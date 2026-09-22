Τροχαίο με ανατροπή ΙΧ στον δρόμο Σερρών-Αμφίπολης – Δείτε φωτογραφίες

Τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε στον δρόμο Σερρών – Αμφίπολης, λίγο πριν από τη γέφυρα, στο σημείο της εξόδου προς την Εγνατία Οδό.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, περίπου στις 17:30, ένα Ι.Χ. επιβατικό αυτοκίνητο, το οποίο οδηγούσε γυναίκα, εξετράπη της πορείας του και ανετράπη.

Από το περιστατικό δεν αναφέρθηκαν τραυματισμοί. Ωστόσο, στο σημείο κλήθηκαν δυνάμεις του ΕΚΑΒ και της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας για την παροχή συνδρομής.

Τα ακριβή αίτια και οι συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε η εκτροπή παραμένουν υπό διερεύνηση.