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Καταδίωξη διακινητή που μετέφερε 10 μετανάστες στον Έβρο

Intime
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THESTIVAL TEAM

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Δύο διακινητές συνελήφθησαν σε δύο διαφορετικές περιπτώσεις στον Έβρο, καθώς σύμφωνα με την ΕΛΑΣ μετέφεραν με ΙΧ αυτοκίνητα συνολικά 14 παράνομους μετανάστες προς το εσωτερικό της χώρας.

Η πρώτη σύλληψη έγινε το πρωί της 22ας Σεπτεμβρίου, σε επαρχιακή οδό του Έβρου, από αστυνομικούς του Τμήματος Συνοριακής Φύλαξης Σουφλίου. Οι αστυνομικοί εντόπισαν αλλοδαπό να οδηγεί ΙΧ αυτοκίνητο και να μεταφέρει παράνομα στο εσωτερικό της χώρας τέσσερις μη νόμιμους μετανάστες.

Η δεύτερη περίπτωση σημειώθηκε τις πρώτες πρωινές ώρες της 23ης Σεπτεμβρίου, όταν αστυνομικοί του Τμήματος Συνοριακής Φύλαξης Τυχερού εντόπισαν δεύτερο αλλοδαπό να οδηγεί ΙΧ αυτοκίνητο και να μεταφέρει 10 μη νόμιμους μετανάστες.

Σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ., ο οδηγός δεν συμμορφώθηκε αρχικά στο σήμα στάσης των αστυνομικών και ανέπτυξε ταχύτητα, οδηγώντας επικίνδυνα. Η καταδίωξη ολοκληρώθηκε όταν το όχημα εντοπίστηκε ακινητοποιημένο, έπειτα από ανατροπή σε αγροτεμάχιο. Όλοι οι επιβαίνοντες μεταφέρθηκαν στο Νοσοκομείο Αλεξανδρούπολης για την παροχή πρώτων βοηθειών.

Από τις αστυνομικές αρχές κατασχέθηκαν τα δύο ΙΧ αυτοκίνητα που χρησιμοποιήθηκαν για τη μεταφορά των μεταναστών, καθώς και κινητά τηλέφωνα. Οι δύο συλληφθέντες, σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ., θα οδηγηθούν στον Εισαγγελέα Πρωτοδικών Αλεξανδρούπολης.

Την προανάκριση για τις δύο υποθέσεις διενεργούν το Τμήμα Συνοριακής Φύλαξης Σουφλίου και το Τμήμα Συνοριακής Φύλαξης Τυχερού.

Έβρος Καταδίωξη Μετανάστες

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