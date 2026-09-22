Θρίλερ στην Αργολίδα: Ηλικιωμένοι παρασύρθηκαν με το αυτοκίνητό τους από τα ορμητικά νερά – Δείτε εικόνες και βίντεο

Συναγερμός σήμανε στην Αργολίδα σήμερα το απόγευμα, όταν αυτοκίνητο με δύο ηλικιωμένους εγκλωβίστηκε στα ορμητικά νερά χειμάρρου, στην περιοχή του Νέου Ροεινού.

Η κακοκαιρία, προκάλεσε προβλήματα σε πολλές περιοχές της χώρας, μεταξύ των οποίων και στην Αργολίδα, με τους δύο ηλικιωμένους, να σώζονται την τελευταία στιγμή χάρη στην παρέμβαση της Πυροσβεστικής.

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Στο σημείο έσπευσε η Πυροσβεστική Υπηρεσία Ναυπλίου και προχώρησε στον απεγκλωβισμό των δύο επιβαινόντων, απομακρύνοντάς τους από τα ορμητικά νερά.

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Σημειώνεται πως η ισχυρή βροχόπτωση έχει προκαλέσει προβλήματα σε αρκετά σημεία της Αργολίδας. Η Αστυνομία έχει προχωρήσει στο κλείσιμο αρκετών ρεμάτων, καθώς η διέλευση οχημάτων θεωρείται επικίνδυνη λόγω της μεγάλης ποσότητας νερού.

Προβλήματα καταγράφηκαν και στην πόλη του Άργους, όπου η έντονη καταιγίδα είχε ως αποτέλεσμα να πλημμυρίσει τμήμα της πόλης, με νερά να καλύπτουν δρόμους και να δυσκολεύουν την κυκλοφορία.