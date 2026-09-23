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Μεγάλο πάρτι υποδοχής για τους πρωτοετείς φοιτητές και τους νέους στο Δημαρχείο Θεσσαλονίκης

Intime
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THESTIVAL TEAM

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Η Αντιδημαρχία Παιδείας και Δια Βίου Μάθησης του Δήμου Θεσσαλονίκης, μέσω του Κέντρου Ευρωπαϊκής Πληροφόρησης EUROPE DIRECT Θεσσαλονίκης, υποδέχεται τη νέα γενιά της πόλης με ένα μεγάλο πάρτι στο Δημαρχείο Θεσσαλονίκης, το Σάββατο 26 Σεπτεμβρίου, από τις 17:00 έως τις 23:00.

Το THESS COMPASS απευθύνεται σε πρωτοετείς φοιτητές και νέους της Θεσσαλονίκης και έχει στόχο να τους βοηθήσει να γνωρίσουν καλύτερα την πόλη, να ανακαλύψουν ευκαιρίες που μπορούν να αξιοποιήσουν κατά τη διάρκεια των σπουδών και της ζωής τους και να έρθουν σε επαφή με φορείς, δίκτυα και ευρωπαϊκά προγράμματα.

Πώς βρίσκεις τον δρόμο σου σε μια καινούργια πόλη; Πού μπορείς να αναζητήσεις ευκαιρίες που ταιριάζουν στα ενδιαφέροντά σου; Ποιοι φορείς, ποια ευρωπαϊκά προγράμματα και ποια δίκτυα μπορούν να σε βοηθήσουν στο επόμενο βήμα;

Το THESS COMPASS φιλοδοξεί να αποτελέσει την «πυξίδα» των νέων στη Θεσσαλονίκη, μέσα από μια διαφορετική εκδήλωση υποδοχής που συνδυάζει την ενημέρωση, τη δικτύωση και την ψυχαγωγία.
Στη διάρκεια της εκδήλωσης, οι συμμετέχοντες θα έχουν την ευκαιρία να γνωρίσουν ιδρύματα, φορείς, δίκτυα και προγράμματα ευρωπαϊκού ενδιαφέροντος, μέσα από ένα διαδραστικό πρόγραμμα.

Παράλληλα, η μουσική θα δώσει τον δικό της ρυθμό στη βραδιά. Το πρόγραμμα περιλαμβάνει DJ sets, ενώ την εκδήλωση θα ολοκληρώσει ένα exclusive DJ set από τη Μαρία Αντωνά.

Για έξι ώρες, το Δημαρχείο Θεσσαλονίκης γίνεται σημείο συνάντησης της νέας γενιάς της πόλης, δίνοντας στους νέους την ευκαιρία να γνωρίσουν καλύτερα τη Θεσσαλονίκη, να ενημερωθούν για ευρωπαϊκές ευκαιρίες και να ξεκινήσουν τη νέα ακαδημαϊκή χρονιά με μουσική και νέες γνωριμίες.
Βρες την πυξίδα σου. Γνώρισε την πόλη. Ανακάλυψε την Ευρώπη.

THESS COMPASS
Σάββατο 26 Σεπτεμβρίου | 17:00–23:00
Δημαρχείο Θεσσαλονίκης
Είσοδος ελεύθερη

Μια εκδήλωση της Αντιδημαρχίας Παιδείας και Δια Βίου Μάθησης του Δήμου Θεσσαλονίκης και του EUROPE DIRECT Θεσσαλονίκης.

Θεσσαλονίκη

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