Υπόθεση Γιώργου Μαζωνάκη: Ο υπνοθεραπευτής δήλωνε ερευνητής ψυχολόγος χωρίς πτυχίο και έγκριση από τον ΙΣΑ

Νέα τροπή παίρνει η υπόθεση θανάτου του Γιώργου Μαζωνάκη, καθώς στο κάδρο των ερευνών βρίσκεται πλέον και ο υπνοθεραπευτής, Νάσος Κομιανός, που συνεργαζόταν με την κατηγορούμενη γιατρό και μαζί φέρονται να πίεσαν τον τραγουδιστή να υποβληθεί σε υπνωτισμό και στην μοιραία πλασμαφαίρεση.

Οι αρχές ερευνούν λεπτομερώς κάθε στοιχείο σχετικά με το ζευγάρι των γιατρών που κρατούνται στις φυλακές Κορυδαλλού για ανθρωποκτονία από πρόθεση με ενδεχόμενο δόλο, σε βάρος του Γιώργου Μαζωνάκη. Ωστόσο, στο επίκεντρο βρίσκεται πλέον και ο υπνοθεραπευτής στον οποίο η 56χρονη γιατρός έστειλε την φωτογραφία με τον τραγουδιστή χωρίς τις αισθήσεις του.

Η γιατρός και ο υπνοθεραπευτής που συνεργάζονταν επί περίπου 15 χρόνια, είχαν επικοινωνήσει με τον ερμηνευτή, ο οποίος τους προσέγγισε θέλοντας να νιώσει καλύτερα. Αρχικά ο Γιώργος Μαζωνάκης είχε συναντηθεί με τον υπνωτιστή για να κλείσουν ραντεβού – μια μέρα πριν πεθάνει – και ο Νάσος Κομιανός αφού έκλεισε ραντεβού μαζί του για το επόμενο απόγευμα, έστειλε τον τραγουδιστή στην κλινική στο Κολωνάκι για να κάνει πλασμαφαίρεση. Ωστόσο, η 56χρονη γιατρός την ίδια μέρα στο ίδιο ιατρείο είχε κάνει υδροθεραπεία στον τραγουδιστή, η οποία δεν πρέπει να συνδυαστεί με πλασμαφαίρεση για τουλάχιστον 48ώρες – πράγμα που δεν εφαρμόστηκε στην περίπτωση του καλλιτέχνη και αποδείχτηκε μοιραία.

Ένα μεγάλο ερωτηματικό έχει δημιουργηθεί γύρω από την ιδιότητα του Νάσου Κομιανού και το γραφείο που διατηρούσε, όπου έκανε υπνώσεις σε πελάτες, τις οποίες χρέωνε από 40 έως και 100 ευρώ τη συνεδρία.

Σύμφωνα με το Live News, όμως ΚΑΔ για υπνωτισμό ή για υπνωτιστές δεν υπάρχει στην εφορία σαν επάγγελμα υπνωτιστής που να δηλώσει κάποιος ότι θέλω να ανοίξω εγώ μια επιχείρηση, που να υπνωτίζω, να κάνω υπνοθεραπείες ή οτιδήποτε τέτοιο δεν υπάρχει πουθενά. Το συγκεκριμένο γραφείο δεν είχε σκοπό συνεπώς ο κύριος ΚΑΔ του ήταν υπηρεσίες εναλλακτικών θεραπειών.

Ο υπνοθεραπευτής, επίσης είχε και τρεις συμπληρωματικούς ΚΑΔ για να μπορεί να κόβει και άλλες αποδείξεις: Υπηρεσίες διοργάνωσης επιμορφωτικών σεμιναρίων για να μπορεί να κάνει τα σεμινάρια και να λαμβάνει χρήματα. Στον επόμενο ΚΑΔ είχε υπηρεσίες έρευνας στην ψυχολογία και ο τρίτος δευτερεύων ΚΑΔ ήταν υπηρεσίες διδασκαλίας εισηγήσεων σε επιμορφωτικά σεμινάρια.

Το μυστήριο με τα μηχανήματα

Όσον αφορά τα μηχανήματα που βρέθηκαν στα ιατρεία της 56χρονης και του 58χρονου, και κυρίως για το μοιραίο μηχάνημα πλασμαφαίρεσης, οι αρχές εξετάζουν το τι και πώς είχαν δηλώσει τις αγορές τους οι γιατροί.

Σε τιμολόγιο αγοράς που εξασφάλισε το Live News, έχει την ίδια έδρα με εκεί που πήγαινε και έκανε τους υπνωτισμούς ο υπνωτιστής, στην οδό Πατριάρχου Ιωακείμ. Οι γιατροί, έφεραν το παράνομο μηχάνημα, αγορασμένο με εταιρεία που είχαν συστήσει στο όνομα της 18χρονης κόρης τους και την έχουνε βάλει στο ίδιο γραφείο με τον υπνωτιστή.

Επίσης, ενώ το ιατρείο ήταν γεμάτο μηχανήματα, στο τιμολόγιο εμφανίζεται να έχει αγοράσει μόνο αυτό το μηχάνημα. Τα υπόλοιπα μηχανήματα αναζητούνται, με αποτέλεσμα οι αρχές να ψάχνουν με ποια τιμολόγια και ποια εταιρεία τα είχαν αγοράσει. Το περίεργο ωστόσο, είναι ότι η κόρη που έχει την εταιρεία την φτιάχνει στο τέλος του 2025.

Το 2025 δεν υπάρχει καμία αγορά, ούτε έσοδα, ούτε έξοδα από την εταιρεία. Το 2026 αρχίζει και εμφανίζει τις πρώτες δαπάνες και τις πρώτες αγορές, καθώς εκδόθηκε τιμολόγιο.

Το τιμολόγιο για το μηχάνημα πλασμαφαίρεσης, δείχνει 29.509 ευρώ στις 5 Ιουνίου του 2026. Ως περιγραφή αναγράφεται απλά μηχάνημα. Η εταιρεία δεν εμφανίζεται να έχει άλλα μηχανήματα. Είναι ένα κενό ιατρείο με ένα μηχάνημα θεωρητικά μέσα.

Στις φωτογραφίες που έχουν κυκλοφορήσει μέσα από την κλινική, δεν είναι καθόλου κενό το ιατρείο. Αντίθετα όμως, φορολογικά είναι κενό.