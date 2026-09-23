Θεσσαλονίκη: Στο νοσοκομείο 18χρονος μετά από σύγκρουση ΙΧ με μηχανή

Τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε λίγο μετά τις 12:15 στην περιοχή του Ευόσμου Θεσσαλονίκης, όταν ΙΧ αυτοκίνητο συγκρούστηκε με μοτοσικλέτα.

Σύμφωνα με πληροφορίες, το περιστατικό σημειώθηκε στην προέκταση Παπάγου και από τη σύγκρουση τραυματίστηκε ο 18χρονος αναβάτης, ο οποίος μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο Παπανικολάου, έχοντας υποστεί κακώσεις στα άνω και κάτω άκρα.