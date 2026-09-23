MENOY

 Όλες οι ειδήσεις
Search Button Close Search
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ

Έκτακτο – Θεσσαλονίκη: Εντοπίστηκε νεκρός ο διευθυντής της νευρολογικής κλινικής του 424 Στρατιωτικού Νοσοκομείου

Φωτογραφία: Αρχείο Intime
|
THESTIVAL TEAM

Προσθέστε το Thestival ως προτεινόμενη πηγή στο Google

Στο μικροσκόπιο της ΕΛ.ΑΣ. ο μυστηριώδης θάνατος του διευθυντή της νευρολογικής κλινικής του 424 Στρατιωτικού Νοσοκομείου Θεσσαλονίκης

Σύμφωνα με πληροφορίες του thestival.gr, ο άτυχος άνδρας εντοπίστηκε νεκρός στο γραφείο του. Τη σορό του, εντόπισαν πριν από μερικές ώρες συνάδελφοί του, οι οποίοι κάλεσαν έντρομοι την Αστυνομία.

Ο διευθυντής της νευρολογικής κλινικής του Στρατιωτικού Νοσοκομείου δεν φέρει ίχνη πυροβολισμού ή μαχαιρώματος.

Η σορός του θα μεταφερθεί στο νεκροτομείο Θεσσαλονίκης για ιατροδικαστική εξέταση, προκειμένου να διευκρινιστούν τα αίτια που οδήγησαν στον θάνατό του.

424 Στρατιωτικό νοσοκομείο Θεσσαλονίκης Θεσσαλονίκη

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Περισσοτερες Ειδησεις

MEDIA NEWS 15 ώρες πριν

Ζωή Κρονάκη για “Καλημέρα Ελλάδα”: Αφού έφυγε ο Γιώργος Παπαδάκης, γιατί να μη φύγει και ο τίτλος;

LIFESTYLE 15 ώρες πριν

Συγκλονίζει η Μαρία Μενούνος: Παραλίγο να πεθάνω στον ύπνο μου εξαιτίας του διαβήτη

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ 19 ώρες πριν

Γουρούνα έπεσε σε γκρεμό στο Ρέθυμνο, σε εξέλιξη επιχείρηση διάσωσης του οδηγού

MEDIA NEWS 16 ώρες πριν

Ράνια Τζίμα για ΙΣΑ: Αυτό είναι η απόλυτη παραδοχή αποτυχίας

ΠΑΙΔΕΙΑ 4 ώρες πριν

Από τις αλησμόνητες πατρίδες στο μέλλον: Ένα νέο Μνημείο αποκαλύπτεται στην καρδιά του ΑΠΘ

ΠΟΛΙΤΙΚΗ 3 ώρες πριν

Ρ. Δούρου: Να απαντήσει ο κ. πρωθυπουργός από το βήμα του ΟΗΕ σε 6 + 1 ερωτήσεις