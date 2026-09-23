Έξαλλος ο Γιώργος Λιάγκας στον αέρα: “Μη με κοιτάς έτσι εσύ, είναι μέρα ντροπής για την αστυνομία, Σταύρο Μπαλάσκα”

Ο Γιώργος Λιάγκας ξέσπασε σήμερα στον αέρα της εκπομπής του κατά της αστυνομίας, για τη δολοφονία της Κυριακής Γρίβα.

Υπενθυμίζεται πως σήμερα επρόκειτο να καθίσει στο εδώλιο ο δολοφόνος της αδικοχαμένης Κυριακής για τη δίκη του σε δεύτερο βαθμό, ωστόσο, αυτή αναβλήθηκε μετά από αίτημα των δικηγόρων του.

«Ένας στυγνός δολοφόνος, που δολοφόνησε την αδικοχαμένη Κυριακή στις σκάλες του αστυνομικού τμήματος, ένα μέτρο από τον φύλακα που ήταν στο κουβούκλιο. Βέβαια, τέσσερις έχουν φύγει από την αστυνομία, αλλά το θέμα είναι ότι “έφυγε” το κορίτσι. Και έβλεπε σαν κινηματογραφική ταινία ο αστυνόμος, ο φύλακας», είπε αρχικά ο Γιώργος Λιάγκας.

Απευθυνόμενος προς τον Σταύρο Μπαλάσκα, ο Γιώργος Λιάγκας είπε: «Μη με κοιτάς έτσι εσύ, πρέπει να ντρέπεται η αστυνομία για εκείνη τη μέρα. Είναι μέρα ντροπής για την αστυνομία η συγκεκριμένα μέρα, Σταύρο Μπαλάσκα».

Ο Σταύρος Μπαλάσκας είπε από την πλευρά του: «Η αστυνομία πρέπει να ντρέπεται για δύο μέρες. Είναι και η μέρα που τους έβγαλε στα χαμηλά το πειθαρχικό, που του πέταξε απ’ έξω».