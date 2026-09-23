Γιώργος Γεροντιδάκης: Με την Ντορέττα Παπαδημητρίου ταιριάξαμε κυρίως στο κομμάτι της ηρεμίας και της πραγματικής απόλαυσης

Ο Γιώργος Γεροντιδάκης βρέθηκε καλεσμένος στο Πρωινό την Τετάρτη 23 Σεπτεμβρίου 2026 και η κουβέντα του με τον Γιώργο Λιάγκα κινήθηκε και γύρω από τη σχέση του με την Ντορέττα Παπαδημητρίου. Ο ηθοποιός μίλησε για την εξωστρέφεια που δείχνει το ζευγάρι το τελευταίο διάστημα, αλλά και για τα σημαντικότερα στοιχεία που τους κρατούν μαζί.

«Είμαστε καλά. Κάνουμε ξέχωρα πράγματα. Ο καθένας έχει και τη δική του ζωή. Δεν επεμβαίνουμε στο πρόγραμμα του άλλου και έτσι είναι και το φυσιολογικό», είπε ο Γιώργος Γεροντιδάκης και συνέχισε:

«Μία σχέση όταν κάτι είναι στην αρχή, είναι στα σπάργανα, είναι κάτι το οποίο θες να το ζήσεις, που και τώρα το ζεις. Αλλά η εξωστρέφεια που λες άμα παρατηρήσεις ας πούμε προφίλ, γιατί ζούμε και με ένα κινητό στο χέρι πια. Οι άνθρωποι βγάζουν χιλιάδες φωτογραφίες. Τυγχάνει εμείς με έναν τρόπο να είμαστε μέσα σε εισαγωγικά πιο γνωστοί για αυτά τα οποία έχουμε κάνει και μία φωτογραφία που θα ανέβει μπορεί να αναπαραχθεί εκατό χιλιάδες φορές. Αυτό δε σημαίνει ότι έχει κάνει κάτι παραπάνω.

Είμαστε μαζί περίπου δύο χρόνια. Εκτός από το κομμάτι φυσικά της εξωτερικής εμφάνισης, ταιριάξαμε στο κομμάτι της ηρεμίας και της πραγματικής απόλαυσης, το τι σημαίνει να περνάς όμορφα. Η ηρεμία που, που θεωρώ ότι προσφέρει ο ένας στον άλλον είναι το σημαντικότερο στοιχείο.

Δεν τσακωνόμαστε ποτέ. Σε μικρότερη ηλικία ίσως να ήμουνα πολύ πιο aggressive σε κάποια πράγματα, αλλά τώρα οφείλω να σκεφτώ και ότι ο άνθρωπος που είναι απέναντί μου μπορεί να έχει δίκιο ή να σκεφτώ αυτό το πράγμα το οποίο λέει. Οπότε μπαίνουμε σε μια διαδικασία συζήτησης και όχι ανάλυσης, αλλά μιας σκέψης».

«Η Ντορέττα είναι πολύ καλή παρουσιάστρια, χορεύει εξαιρετικά. Τραγουδάει. Είναι ηθοποιός που δουλεύει στο θέατρο και κινηματογράφο. Εγώ απλά είμαι ένας άνθρωπος που παίζει. Τίποτα άλλο. Οπότε κάθομαι και την παρακολουθώ με πολύ μεγάλο θαυμασμό για αυτά τα οποία καταφέρνει», τόνισε ο Γιώργος Γεροντιδάκης.