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Θρίλερ στην Αργολίδα: Ηλικιωμένοι παρασύρθηκαν με το αυτοκίνητό τους από τα ορμητικά νερά – Δείτε εικόνες και βίντεο

Intime
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THESTIVAL TEAM

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Συναγερμός σήμανε στην Αργολίδα σήμερα το απόγευμα, όταν αυτοκίνητο με δύο ηλικιωμένους εγκλωβίστηκε στα ορμητικά νερά χειμάρρου, στην περιοχή του Νέου Ροεινού.

Η κακοκαιρία, προκάλεσε προβλήματα σε πολλές περιοχές της χώρας, μεταξύ των οποίων και στην Αργολίδα, με τους δύο ηλικιωμένους, να σώζονται την τελευταία στιγμή χάρη στην παρέμβαση της Πυροσβεστικής.

Δείτε εικόνες του Intime:

Στο σημείο έσπευσε η Πυροσβεστική Υπηρεσία Ναυπλίου και προχώρησε στον απεγκλωβισμό των δύο επιβαινόντων, απομακρύνοντάς τους από τα ορμητικά νερά.

Δείτε βίντεο από τις Αργολικές Ειδήσεις:

Σημειώνεται πως η ισχυρή βροχόπτωση έχει προκαλέσει προβλήματα σε αρκετά σημεία της Αργολίδας. Η Αστυνομία έχει προχωρήσει στο κλείσιμο αρκετών ρεμάτων, καθώς η διέλευση οχημάτων θεωρείται επικίνδυνη λόγω της μεγάλης ποσότητας νερού.

Προβλήματα καταγράφηκαν και στην πόλη του Άργους, όπου η έντονη καταιγίδα είχε ως αποτέλεσμα να πλημμυρίσει τμήμα της πόλης, με νερά να καλύπτουν δρόμους και να δυσκολεύουν την κυκλοφορία.

Αργολίδα

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