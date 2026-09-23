Θέρμη: Αποσύρονται προσωρινά τα ηλεκτρικά ποδήλατα λόγω εκτεταμένων βανδαλισμών – Δείτε εικόνες

Σε προσωρινή αναστολή του Αυτοματοποιημένου Συστήματος Κοινόχρηστων Ηλεκτρικών Ποδηλάτων (EasyBike) προχωρά ο Δήμος Θέρμης.

Η απόφαση αυτή κατέστη επιβεβλημένη μετά τη διαπίστωση εκτεταμένων και επαναλαμβανόμενων περιστατικών βανδαλισμού, καταστροφών και κακής χρήσης του εξοπλισμού. Συγκεκριμένα, κατά τους πρόσφατους τεχνικούς ελέγχους καταγράφηκαν σοβαρές ζημιές σε σταθμούς μίσθωσης και ποδήλατα (αποκοπή καλωδίων φόρτισης, καταστροφή οθονών, σπασμένα τμήματα), καθώς και η ολοσχερής καταστροφή/διαμελισμός ηλεκτρικού ποδηλάτου μετά από παράνομη κατακράτηση από το χρήστη.

Για λόγους προστασίας της δημοτικής περιουσίας, αλλά πρωτίστως για τη διασφάλιση της σωματικής ακεραιότητας και της ασφάλειας των ίδιων των δημοτών, η λειτουργία του Συστήματος Κοινόχρηστων Ηλεκτρικών Ποδηλάτων Δήμου Θέρμης αναστέλλεται προσωρινά, προκειμένου να γίνει συνολικός τεχνικός έλεγχος και αποκατάσταση των βλαβών.

Μηνύσεις και αυστηρότεροι όροι

Παράλληλα, ο Δήμος Θέρμης προβαίνει άμεσα στις εξής ενέργειες:

Νομικές & Κατασταλτικές Ενέργειες: Διαβιβάζονται όλα τα στοιχεία των ταυτοποιημένων χρηστών που εμπλέκονται στα περιστατικά καταστροφών και μη επιστροφής εξοπλισμού στη Διεύθυνση Δημοτικής Αστυνομίας Θέρμης και στις Αστυνομικές Αρχές. Η Δημοτική Αστυνομία θα προβεί στην επιβολή των προβλεπόμενων διοικητικών προστίμων και αποζημιώσεων, ενώ παράλληλα δρομολογούνται μηνυτήριες αναφορές για τα αδικήματα της κλοπής και της διακεκριμένης φθοράς δημόσιας περιουσίας. Αυστηροποίηση του Κανονισμού Λειτουργίας: Εισάγεται στο Δημοτικό Συμβούλιο τροποποίηση του Κανονισμού Λειτουργίας, η οποία θεσπίζει:

α. Υποχρεωτική καταχώρηση πιστωτικής/χρεωστικής κάρτας κατά την εγγραφή και δέσμευση εγγύησης για τη χρήση.

β. Αυστηρά πρόστιμα και αυτόματο καταλογισμό του πλήρους κόστους αντικατάστασης ή επισκευής σε περιπτώσεις βανδαλισμού ή μη επιστροφής.

γ. Άμεσο έλεγχο και βεβαίωση παραβάσεων στο πεδίο από τη Δημοτική Αστυνομία.

Ο Δήμος Θέρμης παραμένει προσηλωμένος στην ενίσχυση της βιώσιμης μικροκινητικότητας, δηλώνει όμως κατηγορηματικά ότι συμπεριφορές που προσβάλλουν και καταστρέφουν τη δημοτική περιουσία, η οποία χρηματοδοτείται από ευρωπαϊκούς και δημόσιους πόρους προς όφελος όλων των πολιτών, δεν θα γίνουν ανεκτές.

Θα ακολουθήσει νεότερη ανακοίνωση για την ημερομηνία επαναλειτουργίας του συστήματος, υπό το νέο αναβαθμισμένο πλαίσιο ασφαλείας.