Κατερίνα Καινούργιου για τον σύντροφό της: Θέλει δεύτερο παιδί, εγώ έχω τις φοβίες μου

Στην επιθυμία του συντρόφου της, Παναγιώτη Κουτσουμπή να αποκτήσουν δεύτερο παιδί αναφέρθηκε η Κατερίνα Καινούργιου, δηλώνοντας πως ο σύντροφός της θέλει να μεγαλώσει την οικογένειά τους, ενώ η ίδια έχει «τις φοβίες» της όπως είπε.

Η παρουσιάστρια παραχώρησε συνέντευξη στο Happy Day που προβλήθηκε την Τρίτη 22 Σεπτεμβρίου, όπου μίλησε μεταξύ άλλων για το πρώτο καλοκαίρι που πέρασε με την κόρη της, Ξένια, αλλά και για το ενδεχόμενο να μεγαλώσει η οικογένειά της.

Η Κατερίνα Καινούργιου εξήγησε ότι προς το παρόν θέλει να αφοσιωθεί στην κόρη της και να απολαύσει τα πρώτα στάδια της ανάπτυξής της, ενώ παραδέχτηκε πως εξακολουθεί να έχει ορισμένες ανησυχίες λόγω της εμπειρίας της από την πρώτη εγκυμοσύνη και τον τοκετό.

Όπως είπε: «Εγώ το παιδί το έκανα και λίγο πιο μεγάλη και λίγο φοβήθηκα, είχα και τις αγωνίες και τα άγχη μου, γέννησα και λίγο πρόωρα, έχω λίγο τις φοβίες μου για να κάνω δεύτερο. Ο Παναγιώτης θέλει δεύτερο, εγώ θέλω να απολαύσω λίγο τις στιγμές με την Ξένια, να αρχίσει να μεγαλώνει, να περπατάει, να αφοσιωθώ σε εκείνη και βλέπουμε. Αν το φέρει ο Θεός, μακάρι».

Όσο για το πρώτο καλοκαίρι με το παιδί της, αλλά και το πώς ανταποκρίνεται ο Παναγιώτης Κουτσουμπής στον ρόλο του πατέρα, η παρουσιάστρια δήλωσε: «Πέρασα το ωραιότερο καλοκαίρι της ζωής μου. Χωρίς υπερβολές. Πέρασα δυο μαγευτικούς μήνες με τη μικρή μου. Τώρα με έχουν πιάσει λίγο οι τύψεις γιατί θα γυρνάω λίγο πιο αργά στο σπίτι. Το μόνο που με αγχώνει είναι ο ύπνος, ξυπνάω το βράδυ να δω αν αναπνέει, αν είναι καλά. Λέω ότι ο Θεός μου έστειλε τον καλύτερο σύντροφο και τον καλύτερο μπαμπά που θα έχει η κόρη μου».