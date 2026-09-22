Χωρίς ρεύμα σήμερα για ώρες περιοχές της Θεσσαλονίκης

Πολύωρες διακοπές της ηλεκτροδότησης είναι προγραμματισμένες για σήμερα σε περιοχές του Δήμου Παύλου Μελά, στη Θεσσαλονίκη.

Χωρίς ρεύμα θα μείνουν από τις 08:00 έως τις 11:00 καταναλωτές σε περιοχή της Σταυρούπολης και συγκεκριμένα: στο τμήμα της οδού Παστέρ από τη συμβολή της με την οδό Ψαρρών περίπου έως τη συμβολή της με την οδό Παπαφλέσσα καθώς και οι κάθετες οδοί επί της οδού Παστέρ στο τμήμα που προαναφέρθηκε, δηλαδή τμήματα των οδών Προξένου Κορομηλά, Δοϊράνης, 2ης Παρόδου Παστέρ, Αρτέμιδος και παρακείμενες οδοί

Επιπλέον, χωρίς ρεύμα θα μείνουν από τις 08:00 μέχρι τις 13:45 οι καταναλωτές που βρίσκονται στην περιοχή της Ευκαρπίας, στο τμήμα της Πλάτωνος, από την συμβολή της με την Κωστή Παλαμά έως και την Αγίου Δημητρίου καθώς και σε τμήμα της Αγίου Δημητρίου στην συμβολή της με την Πλάτωνος έως και την συμβολή της με την Οδυσσέα Ανδρούτσου, στο τμήμα της 2ης Παρόδου Παπαδιαμάντη στην συμβολή της με την Πλάτωνος και έως την Μεγάλη Αλεξάνδρου, στο τμήμα της Μεγάλου Αλεξάνδρου από την Αγίου Δημητρίου έως και την Παύλου Μελά, επί της Αγίας Τριάδας και στο παρακείμενο τετράγωνο που περικλείεται από τις Αθανασίου Διάκου, Οδυσσέα Ανδρούτσου και Σολωνος, στο τμήμα της Πολυτεχνείου από την Παύλου Μελά έως και την Αθανασίου Διάκου, επί της Αθανασίου Διάκου, στο κάθετο τμήμα της Σολονος επί της Πολυτεχνείου, επί της Κ. Παλαμά από την Πολυτεχνείου εώς και Σ. Παπάγου

Τέλος, διακοπή ρεύματος θα σημειωθεί από τις 09:45 μέχρι τις 14:30 στην Ευκαρπία, από τη συμβολή των οδών Αγίου Δημητρίου και Ανδρούτσου με φορά σε εκτός οικισμού περιοχή ως τη γέφυρα στην Εγνατία καθώς και παρακείμενοι οδοί