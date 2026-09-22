Θεσσαλονίκη: “Γέφυρα σωτηρίας” από την ΕΛ.ΑΣ. για βρέφος – Από τη Σταυρούπολη στο Ιπποκράτειο σε εννιά λεπτά – Δείτε βίντεο

Γέφυρα σωτηρίας στήθηκε σήμερα το πρωί για τη μεταφορά ενός βρέφους 4 μηνών, στο νοσοκομείο Ιπποκράτειο της Θεσσαλονίκης.

Το κέντρο της Άμεσης Δράσης ενημερώθηκε για ΙΧ όχημα το οποίο μετέφερε το παιδάκι που έχρηζε άμεσης ιατρικής βοήθειας από περιοχή της δυτικής Θεσσαλονίκης προς το Ιπποκράτειο.

Δικυκλιστές αστυνομικοί των ομάδων “Ζ” και “ΔΙΑΣ” ξεκίνησαν τη συνοδεία του οχήματος από τη οδό Λαγκαδά, στο ύψος της οδού Ακριτών στη Σταυρούπολη στις 11:26. Με τη χρήση φάρων και ηχητικών σημάτων άνοιξαν τον δρόμο στο όχημα που μετέφερε το βρέφος και στις 11:35 έφτασε στο Ιπποκράτειο. Χρειάστηκαν μόλις εννέα λεπτά προκειμένου το βρέφος να φτάσει με ασφάλεια στο Ιπποκράτειο.