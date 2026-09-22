MENOY

 Όλες οι ειδήσεις
Search Button Close Search
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
ΧΡΗΣΤΙΚΑ

Χωρίς ρεύμα σήμερα για ώρες περιοχές της Θεσσαλονίκης

Intime
|
THESTIVAL TEAM

Προσθέστε το Thestival ως προτεινόμενη πηγή στο Google

Πολύωρες διακοπές της ηλεκτροδότησης είναι προγραμματισμένες για σήμερα σε περιοχές του Δήμου Παύλου Μελά, στη Θεσσαλονίκη.

Χωρίς ρεύμα θα μείνουν από τις 08:00 έως τις 11:00 καταναλωτές σε περιοχή της Σταυρούπολης και συγκεκριμένα: στο τμήμα της οδού Παστέρ από τη συμβολή της με την οδό Ψαρρών περίπου έως τη συμβολή της με την οδό Παπαφλέσσα καθώς και οι κάθετες οδοί επί της οδού Παστέρ στο τμήμα που προαναφέρθηκε, δηλαδή τμήματα των οδών Προξένου Κορομηλά, Δοϊράνης, 2ης Παρόδου Παστέρ, Αρτέμιδος και παρακείμενες οδοί

Επιπλέον, χωρίς ρεύμα θα μείνουν από τις 08:00 μέχρι τις 13:45 οι καταναλωτές που βρίσκονται στην περιοχή της Ευκαρπίας, στο τμήμα της Πλάτωνος, από την συμβολή της με την Κωστή Παλαμά έως και την Αγίου Δημητρίου καθώς και σε τμήμα της Αγίου Δημητρίου στην συμβολή της με την Πλάτωνος έως και την συμβολή της με την Οδυσσέα Ανδρούτσου, στο τμήμα της 2ης Παρόδου Παπαδιαμάντη στην συμβολή της με την Πλάτωνος και έως την Μεγάλη Αλεξάνδρου, στο τμήμα της Μεγάλου Αλεξάνδρου από την Αγίου Δημητρίου έως και την Παύλου Μελά, επί της Αγίας Τριάδας και στο παρακείμενο τετράγωνο που περικλείεται από τις Αθανασίου Διάκου, Οδυσσέα Ανδρούτσου και Σολωνος, στο τμήμα της Πολυτεχνείου από την Παύλου Μελά έως και την Αθανασίου Διάκου, επί της Αθανασίου Διάκου, στο κάθετο τμήμα της Σολονος επί της Πολυτεχνείου, επί της Κ. Παλαμά από την Πολυτεχνείου εώς και Σ. Παπάγου

Τέλος, διακοπή ρεύματος θα σημειωθεί από τις 09:45 μέχρι τις 14:30 στην Ευκαρπία, από τη συμβολή των οδών Αγίου Δημητρίου και Ανδρούτσου με φορά σε εκτός οικισμού περιοχή ως τη γέφυρα στην Εγνατία καθώς και παρακείμενοι οδοί

Θεσσαλονίκη

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Περισσοτερες Ειδησεις

ΧΡΗΣΤΙΚΑ 24 ώρες πριν

Ημαθία: Προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις σήμερα στην Εθνική Οδό Αλεξάνδρειας – Βέροιας λόγω εργασιών

LIFESTYLE 21 ώρες πριν

Ντέμης Νικολαΐδης: Το διαζύγιο με τη Δέσποινα ήταν δύσκολο αλλά έπρεπε να γίνει, ο θάνατος της Αλεξάνδρας μού κόστισε

ΚΟΙΝΩΝΙΑ 9 ώρες πριν

Γυναικοκτονία στην Ηγουμενίτσα: Τουλάχιστον 10 μαχαιριές δέχθηκε η 25χρονη Πηνελόπη – “Ήταν ένας άγγελος”

ΑΘΛΗΤΙΚΑ 8 ώρες πριν

Ο Βοσνιάδης λύνει το συμβόλαιό του με τον Πανσερραϊκό – Ψηλά στη λίστα το όνομα του Κώστα Γεωργιάδη για αντικαταστάτη

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ 13 ώρες πριν

Φωτιά στην Αργολίδα: Σηκώθηκαν εναέρια μέσα στην περιοχή Σαμαράκι

ΑΘΛΗΤΙΚΑ 12 ώρες πριν

Μονεμβασιώτης: Έχουμε τον κορυφαίο προπονητή στο πρωτάθλημα – Ο Ηρακλής βασανίστηκε πολλά χρόνια