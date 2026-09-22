Eurovision 2027: Η προκήρυξη για την εκπροσώπηση της Ελλάδας στον 71ο Διαγωνισμό Τραγουδιού της Eurovision

Ανοίγει σήμερα, Τρίτη 22 Σεπτεμβρίου 2026, η διαδικασία υποβολής προτάσεων για την εκπροσώπηση της Ελλάδας στον 71ο Διαγωνισμό Τραγουδιού της Eurovision, ο οποίος θα πραγματοποιηθεί τον Μάιο του 2027 στο Μπουργκάς της Βουλγαρίας.

Μετά τη μεγάλη απήχηση που είχε η περσινή διαδικασία επιλογής, η ανάδειξη του ελληνικού τραγουδιού θα πραγματοποιηθεί και φέτος μέσα από τις διαγωνιστικές βραδιές του «Sing for Greece» της ΕΡΤ, που περιλαμβάνει δύο Ημιτελικούς και έναν Εθνικό Τελικό, δίνοντας την ευκαιρία στη σύγχρονη ελληνική μουσική σκηνή να παρουσιάσει τα τραγούδια της, και φυσικά στο κοινό τη δυνατότητα να συμμετάσχει στην ανάδειξη του εκπροσώπου της Ελλάδας.

Συνολικά έως και 20 τραγούδια θα διαγωνιστούν στους δύο Ημιτελικούς, από τα οποία τα 12 θα προκριθούν στον Εθνικό Τελικό αποκλειστικά με την ψήφο του κοινού. Στον Εθνικό Τελικό, το νικητήριο τραγούδι θα αναδειχθεί από τον συνδυασμό της ψήφου του κοινού και των κριτικών επιτροπών, δίνοντας στον/στην ερμηνευτή/τρια το εισιτήριο για τον 71ο Διαγωνισμό Τραγουδιού της Eurovision.

Το «Sing for Greece» της ΕΡΤ έρχεται για δεύτερη φορά στην ιστορία των εθνικών τελικών στη χώρα μας, καθώς η περσινή διοργάνωση αγκαλιάστηκε τόσο από τους καλλιτέχνες όσο και από τους τηλεθεατές, με τις τρεις διαγωνιστικές βραδιές να καταγράφουν πολύ υψηλή τηλεθέαση τόσο στην ΕΡΤ1 όσο και στο ERTFLIX. Η ανταπόκριση του κοινού στη συγκεκριμένη διαδικασία επιλογής επιβεβαίωσε το ενδιαφέρον για μια ανοιχτή και διαγωνιστική διαδικασία ανάδειξης της ελληνικής συμμετοχής, που συνεχίζεται και φέτος με αέρα ανανέωσης.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να καταθέσουν ηλεκτρονικά την πρότασή τους από σήμερα, Τρίτη 22 Σεπτεμβρίου 2026, έως και την Κυριακή 1η Νοεμβρίου 2026 και ώρα 23:59, προκειμένου να συμμετάσχουν στη διαδικασία ανάδειξης του τραγουδιού και του εκπροσώπου της Ελλάδας στον 71ο Διαγωνισμό Τραγουδιού της Eurovision.

Η πρόσκληση συμμετοχής, οι αναλυτικοί όροι που διέπουν τη διαδικασία, καθώς και η φόρμα υποβολής προτάσεων, είναι διαθέσιμες στον ακόλουθο σύνδεσμο: https://www.ert.gr/singforgreece2027