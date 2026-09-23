Ζωή Κωνσταντοπούλου κατά ΠΑΣΟΚ: Μπράβο σας κ. Ανδρουλάκη για τη χείρα βοηθείας στη ΝΔ

Κατά του ΠΑΣΟΚ στράφηκε για άλλη μια φορά η Ζωή Κωνσταντοπούλου, κατηγορώντας την αξιωματική αντιπολίτευση για «χείρα βοηθείας» στη ΝΔ, επειδή στην Επιτροπή Δεοντολογίας ψήφισε «ναι» στην άρση ασυλίας της σε δύο υποθέσεις εις βάρος της.

«Μπράβο σας κύριε Ανδρουλάκη για τη χείρα βοηθείας στη ΝΔ» τόνισε από το βήμα της Ολομέλειας η Ζωή Κωνσταντοπούλου, κάνοντας λόγο για κατάπτυστη στάση, την οποία συνέδεσε με παλαιότερη κριτική της κατά του ΠΑΣΟΚ, για τη στάση του στον διορισμό μελών στις ανεξάρτητες αρχές. «Σας βολεύει να στοχοποιηθεί η Πλεύση Ελευθερίας επειδή σας ξεμπρόστιασε για τη σύμπλευση με τη ΝΔ. Σας χάλασα το κομπρεμί, σας χαλάω τη σούπα», πρόσθεσε.

Καλώντας τον κοινοβουλευτικό εκπρόσωπο του ΠΑΣΟΚ Δημήτρη Μάντζου να τοποθετηθεί, η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας φώναξε από το έδρανό της: «Το ΠΑΣΟΚ τουμπεκί. Πείτε μας γιατί συμπράττετε με αυτούς».

«Το ΠΑΣΟΚ έχει αξιακή τοποθέτηση» απαντά ο Μάντζος

Απάντηση στην κυρία Κωνσταντοπούλου έδωσε ο κ. Μάντζος, που υπερασπίστηκε τη θέση του κόμματος του, κάνοντας λόγο για θέμα αρχής. «Το ΠΑΣΟΚ έχει αξιακή τοποθέτηση από την πρώτη στιγμή. Εσείς έχετε ταχθεί υπέρ της κατάργησης της βουλευτικής ασυλίας», είπε, προσθέτοντας: «Είναι κατάπτυστο το ότι λέμε από θέση αρχής πως ό,τι δεν άπτεται των βουλευτικών καθηκόντων πρέπει να ακολουθεί την οδό της Δικαιοσύνης; Είναι κατάπτυστο να λέμε ότι εμείς οι ίδιοι δεχόμαστε να παραπεμφθούμε στη Δικαιοσύνη ακόμη κι από τους εχθρούς της Δημοκρατίας; Εμείς είμαστε οι κατάπτυστοι; Εμείς αυτό το ονομάζουμε συνέπεια»

Η επίθεση της κυρίας Κωνσταντοπούλου κατά του ΠΑΣΟΚ έγινε κατά τη συζήτηση των αιτημάτων άρσης ασυλίας εις βάρος της. Το πρώτο αίτημα αφορά μήνυση του προέδρου της Ένωσης Δικαστών και Εισαγγελέων Χριστόφορου Σεβαστίδη εις βάρος της για συκοφαντική δυσφήμιση. Το δεύτερο αίτημα έρχεται κατόπιν αναφοράς αστυνομικού του Τμήματος Μεταγωγών Λάρισας, που κατήγγειλε ότι η κυρία Κωνσταντοπούλου τον βιντεοσκόπησε και ανάρτησε το υλικό στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης χωρίς τη συναίνεση του κατά τη διάρκεια της δίκης για την τραγωδία των Τεμπών. Η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας κατήγγειλε «παρακράτος» της ΝΔ και βιομηχανία «ψευδομηνύσεων» εις βάρο της.