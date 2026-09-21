Μονεμβασιώτης: Έχουμε τον κορυφαίο προπονητή στο πρωτάθλημα – Ο Ηρακλής βασανίστηκε πολλά χρόνια

Για όλα τα ζητήματα που απασχολούν τον Ηρακλή μίλησε ο Παναγιώτης Μονεμβασιώτης στην εκπομπή «Κόσμος των ΣΠΟΡ» της ΕΡΤ3, αναφερόμενος μεταξύ άλλων στη συνάντησή του με τον Βάλτερ Ματσάρι, στις δηλώσεις του Ιταλού τεχνικού μετά το ντέρμπι με τον Άρη, στον σχεδιασμό του ρόστερ, αλλά και στην επιστροφή της ομάδας στο Καυτανζόγλειο.

Παράλληλα, τοποθετήθηκε για τη διαιτησία και τις επίμαχες φάσεις που έχουν προκαλέσει συζητήσεις, ενώ έστειλε μήνυμα υπομονής προς τον κόσμο του Ηρακλή, τονίζοντας πως η ομάδα χρειάζεται χρόνο για να προσαρμοστεί στις απαιτήσεις της Super League.

«Δεν υπάρχει κανένα θέμα με τον κ. Ματσάρι»

Αναφερόμενος στη συνάντηση που είχε με τον Βάλτερ Ματσάρι, ο ίδιος υποβάθμισε τη σημασία της, χαρακτηρίζοντάς την μια συνηθισμένη επαφή: «Όπως όλες αυτές οι συζητήσεις, έτσι κι αυτή πήγε αρκετά καλά. Δεν θεωρώ ότι υπάρχει λόγος να δοθεί τέτοια έκταση. Βρήκαμε την ευκαιρία να συναντηθούμε, επειδή εγώ είμαι στην Αθήνα».

Για τις δηλώσεις του Ματσάρι μετά το παιχνίδι με τον Άρη για το μεγάλο ρόστερ, σημείωσε: «Έχει αυτή την άποψη και αυτή εξέφρασε. Θέλει χρόνο για να προσαρμοστεί στο πρωτάθλημα. Είναι σφιχτό και πονηρό πρωτάθλημα και εμείς θέλουμε χρόνο για να προσαρμοστούμε στα θέλω του κ. Ματσάρι».

Παράλληλα, στάθηκε στις διαφορές που αντιμετωπίζει ο Ιταλός τεχνικός στην Ελλάδα: «Έχει περάσει από δύο μεγάλα πρωταθλήματα, το ιταλικό και το αγγλικό, και ήρθε στην Ελλάδα, που είναι στη θέση Νο12 παγκοσμίως. Οπότε είναι λογικό κάποια πράγματα να του φαίνονται ιδιαίτερα περίεργα και παράξενα».

«Ο κ. Ματσάρι ήθελε περιορισμένο ρόστερ, όμως…»

Ο μεγαλομέτοχος του Ηρακλή εξήγησε τη λογική πίσω από τις πολλές μεταγραφές που έγιναν το καλοκαίρι, τονίζοντας ότι στόχος ήταν να αποφευχθεί ο κίνδυνος άμεσης επιστροφής στη δεύτερη κατηγορία: «Όταν μία ομάδα ανεβαίνει από τη Β’ Εθνική, συνήθως δεν έχει ικανοποιητικό κορμό για να είναι ανταγωνιστική και να παραμείνει στην κατηγορία. Αυτό το βλέπουμε παντού. Τα τελευταία χρόνια βλέπουμε ομάδες είτε να πέφτουν ξανά τον πρώτο χρόνο είτε τον δεύτερο».

Και πρόσθεσε: «Εμείς δεν ήμασταν διατεθειμένοι να πάρουμε ένα τέτοιο ρίσκο. Ο κ. Ματσάρι ήθελε ένα περιορισμένο ρόστερ, όμως γνωρίζαμε ότι είχαμε επτά-οκτώ παίκτες κορμού. Θέλαμε, λοιπόν, να κάνουμε περισσότερες μεταγραφές, γιατί τις περισσότερες φορές από ένα σύνολο μεταγραφών πετυχαίνουν το πολύ πέντε-έξι».

Για το ενδεχόμενο περιορισμού του ρόστερ στη συνέχεια της σεζόν, ανέφερε: «Ο κ. Ματσάρι έχει τώρα την ευκαιρία, γνωρίζοντας την ομάδα και τους παίκτες, στη διακοπή να δουλέψει μαζί τους. Σε δύο μήνες, όταν έρθει ο Δεκέμβριος, αν πράγματι έχει καταλήξει στην αξία των παικτών, θα μπορέσουμε να περιορίσουμε τον αριθμό του ρόστερ».

Κλείνοντας το συγκεκριμένο θέμα, ήταν απόλυτος: «Εμείς πιστεύουμε ότι έχουμε τον κορυφαίο προπονητή στο ελληνικό πρωτάθλημα. Αυτή είναι η θέση του Ηρακλή και η δική μου. Δεν υπάρχει κανένα θέμα με τον κ. Ματσάρι».

«Ο Ηρακλής ανοίγει ξανά το Καυτανζόγλειο με δικά του χρήματα»

Στο επίκεντρο βρέθηκε και η επιστροφή του Ηρακλή στο Καυτανζόγλειο, με τον ίδιο να υποστηρίζει πως το επόμενο εντός έδρας παιχνίδι θα διεξαχθεί στη φυσική έδρα της ομάδας: «Θα γίνει στο Καυτανζόγλειο το επόμενο εντός έδρας παιχνίδι. Η ομάδα έχει υποφέρει, έγιναν όλα εκτός έδρας. Είμαστε η μόνη ομάδα που ταλαιπωρήθηκε τόσο πολύ».

Όπως σημείωσε, πρόκειται για τη δεύτερη φορά μέσα σε τρία χρόνια που ο Ηρακλής προχωρά στο άνοιγμα του σταδίου: «Είναι η δεύτερη φορά μέσα σε τρία χρόνια που ο Ηρακλής θα ανοίξει το Καυτανζόγλειο. Όλα τα άλλα που ακούτε και διαβάζετε δεν ευσταθούν. Ο Ηρακλής, με δικά του χρήματα, για δεύτερη φορά ανοίγει το Καυτανζόγλειο μέσα στα τελευταία τρία χρόνια. Περιμένουμε μόνο την πιστοποίηση του γηπέδου από τις αρμόδιες αρχές».

Η τοποθέτηση για τη διαιτησία

Ιδιαίτερη αναφορά έγινε και στα διαιτητικά λάθη που, σύμφωνα με τον ίδιο, έχουν επηρεάσει τον Ηρακλή στα πρώτα παιχνίδια: «Στα πρώτα τέσσερα παιχνίδια είχαμε δύο κακές διαιτησίες. Είχαμε μία ακύρωση καθαρού γκολ και είχαμε και χέρι που δεν δόθηκε στο ματς με τον Άρη».

Ωστόσο, θέλησε να κρατήσει χαμηλούς τόνους: «Οι διαιτητές είναι άνθρωποι, κάνουν και λάθη. Κάποιοι, όχι όλοι, προσπαθούν να κάνουν όσο καλύτερα μπορούν τη δουλειά τους».

Για τη φάση του γκολ που ακυρώθηκε στον Βόλο, υποστήριξε: «Ως Ηρακλής ακούσαμε τις συνομιλίες στο γκολ που μας ακυρώθηκε και φάνηκε από αυτές ότι ο VAR έκανε μεγάλο αγώνα να πείσει τους συναδέλφους ότι η φάση πρέπει να πάει τόσο πίσω για να δώσει την επαφή ακύρωσης του γκολ».

«Η ομάδα χρειάζεται χρόνο»

Αναφερόμενος στη μέχρι τώρα πορεία του Ηρακλή, στάθηκε στις δυσκολίες που αντιμετωπίζει μια ομάδα που επέστρεψε από τη δεύτερη κατηγορία και χρειάστηκε να δημιουργήσει ουσιαστικά νέο σύνολο: «Ο Ηρακλής βασανίστηκε πολλά χρόνια. Επέστρεψε, αλλά δυστυχώς έχει το ντεσαβαντάζ να έρχεται από τη Β’ Εθνική, άρα πρέπει να κάνει μία καινούργια ομάδα».

Και συμπλήρωσε: «Η ομάδα έχει παίξει πέντε εκτός έδρας, έχει μαζέψει βαθμούς. Η εικόνα της στο γήπεδο είναι μέτρια, αλλά η ομάδα χρειάζεται χρόνο, όπως και ο προπονητής και οι παίκτες. Οι υπόλοιποι πρέπει να κάνουμε υπομονή».

Κλείνοντας, αναφέρθηκε στους φιλάθλους της ομάδας και στη στήριξή τους στην προσπάθεια που βρίσκεται σε εξέλιξη: «Ο κόσμος του Ηρακλή είναι μοναδικός και αναφέρομαι σε αυτούς που είναι κοντά και ακολουθούν την ομάδα. Είναι ο τρίτος χρόνος στον Ηρακλή, κάνουμε μία δύσκολη προσπάθεια και ο κόσμος αυτός που είπα είναι κοντά. Τον ευχαριστώ ξανά».