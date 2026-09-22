Η γνώριμη ποικιλία του Μασούτη, με την ταχύτητα του efood

Υπάρχουν εκείνες οι στιγμές που χρειάζεσαι κάτι από το supermarket, αλλά το τελευταίο πράγμα που θέλεις είναι να βάλεις ακόμη μία στάση στο πρόγραμμά σου. Ένα προϊόν που τελείωσε, τα υλικά για το βραδινό που ξέχασες ή απλώς ένα καλάθι που πρέπει να γεμίσει, χωρίς όμως να υπάρχει χρόνος για μια ακόμη διαδρομή.

Και κάπως έτσι, το supermarket αλλάζει τρόπο. Μέσα από τη συνεργασία του efood με το Μασούτη, περισσότερα από 5.000 προϊόντα του αγαπημένου supermarket της Θεσσαλονίκης είναι διαθέσιμα για παραγγελία, δίνοντας έναν διαφορετικό τρόπο να κάνεις τα ψώνια σου: από τον καναπέ, το γραφείο ή καθ’ οδόν για το σπίτι.

Όταν χρειάζεσαι Μασούτη, χωρίς να χρειάζεται να πας στον Μασούτη

Ο Μασούτης δεν χρειάζεται ιδιαίτερες συστάσεις, ειδικά στη Θεσσαλονίκη. Είναι ένα brand που έχει συνδεθεί με την καθημερινότητα της πόλης και τις ανάγκες των ανθρώπων εδώ και δεκαετίες.

Τώρα, η γνώριμη ποικιλία του Μασούτη συναντά την ευκολία του efood. Με πάνω από 5.000 κωδικούς, η παραγγελία μπορεί να περιλαμβάνει από τα βασικά προϊόντα της ημέρας μέχρι όλα όσα χρειάζονται για ένα μεγαλύτερο καλάθι.

Και το σημαντικότερο; Δεν χρειάζεται να περιμένεις την «κατάλληλη στιγμή» για να πας supermarket. Μπορείς απλώς να παραγγείλεις όταν το χρειάζεσαι και να συνεχίσεις τη μέρα σου.

Τεράστια γκάμα προϊόντων για κάτι περισσότερο από μια «γρήγορη αγορά»

Το quick commerce συχνά συνδέεται με τις αγορές της τελευταίας στιγμής. Ένα γάλα που τελείωσε, κάτι που ξέχασες από τη λίστα ή ένα προϊόν που χρειάζεσαι επειγόντως. Όμως, η εμπειρία του Μασούτη στο efood είναι κάτι περισσότερο από αυτό.

Ο χρήστης μπορεί να καλύψει διαφορετικές ανάγκες του σπιτιού μέσα από μία παραγγελία. Από προϊόντα για το πρωινό και το καθημερινό μαγείρεμα μέχρι snacks, είδη προσωπικής φροντίδας και όλα εκείνα τα μικρά ή μεγαλύτερα απαραίτητα που χρειάζονται μέσα στην εβδομάδα.

Κάπως έτσι, η λογική του «θα πεταχτώ μέχρι τον Μασούτη» αποκτά μια νέα εκδοχή: ανοίγεις το app του efood, βρίσκεις όσα χρειάζεσαι και αφήνεις την παραγγελία να έρθει σε σένα.

Όταν το supermarket χωράει στο πρόγραμμά σου

Αυτό είναι και το διαφορετικό στην εμπειρία του grocery delivery. Δεν χρειάζεται πλέον να προσαρμόσεις το πρόγραμμά σου στα ψώνια. Τα ψώνια προσαρμόζονται στο δικό σου πρόγραμμα.

Έτσι, είτε πρόκειται για εκείνο το ένα πράγμα που ξέχασες, είτε για ένα καλάθι γεμάτο προϊόντα για το σπίτι, ο Μασούτης είναι στο efood μόλις λίγα taps μακριά. Γιατί η ευκολία δεν είναι μόνο να βρίσκεις αυτό που ψάχνεις. Είναι να μπορείς να το έχεις γρήγορα, εύκολα και χωρίς να χρειάζεται να πας μέχρι το supermarket.