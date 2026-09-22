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Δένδιας μετά τη συνάντηση με Σίσι: Κοινές οι προκλήσεις Ελλάδας – Αιγύπτου, κομβική η συνεργασία μας με το Κάιρο

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THESTIVAL TEAM

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Τη σημασία της στρατηγικής και αμυντικής συνεργασίας Ελλάδας και Αιγύπτου υπογράμμισαν ο υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Δένδιας και ο πρόεδρος της Αιγύπτου Αμπντέλ Φατάχ Αλ Σίσι κατά τη συνάντησή τους σήμερα στο Κάιρο.

Στη συνάντηση συμμετείχαν ο αρχηγός των αιγυπτιακών Ενόπλων Δυνάμεων και υπουργός Άμυνας και Στρατιωτικής Παραγωγής, αντιστράτηγος Άσραφ Σάλεμ Ζάχερ, καθώς και ο επικεφαλής της Αρχής Εξοπλισμών των Ενόπλων Δυνάμεων της Αιγύπτου, υποστράτηγος Μοχάμεντ Άντλι Αμπντέλ Ουάχεντ Σολιμάν.

Από ελληνικής πλευράς παρέστησαν ο πρέσβης της Ελλάδας στο Κάιρο, Νικόλαος Παπαγεωργίου, και ο διευθυντής της Διεύθυνσης Διεθνών Σχέσεων και Στρατιωτικής Στρατηγικής του ΓΕΕΘΑ, υποστράτηγος Ιωάννης Κουρής.

Σίσι: Στρατηγική η σχέση Ελλάδας και Αιγύπτου

Ο Αμπντέλ Φατάχ Αλ Σίσι καλωσόρισε την επίσκεψη του Νίκου Δένδια στην Αίγυπτο και αναφέρθηκε στην κομβική σημασία της στρατηγικής – εταιρικής όπως σημείωσε σχέσης των δύο χωρών.

Ο Αιγύπτιος πρόεδρος τόνισε την ανάγκη να ενισχυθούν οι προσπάθειες για την περαιτέρω ανάπτυξη αυτής της σχέσης σε διαφορετικούς τομείς, με ιδιαίτερη έμφαση στη στρατιωτική και αμυντική συνεργασία, προς όφελος των δύο λαών. Ζήτησε, παράλληλα, από τον υπουργό Εθνικής Άμυνας να μεταφέρει τους χαιρετισμούς του στον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη.

Η τριμερής συνεργασία Ελλάδας, Αιγύπτου και Κύπρου

Κατά τη διάρκεια της συνάντησης συζητήθηκε και η τριμερής συνεργασία μεταξύ Ελλάδας, Αιγύπτου και Κύπρου. Ο Αμπντέλ Φατάχ Αλ Σίσι υπογράμμισε ότι το συγκεκριμένο σχήμα έχει εξελιχθεί σε επιτυχημένο πρότυπο περιφερειακής συνεργασίας, με στόχο την εδραίωση της ειρήνης και της σταθερότητας, καθώς και την προώθηση της κοινής ευημερίας στην Ανατολική Μεσόγειο.

Ο πρόεδρος της Αιγύπτου επισήμανε ακόμη την ανάγκη περαιτέρω ενίσχυσης του συντονισμού μεταξύ των τριών χωρών, τόσο για την αντιμετώπιση των κοινών προκλήσεων όσο και για την προώθηση της ανάπτυξής τους.

Δένδιας: Ενίσχυση του συντονισμού απέναντι στις κοινές προκλήσεις

Ο Νίκος Δένδιας εξέφρασε την ικανοποίησή του για την επίσκεψή του στην Αίγυπτο και μετέφερε στον Αμπντέλ Φατάχ Αλ Σίσι τους χαιρετισμούς του Έλληνα Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη.

Ο υπουργός Εθνικής Άμυνας υπογράμμισε τη σημασία που αποδίδει η Ελλάδα στο βάθος και στη μακρά ιστορική διαδρομή των σχέσεών της με την Αίγυπτο, επιβεβαιώνοντας τη βούληση της Αθήνας να ενισχύσει τον συντονισμό με το Κάιρο απέναντι στις κοινές προκλήσεις.

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε στη συνεργασία των δύο χωρών για την καταπολέμηση της τρομοκρατίας και την αντιμετώπιση της παράτυπης μετανάστευσης. Ο Νίκος Δένδιας εξέφρασε, επίσης, την εκτίμηση της ελληνικής πλευράς για τον κομβικό ρόλο που διαδραματίζει η Αίγυπτος στον περιορισμό των παράτυπων μεταναστευτικών ροών.

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