Θεσσαλονίκη: Στο νοσοκομείο 18χρονος μετά από σύγκρουση ΙΧ με μηχανή
THESTIVAL TEAM
Τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε λίγο μετά τις 12:15 στην περιοχή του Ευόσμου Θεσσαλονίκης, όταν ΙΧ αυτοκίνητο συγκρούστηκε με μοτοσικλέτα.
Σύμφωνα με πληροφορίες, το περιστατικό σημειώθηκε στην προέκταση Παπάγου και από τη σύγκρουση τραυματίστηκε ο 18χρονος αναβάτης, ο οποίος μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο Παπανικολάου, έχοντας υποστεί κακώσεις στα άνω και κάτω άκρα.
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