Γερμανία: Συνετρίβη F-16 στην αμερικανική βάση του Άιφελ
THESTIVAL TEAM
Μαχητικό αεροσκάφος F-16 συνετρίβη πριν από λίγο στην αμερικανική αεροπορική βάση Σπανγκντάλεμ στην περιοχή Άιφελ της Βόρειας Ρηνανίας-Βεστφαλίας, μετέδωσε η Ραδιοτηλεόραση Νοτιοδυτικής Γερμανίας SWR.
Εκτιμάται ότι ο πιλότος έκανε χρήση του συστήματος εκτίναξης και διασώθηκε, ωστόσο, σύμφωνα με το ειδησεογραφικό δίκτυο n-tv, το οποίο επικαλείται την περιφερειακή διοίκηση του Μπίτμπουργκ-Προυμ, τουλάχιστον ένα άτομο έχει τραυματιστεί. Στο σημείο βρίσκεται σε εξέλιξη μεγάλη επιχείρηση της πυροσβεστικής και σωστικών συνεργείων.
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