Πύργος: Προφυλακίστηκε ο 26χρονος για την επίθεση με ρόπαλο στην πρώην σύντροφό του και τον πατέρα της

Στη φυλακή οδηγείται ο 26χρονος άνδρας που ξυλοκόπησε με ρόπαλο την 36χρονη πρώην σύντροφο του, αλλά και τον πατέρα της, πριν από δέκα ημέρες, στον Πύργο Ηλείας.

Κατά την απολογία του σήμερα ενώπιον του αρμόδιας Ανακρίτριας ο δράστης φέρεται να ισχυρίστηκε, ότι με την 36χρονη είχε οικονομικές εκκρεμότητες και εκείνη τη νύχτα πήγε στο σπίτι της προκειμένου να της ζητήσει το χρηματικό ποσό των 5.000 ευρώ, που όπως υποστήριξε του χρωστούσε.

Το χρονικό της επίθεσης

Το περιστατικό συνέβη το περασμένο Σάββατο (12/9/2026), όταν ο 26χρονος μαζί με έναν φίλο του πήγαν έξω από το σπίτι της 36χρονης, έχοντας καλυμμένα τα χαρακτηριστικά των προσώπων τους με κουκούλες. Κρατώντας ρόπαλα αρχικά ξεκίνησαν να χτυπούν το αυτοκίνητο της γυναίκας προκαλώντας υλικές ζημιές. Όταν η 36χρονη βγήκε έξω μαζί με τον πατέρα της για να δει τι συμβαίνει, δέχθηκαν απανωτά χτυπήματα, με αποτέλεσμα η ίδια να υποστεί κάταγμα στο χέρι και ο πατέρας της να τραυματιστεί στο κεφάλι.

Μετά επίθεση οι δύο δράστες τράπηκαν σε φυγή προς άγνωστη κατεύθυνση, ενώ πατέρας και κόρη μετέβησαν άμεσα στην Αστυνομία για να καταγγείλουν το συμβάν.

Σε βάρος του 26χρονου από περιοχή του Κάμπου, είχε εκδοθεί ένταλμα σύλληψης από την Ανακρίτρια Ηλείας για ενδοοικογενειακή βία, επικίνδυνη σωματική βλάβη, βαριά σωματική βλάβη, απλή σωματική βλάβη και παράβαση του νόμου περί όπλων. Το βράδυ της Παρασκευής (18/9/2026) ο νεαρός άντρας, εντοπίστηκε από αστυνομικούς και συνελήφθη.

Οι αστυνομικοί έκαναν επιχείρηση στο χωριό που διαμένει ο 26χρονος, τον εντόπισαν σε χώρο που βρισκόταν μαζί με φιλικά του πρόσωπα και συνελήφθη.

Πηγή: ertnews.gr