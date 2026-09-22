Τραμπ στον ΟΗΕ: Η Αμερική επέστρεψε ισχυρότερη από ποτέ – Θα έχουμε συμφωνία με το Ιράν

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, προχώρησε στην προγραμματισμένη ομιλία του στην 81η Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ.

Ο Τραμπ καλωσόρισε τους ηγέτες του κόσμου στις ΗΠΑ. «Η Αμερική επέστρεψε και η χώρα μας είναι σήμερα ισχυρότερη από ποτέ», είπε ο Αμερικανός πρόεδρος.

Ο Ντόναλντ Τραμπ είπε ότι «το μέλλον είναι πιο φωτεινό από ποτέ» και έκανε λόγο για λαμπρό μέλλον για τις ΗΠΑ. «Πριν δύο χρόνια η χώρα ήταν νεκρή» επεσήμανε και πρόσθεσε πως «σήμερα έχουμε τα πιο ασφαλή σύνορα», προσθέτοντας πως έχουν μηδενιστεί οι μεταναστευτικές ροές και έχει μειωθεί η εγκληματικότητα.

«Όταν άλλοι μίλησαν για ισχύ, εγώ τη χρησιμοποίησα. Έχω καταφέρει να αντιμετωπίσω τους κινδύνους. Νούμερο ένα κίνδυνος ήταν η Ισλαμική Δημοκρατική του Ιράν. Δεν είναι πια ο τραμπούκος της Μέσης Ανατολής. Όταν έγινα πρόεδρος ξεκίνησα διαπραγματεύσεις μαζί τους για να σταματήσουν το πυρηνικό τους πρόγραμμα. Αρνήθηκαν και έκαναν λάθος», τόνισε ο Τραμπ.

President Trump Delivers Remarks, Sep. 22, 2026 https://t.co/O9E7N4zE0q September 22, 2026

Ο Αμερικανός πρόεδρος είπε πως θα πρέπει να λάβει μία απόφαση: Μία συμφωνία με το Ιράν ή εξάλειψη της Ισλαμικής Δημοκρατίας. «Πιστεύω ότι θα καταλήξουμε σε μία συμφωνία αμέσως μετά τις εκλογές» τόνισε, προσθέτοντας πως θα βρίσκεται στη θέση του προέδρου για τα επόμενα 2,5 χρόνια.

«Δεν θα δώσω και τόση σημασία στις εκλογές όσον αφορά το Ιράν. Το Ιράν δεν θα αποκτήσει ποτέ πυρηνικά όπλα» επεσήμανε. Τόνισε, δε, ότι οι ΗΠΑ έχουν περισσότερα πυρομαχικά από ό,τι είχαν διανοηθεί ποτέ ότι θα χρησιμοποιήσουν.

«Οι δειλοί και οι προδότες θα ήθελαν πολύ να πουν ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν έλλειψη πυρομαχικών, αλλά αυτό δεν ισχύει», είπε χαρακτηριστικά.

Trump on Iran:The cowards and traitors would love to say the United States is low on ammunition, but that’s not true.We have more munitions than we could ever possibly think of using, and we’re building them at levels we have never done before. We are adding to our stockpiles faster than ever before—top-of-the-line stuff.In addition, in the very near future, massive munitions plants will be opening. There are 18 of them being built by the greatest defense companies in the world right now—18 under construction. September 22, 2026

Κάλεσε, τα άλλα κράτη να επιβάλουν κυρώσεις στο Ιράν, μέχρι εκείνο να συμφωνήσει, τονίζοντας πως εφόσον εξομαλυνθεί η κατάσταση στο Ορμούζ, η τιμή του πετρελαίου θα πέσει και ανέφερε ότι κατάφερε να τερματίσει 8 πολέμους, σε συνεργασία με άλλους ηγέτες.

«Το καθεστώς του Ιράν είναι αδύναμο και απελπισμένο», είπε, υποστηρίζοντας ότι «μεγάλες αλλαγές μπορεί να συμβούν γρήγορα».

Ο Αμερικανός πρόεδρος υποστήριξε ότι σχεδόν όλες οι χώρες αυτές του έστειλαν επιστολές ευχαριστιών, ενώ ανέφερε πως ο πρωθυπουργός του Πακιστάν τού είπε ότι «έσωσε 30 εκατομμύρια ζωές».

Για τα Στενά του Ορμούζ

«Το Πολεμικό Ναυτικό των Ηνωμένων Πολιτειών συνόδευσε πρόσφατα πάνω από ένα δισεκατομμύριο βαρέλια πετρελαίου έξω από τα Στενά του Ορμούζ, ενώ η ροή πετρελαίου είναι μεγαλύτερη από ό,τι σε οποιαδήποτε άλλη στιγμή από την έναρξη του πολέμου. Βγάζουμε 22, 25, 30, 32 και 37 πλοία, αντίστοιχα, κάθε μέρα, κάθε νύχτα», υποστήριξε ο Ντόναλντ Τραμπ.

«Θα τελειώσουμε γρήγορα τον πόλεμο στην Ουκρανία»

«Συνεργαζόμαστε πολύ στενά με τους ηγέτες της Ρωσίας και της Ουκρανίας, και θα το φέρουμε εις πέρας. Θα συμβεί, νομίζω, πιο γρήγορα από ό,τι αντιλαμβάνονται οι άνθρωποι. Έχουν βαρεθεί πια», υποστήριξε ο Αμερικανός πρόεδρος, αναφερόμενος στον πόλεμο στην Ουκρανία.

Trump on Ukraine:We’re working very closely with the leaders of Russia and Ukraine, and we will get that one done.It’s going to happen, I think, more quickly than people understand. They’ve had it. https://t.co/mRgwxhHAfE — Clash Report (@clashreport) September 22, 2026

«Στον νικητή ανήκουν τα λάφυρα», επεσήμανε ο Τραμπ, πανηγυρίζοντας για την έκβαση της στρατιωτικής επιχείρησης των ΗΠΑ στη Βενεζουέλα. «Αν προσθέσουμε τις Ηνωμένες Πολιτείες και τη Βενεζουέλα, διαθέτουμε πάνω από το 60% του πετρελαίου στον κόσμο. Επομένως, είναι ίσως η μεγαλύτερη συμφωνία. Ήταν ένας πόλεμος, αλλά είναι ίσως η μεγαλύτερη συμφωνία που έχει γίνει ποτέ».

Trump on Russia-Ukraine War:Last week, in honor of Senator Lindsey Graham, I signed a powerful new law passed by Congress, providing me with enormous new tariff authorities.And, if necessary, I will have to use them.It’s time to stop the killing. https://t.co/NgJRwUpaFg — Clash Report (@clashreport) September 22, 2026

Αναφορικά με την Κούβα είπε ότι «η κυβέρνησή μου επιδιώκει επίσης μια ριζική αλλαγή στην κατάσταση στην Κούβα, όπου το κομμουνιστικό καθεστώς βρίσκεται υπό μεγάλη πίεση -τη μεγαλύτερη πίεση που έχει δεχτεί ποτέ. Αποτυγχάνει όπως ποτέ άλλοτε και θα πέσει. Ο Μάρκο Ρούμπιο έχει αναλάβει τις διαπραγματεύσεις. Βρίσκεται σε εντατικές διαπραγματεύσεις με την Κούβα. Ας δούμε τι θα συμβεί. Δεν θα επιτρέψουμε να υπάρχει καταφύγιο για ξένους εχθρούς που απειλούν την Αμερική στα ίδια μας τα σύνορα», διεμήνυσε ο Τραμπ.

Αναφερόμενος στην πρόσφατη συμφωνία με τη Δανία και τη Γροιλανδία, ο Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωσε ότι οι ΗΠΑ θα δημιουργήσουν δύο «μεγάλες» στρατιωτικές βάσεις στο νησί.

«Δεν θα επιτραπεί ποτέ πια σε κανέναν αντίπαλο των ΗΠΑ να εγκαταστήσει στρατιωτική παρουσία στη Γροιλανδία ή να πραγματοποιήσει ευαίσθητες επενδύσεις εκεί χωρίς τη ρητή γραπτή έγκρισή μας».

Αναφερόμενος στην τεχνητή νοημοσύνη, ο Τραμπ δήλωσε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες «απορρίπτουν κάθε προσπάθεια δημιουργίας ενός παγκοσμιοποιημένου σχεδίου για τον έλεγχο της τεχνητής νοημοσύνης».

Παράλληλα, υποστήριξε ότι η τεχνητή νοημοσύνη θα πρέπει να αποκαλείται «υπερνοημοσύνη» (super intelligence) ή S.I.

Υποστήριξε ότι η χρήση της λέξης «τεχνητή» κάνει τη νοημοσύνη να «ακούγεται ψεύτικη».

«Από εδώ και στο εξής, όλα τα έγγραφα των Ηνωμένων Πολιτειών -και ελπίζουμε, και του υπόλοιπου κόσμου- θα τροποποιηθούν ώστε να χρησιμοποιούν τον πολύ πιο ακριβή όρο: “υπέρ”, αντί για “τεχνητή”. Με άλλα λόγια, καλώς ήρθατε στον νέο κόσμο της υπερνοημοσύνης. Ας δούμε αν θα πιάσει. Ακούγεται πολύ καλύτερα», είπε ο Ντόναλντ Τραμπ.