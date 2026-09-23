Θρασκιά για την επίθεση Φαραντούρη στη Σδούκου: “Σε κανέναν δεν επιτρέπεται να ασκεί λεκτική βία”

Στην αντιπαράθεση του Νικόλα Φαραντούρη με την Αλεξάνδρα Σδούκου και ειδικότερα στη χρήση του όρου «χαριεντιζόσασταν με υπουργούς» αναφέρθηκε η Ράνια Θρασκιά, μιλώντας στον Alpha Radio 98,9, τονίζοντας ότι τέτοιες εκφράσεις την βρίσκουν αντίθετη.

«Αυτό το ρήμα με βρίσκει κάθετα αντίθετη. Το χρησιμοποίησε πρώτα η κυρία Σδούκου, το χρησιμοποίησε έπειτα και ο κ. Φαραντούρης, δεν βοήθησε κανένας από τους δύο το δημόσιο διάλογο», είπε η Ράνια Θρασκιά.

Όπως ανέφερε, η εισαγωγή λεκτικής ή ψυχολογικής βίας στον δημόσιο λόγο είναι λανθασμένη, όπως και οι προσωπικοί χαρακτηρισμοί μεταξύ πολιτικών αντιπάλων. «Οποιοδήποτε εισάγει λεκτική ή ψυχολογική βία στον δημόσιο λόγο είναι εκ πρωιμίου λάθος. Οποιοσδήποτε προκαλεί με προσωπικούς χαρακτηρισμούς έναν πολιτικό του αντίπαλο είναι εκ πρωιμίου λάθος και δεν θα μπορούσε παρά να με βρίσκει απέναντι», σημείωσε.

Η Ράνια Θρασκιά αναφέρθηκε στη συνέχεια στην ιδιαίτερη ευαισθησία που υπάρχει απέναντι στις γυναίκες, επισημαίνοντας ωστόσο ότι θύμα βίας μπορεί να είναι και ένας άνδρας. «Προφανώς και υπάρχει μεγαλύτερη ευαισθησία απέναντι στις γυναίκες ακριβώς γιατί δυστυχώς το 2026 πλήττονται πολύ περισσότερο ψυχολογικά και στην δημόσια σφαίρα και στην ιδιωτική. Θύμα βίας, λεκτικής, ψυχολογικής ή και σωματικής μπορεί να πέσει και ένας άνδρας. Άρα να συμφωνήσουμε ότι αν θέλουμε μια πολιτική ηθική και έναν πολιτικό πολιτισμό ειδικά όσο φτάνουμε στις εκλογές πρέπει ο καθένας να αυτοπεριορίζεται και να αναλαμβάνει την ατομική του ευθύνη», είπε.

Συνεχίζοντας, υπογράμμισε την ανάγκη να αποφεύγονται συμπεριφορές που οδηγούν σε λεκτική βία στον δημόσιο διάλογο. «Να αποφύγουμε είτε να προκαλούμε, είτε να γινόμαστε θήτες είτε να δημιουργούμε σήματα στο θύματα διάλογο. Ξεκάθαρα με βρίσκει απέναντι η όποια τέτοια ενέργεια και επιλογή», τόνισε η ίδια.

Κλείνοντας την τοποθέτησή της, η Ράνια Θρασκιά σημείωσε ότι κάθε πολιτικός εκπροσωπεί τις δικές του θέσεις και ιδεολογία, αλλά έθεσε ως όριο τη λεκτική βία: «Ο καθένας έχει μια δική του αλήθεια που αντιπροσωπεύει και εκπροσωπεί βάσει ιδεολογίας, θέσεις και πώς στέκεται στο δημόσιο διάλογο και πολιτικά. Σε κανέναν όμως δεν επιτρέπεται ούτε να προκαλεί, ούτε να προκαλείται ούτε να ασκεί λεκτική βία».