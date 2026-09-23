Βόλος: Αστυνομικός συνελήφθη επειδή χρηματιζόταν για να επιστρέφει πινακίδες σε οδηγούς

Χειροπέδες σε αστυνομικό που υπηρετούσε σε Αστυνομικό Τμήμα της περιοχής του Βόλου, πέρασαν οι αρχές για δωροληψία, ψευδή βεβαίωση και παράβαση της νομοθεσίας για τις ταυτότητες.

Η σύλληψή του έγινε μετά από καταγγελία οδηγού ότι ο αστυνομικός του ζήτησε 700 ευρώ σε δύο δόσεις για να του επιστρέψει πινακίδες που του είχαν αφαιρεθεί.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση της ΕΛΑΣ η πρώτη δόση ύψους 350 ευρώ καταβλήθηκε στις αρχές Σεπτεμβρίου ενώ η δεύτερη τη Δευτέρα. Σε αυτή τη συνάντηση ήταν που ο αστυνομικός που συνελήφθη παρέλαβε προσημειωμένα 350- ευρώ τα οποία έβαλε σε φάκελο, πάνω στον οποίο είχαν τεθεί υπογραφές του ίδιου και του οδηγού, καθώς και υπηρεσιακή σφραγίδα.

Ακολούθησε έρευνα στο γραφείο του αστυνομικού όπου βρέθηκαν και κατασχέθηκαν τρεις παρόμοιοι φάκελοι με 800 ευρώ τα οποία είχε παραλάβει από άλλους τρεις οδηγούς.

Στην προανάκριση προέκυψε, δε, ότι τον Αύγουστο του 2026 ο αστυνομικός είχε παραλάβει με την ίδια διαδικασία συνολικά 1.280 ευρώ από ακόμα τρεις οδηγούς.

Σε βάρος του αστυνομικού σχηματίστηκε δικογραφία για δωροληψία, ψευδή βεβαίωση και παράβαση της νομοθεσίας για τις ταυτότητες

Η ανακοίνωση της ΕΛΑΣ

Από την Υποδιεύθυνση Εσωτερικών Υποθέσεων Σωμάτων Ασφαλείας Βορείου Ελλάδος συνελήφθη αστυνομικός για δωροληψία, ψευδή βεβαίωση και παράβαση της νομοθεσίας για τις ταυτότητες

Από την Υποδιεύθυνση Εσωτερικών Υποθέσεων Σωμάτων Ασφαλείας Βορείου Ελλάδος συνελήφθη απογευματινές ώρες της Δευτέρας, 21 Σεπτεμβρίου 2026, σε περιοχή της Θεσσαλίας, στο πλαίσιο της αυτόφωρης διαδικασίας, αστυνομικός για δωροληψία, ψευδή βεβαίωση και παράβαση της νομοθεσίας για τις ταυτότητες.

Προηγήθηκε κατάλληλη διερεύνηση καταγγελίας οδηγού, σύμφωνα με την οποία ο εν λόγω αστυνομικός ζήτησε από τον ίδιο να του καταβάλει σε δύο δόσεις το χρηματικό ποσό των -700- ευρώ, προκειμένου να του επιστρέψει πινακίδες κυκλοφορίας, οι οποίες είχαν αφαιρεθεί λόγω τροχονομικής παράβασης.

Ακολούθως ο οδηγός, έχοντας πειστεί ότι η διαδικασία είναι νόμιμη, μετέβη τις πρώτες μέρες του Σεπτεμβρίου στο Αστυνομικό Τμήμα, όπου παρέδωσε στον αστυνομικό το ποσό των -350- ευρώ και παρέλαβε τις πινακίδες.

Πριν την καταβολή της «δεύτερης δόσης», ο οδηγός ενημέρωσε για το περιστατικό Αξιωματικό άλλης αστυνομικής Υπηρεσίας και ακολούθησε προανακριτική έρευνα από την Υποδιεύθυνση Εσωτερικών Υποθέσεων Σωμάτων Ασφαλείας Βορείου Ελλάδος. Στο πλαίσιο αυτό, κατά τη συνάντηση για την καταβολή της «δεύτερης δόσης», ο αστυνομικός παρέλαβε προσημειωμένο χρηματικό ποσό -350- ευρώ και συνελήφθη.

Μάλιστα, κατά τη συνάντηση, ο κατηγορούμενος τοποθέτησε τα χρήματα μέσα σε φάκελο, πάνω στον οποίο είχαν τεθεί υπογραφές του ίδιου και του οδηγού, καθώς και υπηρεσιακή σφραγίδα.

Κατά την έρευνα στο γραφείο του, εντοπίστηκαν και κατασχέθηκαν -3- όμοιοι φάκελοι, που περιείχαν συνολικά -800- ευρώ, τα οποία, όπως διακριβώθηκε, ο αστυνομικός είχε παραλάβει από έτερους -3- οδηγούς, ως αθέμιτο χρηματικό ωφέλημα.

Παράλληλα, κατά την προανάκριση προέκυψε ότι τον Αύγουστο του 2026, παρέλαβε με την ίδια διαδικασία συνολικά -1.280- ευρώ από ακόμα -3- οδηγούς.

Ο συλληφθείς οδηγήθηκε στην αρμόδια εισαγγελική Αρχή και παραπέμφθηκε σε Ανακριτή.