επεμβάσεις και για τον χρόνο αποκατάστασης.

ΠΑΟΚ

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