MENOY

 Όλες οι ειδήσεις
Search Button Close Search
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Γιαννακοπούλου αδειάζει Φαραντούρη για τη δήλωση περί “χαριεντισμού” της Σδούκου: “Δεν μπορείς να μιλάς έτσι σε μια γυναίκα”

Intime
|
THESTIVAL TEAM

Προσθέστε το Thestival ως προτεινόμενη πηγή στο Google

Με τη δήλωση ότι «δεν μπορείς να απευθύνεσαι σε μια γυναίκα και να της λες «χαριεντίζεσαι με υπουργούς», αδειάζει η Νάντια Γιαννακοπούλου το Νικόλα Φαραντούρη όσον αφορά στην αντιπαράθεσή του με την εκπρόσωπο Τύπου της ΝΔ, Αλεξάνδρα Σδούκου.

Η Νάντια Γιαννακοπούλου με συνέντευξή της στον ΑΝΤ1 μίλησε «όχι ως πολιτικός, αλλά ως γυναίκα», επισημαίνοντας ότι παρόμοιες αναφορές μπορεί να περιέχουν υπονοούμενα και τονίζοντας πως κάθε φορά απαιτείται ιδιαίτερη προσοχή στον δημόσιο λόγο. Για τη συγκεκριμένη αναφορά του κ. Φαραντούρη ότι η κα Σδούκου «χαριεντιζόταν», η κυρία Γιαννακοπούλου πρόσθεσε ότι «προφανώς έχει υπονοούμενα, τα οποία όλες οι γυναίκες υφιστάμεθα- άρα χρειάζεται πολύ μεγάλη προσοχή». Σημειώνεται ότι η κ. Γιαννακοπούλου έχει ασκήσει και σε άλλες περιπτώσεις κριτική στον Ευρωβουλευτή ο οποίος είχε εκλεγεί με τον ΣΥΡΙΖΑ.

Η βουλευτής του ΠΑΣΟΚ είπε για τον ευρωβουλευτή του κόμματος ότι «δεν τον δικαιολογώ», ωστόσο σημείωσε ότι ο κ. Φαραντούρης έκανε διευκρινιστική παρέμβαση στη συνέχεια για να εξηγήσει ότι μίλησε πολιτικά για να απαντήσει στην κατηγορία της κυρίας Σδούκου ότι εκείνος «χαριεντιζόταν με την κυρία Καρυστιανού», την οποία κάλεσε σε εκδήλωση για τα Τέμπη στο ευρωκοινοβούλιο προ μηνών.

Αλεξάνδρα Σδούκου Νάντια Γιαννακοπούλου Νικόλας Φαραντούρης

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Περισσοτερες Ειδησεις

ΠΟΛΙΤΙΚΗ 4 ώρες πριν

Qatargate: Κλείνει στο Εφετείο ο φάκελος για το ένταλμα σύλληψης του Δημήτρη Αβραμόπουλου – Ανακλήθηκε η εντολή των βελγικών Αρχών

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ 41 λεπτά πριν

Γυναικοκτονία στην Ηγουμενίτσα: Με 15 μαχαιριές σκότωσε ο 27χρονος την 25χρονη Πηνελόπη – Τι έδειξε η νεκροψία

ΧΡΗΣΤΙΚΑ 14 ώρες πριν

Επίδομα 400 ευρώ: Η ημερομηνία πληρωμής και οι δικαιούχοι

ΚΟΙΝΩΝΙΑ 9 ώρες πριν

Πανελλήνια Ομοσπονδία Παιδιάτρων: Δωρεά απινιδωτή στο ΠΓΝ Λάρισας

ΠΟΛΙΤΙΚΗ 2 ώρες πριν

Γιαννακοπούλου αδειάζει Φαραντούρη για τη δήλωση περί “χαριεντισμού” της Σδούκου: “Δεν μπορείς να μιλάς έτσι σε μια γυναίκα”

ΥΓΕΙΑ 21 ώρες πριν

Θεσσαλονίκη: “Συναντήσεις Πνευμονολογίας” με επίκεντρο τον καρκίνο του πνεύμονα και τις αναπνευστικές λοιμώξεις