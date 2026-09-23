Ελληνική Αστυνομία: Είχαν γίνει τουλάχιστον τέσσερις απορρίψεις επικίνδυνων βιομηχανικών αποβλήτων στον Κηφισό

Τουλάχιστον τέσσερις φορές μέσα σε διάστημα 20 ημερών διαπιστώθηκε ότι απορρίπτονταν υγρά βιομηχανικά απόβλητα υψηλής οξύτητας σε φρεάτιο αποχέτευσης πρατηρίου υγρών καυσίμων στο Αιγάλεω, έπειτα από πολυήμερη έρευνα των αστυνομικών της Ομάδας Αποτροπής Απόρριψης Αποβλήτων της ΓΑΔΑ, οι οποίοι είχαν θέσει το πρατήριο σε διακριτική παρακολούθηση.

Για την υπόθεση συνελήφθησαν ένας 41χρονος αλλοδαπός οδηγός του βυτιοφόρου και ένας 63χρονος, προσωρινά υπεύθυνος του πρατηρίου, ενώ σε βάρος ακόμη δύο ατόμων σχηματίστηκε δικογραφία για παραβάσεις της νομοθεσίας περί περιβαλλοντικής προστασίας και διαχείρισης αποβλήτων.

Ως προς το χρονικό της υπόθεσης, κατά τη διάρκεια της αστυνομικής επιχείρησης, που πραγματοποιήθηκε το πρωί της 22ας Σεπτεμβρίου, εντοπίστηκε και ακινητοποιήθηκε 41χρονος οδηγός βυτιοφόρου τη στιγμή που, σύμφωνα με την ΕΛΑΣ, απέρριπτε τα απόβλητα στο φρεάτιο.

Όπως επισημαίνεται στην ανακοίνωση, κλιμάκιο της ΕΥΔΑΠ, διαπίστωσε με τη χρήση ειδικής κάμερας και χρωματισμένου υγρού, ότι ο αγωγός του πρατηρίου υγρών καυσίμων καταλήγει στο δίκτυο όμβριων υδάτων και στη συνέχεια στον Κηφισό ποταμό, με αποτέλεσμα την εκβολή τους στη θάλασσα του παραλιακού μετώπου της Αθήνας.

Αναλυτικά η σχετική ανακοίνωση:

«Αστυνομική επιχείρηση της Ομάδας Αποτροπής Απόρριψης Αποβλήτων της ΓΑΔΑ για την παράνομη διαχείριση και ανεξέλεγκτη διάθεση αποβλήτων οδήγησε στον εντοπισμό 41χρονου οδηγού βυτιοφόρου που απέρριπτε υγρά βιομηχανικά απόβλητα υψηλής οξύτητας σε φρεάτιο αποχέτευσης πρατηρίου υγρών καυσίμων στην περιοχή του Αιγάλεω.

Στο πλαίσιο αυτό, συνελήφθησαν πρωινές ώρες της 22-9-2026, -2- άτομα, 41χρονος αλλοδαπός οδηγός και 63χρονος ημεδαπός, προσωρινά υπεύθυνος του πρατηρίου υγρών καυσίμων, ενώ σχηματίστηκε δικογραφία από το Τμήμα Περιβαλλοντικής Προστασίας/ΔΔΕΕΑ/ΓΑΔΑ σε βάρος ακόμα -2- ατόμων.

Ειδικότερα, πρωινές ώρες της 22-9-2026, αστυνομικοί της Ομάδας Αποτροπής Απόρριψης Αποβλήτων της ΓΑΔΑ εντόπισαν και ακινητοποίησαν τον 41χρονο οδηγό του βυτιοφόρου τη στιγμή που απέρριπτε υγρά βιομηχανικά απόβλητα υψηλής οξύτητας σε φρεάτιο αποχέτευσης πρατηρίου υγρών καυσίμων στην περιοχή του Αιγάλεω.

Τα εν λόγω απόβλητα κατέληγαν μέσω σωληνώσεων στο δίκτυο όμβριων υδάτων της ΕΥΔΑΠ και στη συνέχεια στον Κηφισό ποταμό με αποτέλεσμα την εκβολή τους στη θάλασσα του παραλιακού μετώπου της Αθήνας.

Ο εντοπισμός του εν λόγω βυτιοφόρου προέκυψε μετά από πολυήμερη ενδελεχή έρευνα των αστυνομικών της Ομάδας Αποτροπής Απόρριψης Αποβλήτων της ΓΑΔΑ, οι οποίοι είχαν θέσει σε διακριτική παρακολούθηση το πρατήριο υγρών καυσίμων, διαπιστώνοντας τουλάχιστον -4- απορρίψεις υγρών βιομηχανικών αποβλήτων σε -20- ημέρες.

Κατόπιν των ανωτέρω, κλήθηκε και προσήλθε στο πρατήριο υγρών καυσίμων περιβαλλοντολόγος του Τμήματος Επιθεωρητών Περιβάλλοντος του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας (ΥΠΕΝ), προκειμένου να διενεργήσει αυτοψία και σύμφωνα με την εκτίμησή του, βάσει των τιμών των παραμέτρων του αναλυθέντος δείγματος, σε συνδυασμό με τα μακροσκοπικά χαρακτηριστικά του αποβλήτου, ήτοι την έντονη οσμή, το σκούρο καφέ χρώμα και την υψηλή συγκέντρωση αιωρούμενων σωματιδίων, πρόκειται για υγρά βιομηχανικά απόβλητα υψηλής οξύτητας.

Αυτό είχε ως αποτέλεσμα τη ρύπανση και υποβάθμιση των επιφανειακών υδάτων και ενείχε άμεσο κίνδυνο για τη δημόσια υγεία.

Παράλληλα, στο πρατήριο προσήλθε κλιμάκιο της ΕΥΔΑΠ, το οποίο με τη χρήση ειδικής κάμερας και χρωματισμένου υγρού διαπίστωσε ότι ο εν λόγω αγωγός του πρατηρίου υγρών καυσίμων καταλήγει στο δίκτυο όμβριων υδάτων και στη συνέχεια στον Κηφισό ποταμό με αποτέλεσμα την εκβολή τους στη θάλασσα του παραλιακού μετώπου της Αθήνας.

Επιπρόσθετα, σε βάρος του ιδιοκτήτη του ανωτέρω βυτιοφόρου, καθώς και σε βάρος του οδηγού επιβλήθηκαν διοικητικά πρόστιμα ύψους -2.840- ευρώ και -1.348- ευρώ, αντίστοιχα, για παραβάσεις που αφορούν τη μη τήρηση στοιχείων μεταφοράς, την απόρριψη επικίνδυνου φορτίου και τους ελλιπείς χρόνους ημερήσιας ανάπαυσης, ενώ το εν λόγω βυτιοφόρο κατασχέθηκε.

Αντίστοιχοι έλεγχοι συνεχίζονται καθημερινά από την Ομάδα Αποτροπής Απόρριψης Αποβλήτων της ΓΑΔΑ για τη διαπίστωση παραβάσεων περιβαλλοντικής νομοθεσίας που προκαλούν ρύπανση του περιβάλλοντος με αποτέλεσμα τον άμεσο κίνδυνο για τη δημόσια υγεία».