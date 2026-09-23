Παπαθανάσης: Αυτά που είπε ο Τσίπρας δεν ήταν αληθή, τα δικά μας μέτρα είναι κοστολογημένα

Στην πορεία των διεθνών τιμών του πετρελαίου, τα μέτρα για την αντιμετώπιση του κόστους των καυσίμων, την πιθανότητα νέας ευρωπαϊκής ρήτρας διαφυγής, αλλά και στο στεγαστικό και τη στήριξη των μικρομεσαίων επιχειρήσεων αναφέρθηκε ο αναπληρωτής υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Νίκος Παπαθανάσης, μιλώντας στην εκπομπή «LiveNow» του ΕΡΤnews.

Ο κ. Παπαθανάσης τόνισε ότι η κυβέρνηση παρακολουθεί στενά τις εξελίξεις στις διεθνείς αγορές, επισημαίνοντας τη μεταβλητότητα στις τιμές του πετρελαίου. Όπως είπε, το βαρέλι από περίπου 108 δολάρια έχει υποχωρήσει κάτω από τα 100 δολάρια, με αποτέλεσμα, όπως σημείωσε, να πρέπει να αναμένονται οι επόμενες εξελίξεις πριν από τη λήψη νέων αποφάσεων.

Για το πετρέλαιο θέρμανσης ανέφερε ότι «θα γίνουν οι σχετικές ανακοινώσεις έως το τέλος του μήνα, όπως έχει πει και ο πρωθυπουργός», ενώ για τις τιμές των καυσίμων σημείωσε πως «θα περιμένουμε να δούμε πως εξελίσσονται οι διεθνείς αγορές».

Ο αναπληρωτής υπουργός υπογράμμισε παράλληλα ότι η κυβέρνηση έχει ήδη παρέμβει στην αγορά, αναφερόμενος στη στήριξη στην αντλία για το ντίζελ και στις κινήσεις των διυλιστηρίων. «Πάντως έχουμε αποδείξει ότι είμαστε στο πρόβλημα επάνω», είπε χαρακτηριστικά, προσθέτοντας ότι η κυβέρνηση αντιλαμβάνεται «αυτά τα οποία περνάει η καθημερινότητα» και ότι την απασχολεί «πάρα πολύ η βελτίωση της καθημερινότητας των συμπολιτών μας».

Στο επίκεντρο η ευρωπαϊκή στάση για την ενεργειακή κρίση

Σε ό,τι αφορά την ευρωπαϊκή διάσταση του ζητήματος, ο κ. Παπαθανάσης αναφέρθηκε στη δυνατότητα αξιοποίησης της ρήτρας διαφυγής για ενεργειακές δαπάνες. Όπως εξήγησε, μέσω της προηγούμενης απόφασης της Ευρωπαϊκής Ένωσης κατέστη δυνατό να εξαιρεθούν συγκεκριμένες ενεργειακές επενδύσεις από το όριο δαπανών.

«Η απόφαση λοιπόν που πήρε η Ευρωπαϊκή Ένωση για να μπορέσει να δώσει ένα περιθώριο έγινε και πάλι και τώρα αναμένουμε», ανέφερε, υπογραμμίζοντας ότι το ζήτημα «δεν αφορά μόνο την Ελλάδα, αφορά όλη την Ευρώπη».

Ο ίδιος εξέφρασε την εκτίμηση ότι θα υπάρξει ευρωπαϊκή παρέμβαση, καθώς, όπως είπε, «δεν μπορεί να κλείσουν οι Ευρωπαίοι στα μάτια τους σε ένα τόσο σοβαρό πρόβλημα που αφορά την καθημερινότητα των συμπολιτών μας».

Σχετικά με το ενδεχόμενο νέας ρήτρας διαφυγής, ο κ. Παπαθανάσης τόνισε ότι, εφόσον δοθεί το σχετικό περιθώριο, η Ελλάδα θα το αξιοποιήσει. «Εμείς θα εξαντλήσουμε το περιθώριο της ρήτρας διαφυγής. Δεν το συζητάμε όπως το κάναμε και τώρα», σημείωσε.

Παράλληλα, ξεκαθάρισε ότι η όποια πρόσθετη δυνατότητα προκύψει από μια νέα ευρωπαϊκή απόφαση θα έρθει επιπλέον των μέτρων που μπορεί να ληφθούν από την ελληνική κυβέρνηση. «Πρώτον, τη δύναμη που έχουμε για να ανακοινώσουμε τα μέτρα τα οποία θα τα ανακοινώσει ο πρωθυπουργός και δεύτερον, εάν υπάρξει η ρήτρα διαφυγής, αυτό θα πάει επιπροσθέτως των μέτρων που θα ανακοινώσουμε», είπε.

«Είναι πολύ ρευστά τα πράγματα», πρόσθεσε.

Η αντιπαράθεση για τον ΕΦΚ και τις προτάσεις Τσίπρα – «Αυτά που είπε στη Θεσσαλονίκη δεν ήταν αληθή», είπε ο Παπαθανάσης

Αναφερόμενος στις προτάσεις που έχει διατυπώσει ο Αλέξης Τσίπρας για τον Ειδικό Φόρο Κατανάλωσης στα καύσιμα, ο κ. Παπαθανάσης στάθηκε στο δημοσιονομικό κόστος μιας μείωσης κατά 50%.

«Ο ειδικός φόρος κατανάλωσης φέρνει 4 δισεκατομμύρια στα ταμεία του κράτους. Το 50% είναι 2 δισεκατομμύρια», είπε και έθεσε το ερώτημα «ποιους θα φορολογήσει για να μπορέσει να φέρει αυτά τα λεφτά;».

Ο ίδιος υποστήριξε ότι μια τέτοια επιλογή θα οδηγούσε, κατά την άποψή του, σε αύξηση άλλων φόρων, λέγοντας «ξαναγυρίζουμε στην παλιά του ρητορική ότι θα επιβάλλει φόρους. Δεν υπάρχει άλλος τρόπος».

Ο αναπληρωτής υπουργός αναφέρθηκε επίσης στην αύξηση του Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης επί κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ, ενώ σχολίασε και τη θέση του κ. Τσίπρα περί «προτεραιοποίησης» των μέτρων που είχε ανακοινώσει. «Κοιτάξτε πως γίνεται η κωλοτούμπα», είπε χαρακτηριστικά, υποστηρίζοντας ότι «αυτά τα οποία είπε προς τον ελληνικό λαό στη Θεσσαλονίκη δεν ήταν αληθή».

Παράλληλα, ο κ. Παπαθανάσης κάλεσε τον πρώην πρωθυπουργό να εξηγήσει από πού θα προέλθουν τα 2 δισ. ευρώ που, σύμφωνα με τον ίδιο, απαιτούνται για τη μείωση κατά 50% του Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης.

Από την πλευρά της κυβέρνησης, ο κ. Παπαθανάσης τόνισε ότι οι παρεμβάσεις που προωθούνται είναι κοστολογημένες. «Εμείς αυτά που λέμε πάντως είναι κοστολογημένα», ανέφερε, προσθέτοντας ότι τα μέτρα θα έρθουν προς ψήφιση στον προϋπολογισμό.

Σε άλλο σημείο της συνέντευξης ανέφερε ότι η κυβέρνηση κινείται με βάση τη δημοσιονομική δυνατότητα της χώρας. «Εμείς λέμε ότι ανάλογα και σύμφωνα με τη δημοσιονομική πορεία του κράτους που μπορούμε να το κάνουμε, δώσαμε 800 εκατομμύρια για την κρίση», σημείωσε.

«Δεν είναι αυτό που μειώνει την τιμή των καυσίμων» για τα υπερκέρδη των διυλιστηρίων

Για το ζήτημα των υπερκερδών των διυλιστηρίων και την πρόταση για πρόσθετη φορολόγηση, ο κ. Παπαθανάσης σημείωσε ότι η φορολόγηση έχει ήδη εφαρμοστεί για συγκεκριμένες χρήσεις.

«Φορολογήσαμε το 22 και το 23», ανέφερε, υποστηρίζοντας ωστόσο ότι μια τέτοια φορολόγηση δεν αποτελεί άμεσο εργαλείο για τη μείωση των τιμών στην αντλία.

«Δεν είναι αυτό όμως το οποίο μειώνει την τιμή των καυσίμων», είπε χαρακτηριστικά.

Όπως εξήγησε, το κρίσιμο για την κυβέρνηση αυτή τη στιγμή είναι η λήψη μέτρων που θα μειώσουν το κόστος για τους καταναλωτές. «Εμείς τώρα αυτό το οποίο θέλουμε είναι τα μέτρα τα οποία θα ελαφρύνουν τους συμπολίτες μας στο επίπεδο του κόστους των καυσίμων», σημείωσε.

Ακρίβεια και διαθέσιμο εισόδημα

Ο αναπληρωτής υπουργός αναφέρθηκε και στην αντιμετώπιση της ακρίβειας, συνδέοντάς την με την αύξηση του διαθέσιμου εισοδήματος.

«Ένας τρόπος είναι η αύξηση του διαθέσιμου εισοδήματος», είπε, υποστηρίζοντας ότι αυτό μπορεί να επιτευχθεί μέσω της δημιουργίας θέσεων εργασίας, της μείωσης των φορολογικών συντελεστών και της αύξησης των μισθών στον ιδιωτικό τομέα.

Όπως σημείωσε, «δημιουργήθηκαν 600.000 θέσεις εργασίας», ενώ αναφέρθηκε και στην αύξηση του κατώτατου μισθού, λέγοντας ότι «θα φτάσει τα 1.000 ευρώ».

Για τους μισθούς στον ιδιωτικό τομέα υποστήριξε ότι η εξέλιξή τους δεν αποτελεί κυβερνητική απόφαση, αλλά συνδέεται με την πορεία της αγοράς. «Η αγορά λοιπόν θέλει μια καλή οικονομία. Η Ελλάδα έχει μία καλή οικονομία και αυτό είναι που φέρνει τους μισθούς στον ιδιωτικό τομέα πιο ψηλά», ανέφερε.

Τι είπε για το Ταμείο Ανάκαμψης και την «επόμενη μέρα»

Με αφορμή την ολοκλήρωση του Ταμείου Ανάκαμψης, ο κ. Παπαθανάσης υποστήριξε ότι μεγάλο μέρος των παρεμβάσεων που έχουν γίνει στην καθημερινότητα των πολιτών συνδέεται με τους πόρους του Ταμείου.

Έφερε ως παραδείγματα τις προληπτικές εξετάσεις, τα νέα λεωφορεία, τις ανακαινίσεις Κέντρων Υγείας και νοσοκομείων, αλλά και το Κτηματολόγιο.

«Το ένα σκέλος του ταμείου ανάκαμψης, τα 18 δισεκατομμύρια αυτά δεν τα επιστρέφουμε πίσω ως χώρα», είπε.

Για την επόμενη περίοδο, ο κ. Παπαθανάσης ανέφερε ότι το εθνικό σκέλος για την πενταετία 2026-2030 είναι υπερδιπλάσιο, φτάνοντας, όπως είπε, τα 23 δισ. ευρώ έναντι 10 δισ. ευρώ.

Παράλληλα, έκανε αναφορά στο Κοινωνικό Κλιματικό Ταμείο και το Ταμείο Εκσυγχρονισμού, συνολικού ύψους 7 δισ. ευρώ, σύμφωνα με την τοποθέτησή του, σημειώνοντας ότι αφορούν μεταξύ άλλων κοινωνικές κατοικίες, επιδοτήσεις για άτομα με αναπηρία και δράσεις για ευάλωτες ομάδες.

Ο ίδιος αναφέρθηκε και στη νέα προγραμματική περίοδο 2028-2034, την οποία προσδιόρισε στα 49,5 δισ. ευρώ. Όπως είπε, η σχετική συμφωνία αναμένεται να κλείσει το δεύτερο εξάμηνο του 2027.

«Σπίτι μου 3» για περίπου 15.000 οικογένειες

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε ο κ. Παπαθανάσης στο στεγαστικό πρόγραμμα «Σπίτι μου ΙΙΙ», σημειώνοντας ότι το «Σπίτι μου 2» ολοκληρώθηκε με περίπου 14.000 συμπολίτες και οικογένειες να έχουν αγοράσει κατοικία.

Για το νέο πρόγραμμα είπε ότι θα δώσει τη δυνατότητα σε περίπου 15.000 οικογένειες να αγοράσουν σπίτι, με διευρυμένα κριτήρια.

Μεταξύ άλλων, ανέφερε ότι το ηλικιακό όριο θα φτάνει έως τα 55 έτη, η αξία της κατοικίας θα αυξηθεί από τις 250.000 στις 400.000 ευρώ και το μέγιστο ύψος του δανείου από τις 190.000 στις 230.000 ευρώ.

Παράλληλα, ανέφερε ότι οι οικοδομικές άδειες θα πρέπει να έχουν εκδοθεί έως το 2007, αντί για το 2005 που ίσχυε προηγουμένως, ενώ σημείωσε ότι διευρύνονται και τα εισοδηματικά κριτήρια.

«Επομένως είναι διευρυμένο πρόγραμμα και μάλιστα αυξημένα εισοδηματικά κριτήρια», είπε.

Ανακαινίσεις και κλειστά σπίτια

Για την αξιοποίηση των κλειστών κατοικιών, ο αναπληρωτής υπουργός αναφέρθηκε στο πρόγραμμα ανακαίνισης προϋπολογισμού 500 εκατ. ευρώ.

Όπως είπε, περίπου 90.000 συμπολίτες έχουν λάβει επιλεξιμότητα, εκ των οποίων περίπου 14.000 αφορούν κλειστά σπίτια.

«Αυτά θα ανοίξουν πρώτα», ανέφερε, σημειώνοντας ότι από την 1η Οκτωβρίου όσοι έχουν λάβει επιλεξιμότητα θα μπορούν να προχωρήσουν στην αίτησή τους.

Ο κ. Παπαθανάσης ανέφερε ότι η επιδότηση μπορεί να φτάσει έως το 95% και έως τις 36.000 ευρώ. Παράλληλα, εξήγησε ότι το πρόγραμμα δεν περιορίζεται αποκλειστικά σε ενεργειακές παρεμβάσεις.

«Ανακαίνιση σημαίνει αλλάζω το μπάνιο, αλλάζω την κουζίνα μου, αλλάζω το πάτωμα, κάτι που δεν συνιστά ενεργειακή αναβάθμιση. Αυτή είναι η μεγάλη διαφορά», είπε.

Συνολικά, υπολογίζοντας τα διαφορετικά στεγαστικά προγράμματα, υποστήριξε ότι «σίγουρα εδώ μιλάμε για 25.000 σπίτια».

«Το στεγαστικό που είναι πάρα πολύ σημαντικό, δεν λύνεται με ένα φιρμάνι, με μια απόφαση. Θέλει πολλές δράσεις και αυτό είναι που προσπαθούμε να κάνουμε», ανέφερε.

Δάνεια 5 δισ. ευρώ για μικρομεσαίες επιχειρήσεις

Για τη μικρομεσαία επιχειρηματικότητα, ο κ. Παπαθανάσης ανακοίνωσε νέο χρηματοδοτικό πρόγραμμα μέσω του Ταμείου Ανάκαμψης, το οποίο, όπως είπε, αναμένεται να ανοίξει προς τα τέλη Δεκεμβρίου.

Σύμφωνα με τον ίδιο, θα παρέχονται δάνεια με επιτόκιο 0,35% ή θα παρέχεται εγγύηση του Δημοσίου για το 80% του δανείου.

«Επομένως, αυτό θα κινητοποιήσει κατ ουσίαν δάνεια 5 δισεκατομμυρίων ευρώ», σημείωσε.

Το πρόγραμμα θα υλοποιηθεί μέσω της Ελληνικής Αναπτυξιακής Τράπεζας, με τον υπουργό να αναφέρει ότι βρίσκονται σε εξέλιξη συζητήσεις με τις τράπεζες.

Παράλληλα, έκανε λόγο για νέα προγράμματα μέσω ΕΣΠΑ που θα αφορούν επενδυτικές δραστηριότητες σχετικές με την ευρωπαϊκή αυτονομία και την παραγωγή προϊόντων που σήμερα εισάγονται από τρίτες χώρες.

Όπως ανέφερε, ένα επιχειρηματικό σχέδιο ύψους 300.000 ευρώ θα μπορούσε να επιδοτηθεί με περίπου 200.000 ευρώ, δηλαδή σε ποσοστό περίπου 67%.

Ο προϋπολογισμός του 2027 και το μήνυμα για τη δημοσιονομική πολιτική

Κλείνοντας, ο κ. Παπαθανάσης αναφέρθηκε στον επόμενο προϋπολογισμό και στο περιβάλλον διεθνούς αβεβαιότητας μέσα στο οποίο καταρτίζεται.

«Δεν είναι ο πρώτος προϋπολογισμός που κατατίθεται σε περιβάλλον αβεβαιότητας», είπε, σημειώνοντας ότι η Ευρώπη βρίσκεται εδώ και χρόνια σε αντίστοιχο περιβάλλον.

Υπογράμμισε ότι ο προϋπολογισμός θα κινείται εντός του διαθέσιμου δημοσιονομικού χώρου, ενώ αναφέρθηκε και στο μεσοπρόθεσμο πρόγραμμα που αποτυπώνει την πορεία της οικονομίας για τα επόμενα χρόνια.

«Δεν επιτρέπεται να κάνουμε λάθος ως Ελλάδα και δεν επιτρέπεται να πισωγυρίσει», ανέφερε χαρακτηριστικά, ασκώντας παράλληλα κριτική στις προτάσεις που αποδίδει στον Αλέξη Τσίπρα και τον Νίκο Ανδρουλάκη.