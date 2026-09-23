Θεσσαλονίκη: Τσάκωσαν διακινητή μεταναστών που μετέφερε παράνομα επτά αλλοδαπούς – Πλήρωσαν 600 ευρώ ο καθένας σε κύκλωμα

Ένας 26χρονος αλλοδαπός συνελήφθη στη Θεσσαλονίκη για μεταφορά παράτυπων μεταναστών.

Συγκεκριμένα, αστυνομικοί του Τμήματος Διαχείρισης Μετανάστευσης της Διεύθυνσης Αλλοδαπών Θεσσαλονίκης ακινητοποίησαν χθες το μεσημέρι στο Ωραιόκαστρο Ι.Χ. Φορτηγό που οδηγούσε ο 26χρονος και σε έλεγχο που διενεργήθηκε, βρέθηκαν στο εσωτερικό του οχήματος επτά αλλοδαποί, άπαντες στερούμενοι εγγράφων για την παραμονή τους στην ελληνική επικράτεια.

Σύμφωνα με την ΕΛΑΣ, από την αστυνομική έρευνα προέκυψε ότι οι μεταφερόμενοι αλλοδαποί εισήλθαν παράνομα από σημείο της ελληνοτουρκική μεθορίου έχοντας ως τελικό προορισμό τη Θεσσαλονίκη και κατέλαβαν 600 ευρώ έκαστος σε κύκλωμα.

Σε βάρος του 26χρονου σχηματίσθηκε σχετική δικογραφία από το Τμήμα Διαχείρισης Μετανάστευσης Μυγδονίας, που διενεργεί την προανάκριση. Ο συλληφθείς, θα οδηγηθεί στον αρμόδιο Εισαγγελέα.