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Στάθης Σχίζας για Σταύρο Φλώρο και Survivor: “Χέρι που σε ‘χει ταΐσει, δεν πρέπει να το δαγκώνεις” – Αντέδρασε η Σταματίνα Τσιμτσιλή

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THESTIVAL TEAM

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Δηλώσεις που προκάλεσαν και την αντίδραση της Σταματίνας Τσιμτσιλή έκανε ο Στάθης Σχίζας στα τηλεοπτικά συνεργεία και τους δημοσιογράφους, όπως είδαμε το πρωινό της Τετάρτης 23 Σεπτεμβρίου 2026 στον αέρα του Happy Day στον Alpha.

Ειδικότερα, ο Στάθης Σχίζας σημείωσε χαρακτηριστικά πως “σαφώς είναι πολύ λυπηρό αυτό που έπαθε και ούτε στον εχθρό μας, αλλά με το τόσο μένος απέναντι στην παραγωγή δεν νομίζω ότι θα βγει και κάτι. Για να το πω λίγο λαϊκά… χέρι που σε ‘χει ταΐσει, δεν πρέπει να το δαγκώνεις”.

“Νομίζω ότι έχουμε βγάλει όλοι πάρα πολλά χρήματα από το Survivor και γενικά από τα τηλεοπτικά παιχνίδια που κάνει η συγκεκριμένη παραγωγή”.

“Γιατί είδα και κάποιες άλλες δηλώσεις που έπεσαν πολύ πάνω στην στην εταιρεία παραγωγής. Δεν υπάρχει λόγος” πρόσθεσε, ακόμα, ο νικητής του ριάλιτι επιβίωσης.

Αμέσως μετά την προβολή του αποσπάσματος, μάλιστα, η Σταματίνα Τσιμτσιλή υπογράμμισε μεταξύ άλλων πως “συγγνώμη που θα το πω, η τοποθέτησή του είναι απαράδεκτη. Δεν τον ξέρω προσωπικά, αλλά τηλεοπτικά, μάλλον δεν έχει αντιληφθεί ότι η ζωή αυτού του παιδιού άλλαξε για πάντα”.

Survivor Στάθης Σχίζας Σταματίνα Τσιμτσιλή Σταύρος Φλώρος

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