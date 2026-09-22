Γουρούνα έπεσε σε γκρεμό στο Ρέθυμνο, σε εξέλιξη επιχείρηση διάσωσης του οδηγού

Συναγερμός έχει σημάνει το απόγευμα της Τρίτης (22/9) στην Πυροσβεστική στο Ρέθυμνο, έπειτα από σοβαρό περιστατικό στην περιοχή του Πλακιά, στα νότια του νομού.

Σύμφωνα με το neakriti.gr, ένα άτομο που επέβαινε σε «γουρούνα» βρέθηκε, κάτω από συνθήκες που μέχρι στιγμής δεν έχουν διευκρινιστεί, σε γκρεμό.

Οι ίδιες πληροφορίες αναφέρουν ότι το όχημα φέρεται να έχει καταπλακώσει το άτομο, το οποίο εντοπίστηκε χωρίς τις αισθήσεις του.

Η κινητοποίηση των Αρχών είναι μεγάλη, καθώς σημείο είναι δύσβατο. Στην περιοχή σπεύδει δύναμη της ΕΜΑΚ, προκειμένου να συνδράμει στην επιχείρηση, ενώ έχουν κινητοποιηθεί συνολικά τέσσερα οχήματα της Πυροσβεστικής με εννέα πυροσβέστες.