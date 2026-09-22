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Ανθή Βούλγαρη για υπόθεση Μαζωνάκη: “Σταματήστε να γράφετε ότι έχω πάει κι εγώ σε αυτή την κλινική”

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THESTIVAL TEAM

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Τη δική της απάντηση σε δημοσιεύματα που τη συνδέουν με ιδιωτική κλινική στο Κολωνάκι θέλησε να δώσει η Ανθή Βούλγαρη, το πρωί της Τρίτης (22/9/2026).

Η παρουσιάστρια του MEGA, με αφορμή τις εξελίξεις γύρω από την υπόθεση θανάτου του Γιώργου Μαζωνάκη, ξεκαθάρισε πως δεν έχει επισκεφθεί ποτέ τη συγκεκριμένη κλινική ως πελάτισσα, διαψεύδοντας όσα αναφέρονται σε δημοσιεύματα που υποστηρίζουν το αντίθετο.

«Επειδή έχουν ακουστεί πολλά και με την ευκαιρία να πω… σταματήστε σας παρακαλώ αυτά τα άρθρα που γράφετε ότι έχω πάει κι εγώ σε αυτή την κλινική. Αν είχα πάει, πιστέψτε με εκτός του ότι θα το είχα καταγγείλει αν καταλάβαινα ότι είναι παράνομο, θα το είχα πει κιόλας. Δεν κρυβόμαστε εδώ πέρα», επισήμανε στον αέρα του “Κοινωνία Ώρα MEGA” η Ανθή Βούλγαρη.

«Το θέμα είναι ότι πήγαινε πάρα πολύς κόσμος, πάρα πολλοί διάσημοι που έτσι πίστευαν ότι θα αποκτήσουν ευεξία και καλύτερη υγεία και ενέργεια. Βλέπεις, όμως, ότι δεν είναι έτσι τα πράγματα», συμπλήρωσε επί του θέματος η Ανθή Βούλγαρη.

Ανθή Βούλγαρη Γιώργος Μαζωνάκγς

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