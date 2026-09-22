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Ο Μπέος στον Γκαγκάτση για Πολυχρόνη και Τζήλο: “Να τιμωρηθούν”

Φωτογραφία: Intime
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Στην ΕΠΟ βρέθηκε σήμερα το πρωί ο Αχιλλέας Μπέος, έχοντας συνάντηση με τον πρόεδρο της Ομοσπονδίας, Μάκη Γκαγκάτση, λίγες ώρες πριν από την κρίσιμη συνεδρίαση της Super League.

Στο επίκεντρο της συζήτησης βρέθηκε η διαιτησία της αναμέτρησης Βόλος-ΑΕΚ, με τον δήμαρχο Βόλου και ισχυρό άνδρα της θεσσαλικής ομάδας να εκφράζει έντονα τη δυσαρέσκειά του για τις αποφάσεις που ελήφθησαν κατά τη διάρκεια του αγώνα.

Σύμφωνα με το metrosport.gr, ο Αχιλλέας Μπέος μετέφερε στον Μάκη Γκαγκάτση τον εκνευρισμό του για τις επίμαχες φάσεις της αναμέτρησης, εστιάζοντας ιδιαίτερα στη φάση του πέναλτι που καταλογίστηκε υπέρ της ΑΕΚ για μαρκάρισμα στον Λούκα Γιόβιτς.

Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, στη διάρκεια της συνάντησης έγινε εκτενής αναφορά τόσο στον διαιτητή της αναμέτρησης, Πολυχρόνη, όσο και στον Τζήλο, ο οποίος είχε τον ρόλο του VAR. Από την πλευρά του Βόλου εκφράστηκε η άποψη πως συγκεκριμένες διαιτητικές αποφάσεις είχαν καθοριστική επίδραση στην εξέλιξη και το τελικό αποτέλεσμα της αναμέτρησης.

Μάλιστα, ο Μπέος ζήτησε από τον πρόεδρο της ΕΠΟ να εξεταστεί η διαιτητική παρουσία των δύο αξιωματούχων και να υπάρξουν συνέπειες, υποστηρίζοντας ότι οι αποφάσεις τους χρήζουν αξιολόγησης.

Η συνάντηση πραγματοποιήθηκε σε μια χρονική συγκυρία κατά την οποία το ζήτημα της διαιτησίας βρίσκεται εκ νέου στο προσκήνιο, με τον Βόλο να μεταφέρει επίσημα τις ενστάσεις του στην ηγεσία της ΕΠΟ.

Αχιλλέας Μπέος ΕΠΟ

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