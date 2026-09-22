MENOY

 Όλες οι ειδήσεις
Search Button Close Search
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
ΔΙΕΘΝΗ

Γερμανία: Συνετρίβη F-16 στην αμερικανική βάση του Άιφελ

|
THESTIVAL TEAM

Προσθέστε το Thestival ως προτεινόμενη πηγή στο Google

Μαχητικό αεροσκάφος F-16 συνετρίβη πριν από λίγο στην αμερικανική αεροπορική βάση Σπανγκντάλεμ στην περιοχή Άιφελ της Βόρειας Ρηνανίας-Βεστφαλίας, μετέδωσε η Ραδιοτηλεόραση Νοτιοδυτικής Γερμανίας SWR.

Εκτιμάται ότι ο πιλότος έκανε χρήση του συστήματος εκτίναξης και διασώθηκε, ωστόσο, σύμφωνα με το ειδησεογραφικό δίκτυο n-tv, το οποίο επικαλείται την περιφερειακή διοίκηση του Μπίτμπουργκ-Προυμ, τουλάχιστον ένα άτομο έχει τραυματιστεί. Στο σημείο βρίσκεται σε εξέλιξη μεγάλη επιχείρηση της πυροσβεστικής και σωστικών συνεργείων.

Γερμανία

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Περισσοτερες Ειδησεις

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ 5 ώρες πριν

Πιερρακάκης: Νέες παρεμβάσεις υπέρ των επιχειρήσεων εφόσον δημιουργηθεί πρόσθετος δημοσιονομικός χώρος

ΔΙΕΘΝΗ 23 ώρες πριν

Τραμπ: Επεξεργαζόμαστε μια μεγάλη συμφωνία για την αγορά ανθρακικού καλίου από τη Λευκορωσία

ΚΑΙΡΟΣ 7 ώρες πριν

ΕΜΥ: Καταιγίδες, κεραυνοί και χαλάζι τις επόμενες ώρες, στο επίκεντρο και η Χαλκιδική – Επικαιροποιήθηκε το έκτακτο δελτίο

ΔΙΚΑΣΤΙΚΑ 5 ώρες πριν

Θεσσαλονίκη: Κακουργηματικές διώξεις για το κύκλωμα με τις εικονικές εταιρείες που “φέσωνε” το Δημόσιο

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ 6 ώρες πριν

Σέρρες: 25χρονος έκανε οκτώ διαρρήξεις από την αρχή του έτους – “Άνοιγε” ΙΧ και καταστήματα και τα ξάφριζε

ΚΟΙΝΩΝΙΑ 8 ώρες πριν

Μητέρα Γιώργου Μαζωνάκη: Ζητώ δικαιοσύνη για τη μνήμη του παιδιού μου