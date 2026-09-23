Έκτακτο – Θεσσαλονίκη: Εντοπίστηκε νεκρός ο διευθυντής της νευρολογικής κλινικής του 424 Στρατιωτικού Νοσοκομείου
Φωτογραφία: Αρχείο Intime
THESTIVAL TEAM
Στο μικροσκόπιο της ΕΛ.ΑΣ. ο μυστηριώδης θάνατος του διευθυντή της νευρολογικής κλινικής του 424 Στρατιωτικού Νοσοκομείου Θεσσαλονίκης
Σύμφωνα με πληροφορίες του thestival.gr, ο άτυχος άνδρας εντοπίστηκε νεκρός στο γραφείο του. Τη σορό του, εντόπισαν πριν από μερικές ώρες συνάδελφοί του, οι οποίοι κάλεσαν έντρομοι την Αστυνομία.
Ο διευθυντής της νευρολογικής κλινικής του Στρατιωτικού Νοσοκομείου δεν φέρει ίχνη πυροβολισμού ή μαχαιρώματος.
Η σορός του θα μεταφερθεί στο νεκροτομείο Θεσσαλονίκης για ιατροδικαστική εξέταση, προκειμένου να διευκρινιστούν τα αίτια που οδήγησαν στον θάνατό του.
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