Ρόδος: “Ακούσαμε ότι σκοτώθηκε πυροσβέστης, μετά έμαθα ότι ήταν το παιδί μου” – Τα συγκλονιστικά λόγια της μητέρας του

«Ακούγαμε ότι σκοτώθηκε ένας πυροσβέστης και μετά έμαθα ότι ήταν το παιδί μου», λέει η μητέρα του πυροσβέστη που έχασε τη ζωή του, ενώ βρισκόταν σε επιχείρηση διάσωσης δύο τουριστών, οι οποίοι ζήτησαν βοήθεια μέσω του 112 στη Ρόδο.

Μια κανονική του μέρα στη δουλειά εξελίχθηκε σε τραγωδία για τον Π.Δ., που έχασε τη ζωή του στην προσπάθειά του να βοηθήσει δύο τουρίστες, οι οποίοι είχαν εγκλωβιστεί σε δύσβατο σημείο στο φαράγγι της Σιδερίτισσας της Ρόδου, το μεσημέρι της Τρίτης 22 Σεπτεμβρίου. Σύμφωνα με πληροφορίες, στην προσπάθειά του να φτάσει στο σημείο, έπεσε, από αδιευκρίνιστες μέχρι στιγμής αιτίες, από μεγάλο ύψος, με αποτέλεσμα να τραυματιστεί θανάσιμα. Ο πυροσβέστης εντοπίστηκε από drone της Πυροσβεστικής, το οποίο πραγματοποιούσε περιπολία στην περιοχή.

Η μητέρα του άτυχου πυροσβέστη μίλησε στο newsit.gr για το πώς έμαθε για την απώλεια του γιου της, λέγοντας για εκείνον ότι ξεχώριζε για την καλοσύνη και την ψυχή του. «Όλο το χωριό το ήξερε και εμείς με την κόρη μου δεν το γνωρίζαμε. Λέει, “χτύπησε κάποιος πυροσβέστης”. Χτύπησε κάποιος πυροσβέστης και μετά μάθαμε ότι ήταν ο γιος μου. Ήταν ο γιος μου. Δεν μπορούσα να το πιστέψω με την κόρη μου», αναφέρει η μητέρα του και συνεχίζει λέγοντας ότι ο γιος της αγαπούσε πολύ τη δουλειά του και τελικά ήταν αυτή που του στέρησε τη ζωή.

Ο άτυχος άντρας ζούσε στο χωριό της Έμπωνας μαζί με τη μητέρα του, καθώς πριν από λίγα χρόνια είχε πεθάνει και ο πατέρας του. Δεν είχε παιδιά. Ήταν ελεύθερος και δεν είχε παντρευτεί. «Μαζί μείναμε στο ίδιο σπίτι, γιατί και ο πατέρας του έχει πεθάνει. Πήγε σε κάτι γκρεμούς να σώσει κάτι τουρίστες. Και πώς έγινε; Δεν ξέρω κι εγώ. Ο Πέτρος είχε τριάντα χρόνια στην Πυροσβεστική. Πάρα πολλά χρόνια. Ίσα-ίσα τον έφαγε η Πυροσβεστική», λέει η μητέρα του.

Ο χρόνος για εκείνη και την κόρη της σταμάτησε όταν έμαθαν ότι ο γιος της ήταν ο πυροσβέστης που έχασε τη ζωή του. Για το περιστατικό είχαν μάθει νωρίτερα χωρίς να ξέρουν ότι πρόκειται για τον δικό τους άνθρωπο.

«Όλοι χθες ήταν εκεί, όταν τον πήραν στο νοσοκομείο στη Ρόδο. Όλοι οι συνάδελφοί του, διοικητές, προϊστάμενοι, όλοι στενοχωρήθηκαν, γιατί ήταν πολύ καλός και στη δουλειά του εξυπηρετούσε και όλα. Όλοι τον αγαπούσαν. Ήταν καλός ο Πέτρος», αναφέρει βαθιά συγκινημένη στο newsit.gr η μητέρα του πυροσβέστη.

Θλίψη και βαρύ πένθος επικρατούν στην περιοχή του Πέτρου, με πολλούς συγχωριανούς του να τον αποχαιρετούν με τα καλύτερα λόγια. «Σήμερα η Έμπωνα πενθεί ένα δικό της παιδί, τον συγχωριανό μας Πέτρο Διακάκη, που έφυγε από τη ζωή πάνω στο καθήκον, την ώρα που προσπαθούσε να βοηθήσει και να σώσει ανθρώπους. Έτσι θα τον θυμόμαστε, για την προσφορά, το θάρρος και την αυταπάρνησή του. Θερμά συλλυπητήρια στην οικογένειά του, στους ανθρώπους του και στους συναδέλφους του», γράφει συγχωριανός του στο Facebook.

Με απόφαση του υπουργού Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, Ευάγγελου Τουρνά, ο αρχηγός του Πυροσβεστικού Σώματος έδωσε εντολή για τη διενέργεια Ένορκης Διοικητικής Εξέτασης (ΕΔΕ), προκειμένου να διερευνηθούν πλήρως οι συνθήκες και τα αίτια του περιστατικού που οδήγησε στον θανάσιμο τραυματισμό του πυροσβέστη. Η κηδεία του θα πραγματοποιηθεί αύριο, Πέμπτη (24.09.2026), στο χωριό του, στις 15:00.