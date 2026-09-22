MENOY

 Όλες οι ειδήσεις
Search Button Close Search
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ

Γουρούνα έπεσε σε γκρεμό στο Ρέθυμνο, σε εξέλιξη επιχείρηση διάσωσης του οδηγού

Αρχείο Intime
|
THESTIVAL TEAM

Προσθέστε το Thestival ως προτεινόμενη πηγή στο Google

Συναγερμός έχει σημάνει το απόγευμα της Τρίτης (22/9) στην Πυροσβεστική στο Ρέθυμνο, έπειτα από σοβαρό περιστατικό στην περιοχή του Πλακιά, στα νότια του νομού.

Σύμφωνα με το neakriti.gr, ένα άτομο που επέβαινε σε «γουρούνα» βρέθηκε, κάτω από συνθήκες που μέχρι στιγμής δεν έχουν διευκρινιστεί, σε γκρεμό.

Οι ίδιες πληροφορίες αναφέρουν ότι το όχημα φέρεται να έχει καταπλακώσει το άτομο, το οποίο εντοπίστηκε χωρίς τις αισθήσεις του.

Η κινητοποίηση των Αρχών είναι μεγάλη, καθώς σημείο είναι δύσβατο. Στην περιοχή σπεύδει δύναμη της ΕΜΑΚ, προκειμένου να συνδράμει στην επιχείρηση, ενώ έχουν κινητοποιηθεί συνολικά τέσσερα οχήματα της Πυροσβεστικής με εννέα πυροσβέστες.

Ρέθυμνο

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Περισσοτερες Ειδησεις

LIFESTYLE 21 ώρες πριν

Σταμάτης Κραουνάκης: “Ο θάνατος του Γιώργου Μαζωνάκη έχει ανατινάξει ένα σάπιο σύστημα στον αέρα”

ΣΧΕΣΕΙΣ 18 ώρες πριν

Πέντε ασυνήθιστοι τρόποι για να ξεπεράσετε έναν χωρισμό

ΔΙΕΘΝΗ 9 ώρες πριν

Λιβύη: Ομάδα ενόπλων κλείνει στρόφιγγα πετρελαιαγωγού – Μεγάλη μείωση της παραγωγής

LIFESTYLE 7 ώρες πριν

Πέτρος Μπουσουλόπουλος: Όταν πρωτοάνοιξα το θεατρικό εργαστήρι, περίμενα μέρες και δεν είχε πατήσει άνθρωπος

ΚΑΙΡΟΣ 7 ώρες πριν

ΕΜΥ: Καταιγίδες, κεραυνοί και χαλάζι τις επόμενες ώρες, στο επίκεντρο και η Χαλκιδική – Επικαιροποιήθηκε το έκτακτο δελτίο

ΚΟΙΝΩΝΙΑ 13 ώρες πριν

Θεσσαλονίκη: Έρχεται εθελοντική αιμοδοσία στο ΑΠΘ