MENOY

 Όλες οι ειδήσεις
Search Button Close Search
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ

Θεσσαλονίκη: Τσάκωσαν διακινητή μεταναστών που μετέφερε παράνομα επτά αλλοδαπούς – Πλήρωσαν 600 ευρώ ο καθένας σε κύκλωμα

Αρχείο Intime
|
THESTIVAL TEAM

Προσθέστε το Thestival ως προτεινόμενη πηγή στο Google

Ένας 26χρονος αλλοδαπός συνελήφθη στη Θεσσαλονίκη για μεταφορά παράτυπων μεταναστών.

Συγκεκριμένα, αστυνομικοί του Τμήματος Διαχείρισης Μετανάστευσης της Διεύθυνσης Αλλοδαπών Θεσσαλονίκης ακινητοποίησαν χθες το μεσημέρι στο Ωραιόκαστρο Ι.Χ. Φορτηγό που οδηγούσε ο 26χρονος και σε έλεγχο που διενεργήθηκε, βρέθηκαν στο εσωτερικό του οχήματος επτά αλλοδαποί, άπαντες στερούμενοι εγγράφων για την παραμονή τους στην ελληνική επικράτεια.

Σύμφωνα με την ΕΛΑΣ, από την αστυνομική έρευνα προέκυψε ότι οι μεταφερόμενοι αλλοδαποί εισήλθαν παράνομα από σημείο της ελληνοτουρκική μεθορίου έχοντας ως τελικό προορισμό τη Θεσσαλονίκη και κατέλαβαν 600 ευρώ έκαστος σε κύκλωμα.

Σε βάρος του 26χρονου σχηματίσθηκε σχετική δικογραφία από το Τμήμα Διαχείρισης Μετανάστευσης Μυγδονίας, που διενεργεί την προανάκριση. Ο συλληφθείς, θα οδηγηθεί στον αρμόδιο Εισαγγελέα.

Θεσσαλονίκη

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Περισσοτερες Ειδησεις

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ 14 ώρες πριν

Γουρούνα έπεσε σε γκρεμό στο Ρέθυμνο, σε εξέλιξη επιχείρηση διάσωσης του οδηγού

LIFESTYLE 23 ώρες πριν

Γιάννης Γιοκαρίνης: Τον φάγανε τον Μαζωνάκη οι καλαμπόρτζηδες γιατροί, το πιστεύω

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ 12 ώρες πριν

Κέρκυρα: Χωρίς τις αισθήσεις του εντοπίστηκε 73χρονος Τσέχος σε θαλάσσια περιοχή

ΚΟΙΝΩΝΙΑ 16 ώρες πριν

“Σταθερά απέναντι στη συγκάλυψη”: Συνάντηση του ΔΣ του Συλλόγου Συγγενών Θυμάτων Τεμπών με την Επιτροπή PETI στη Λάρισα

MEDIA NEWS 10 ώρες πριν

Ράνια Τζίμα για ΙΣΑ: Αυτό είναι η απόλυτη παραδοχή αποτυχίας

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ 15 ώρες πριν

ΕΛΑΣ: Η ΝΔ θα βάλει πλαφόν στα υπερκέρδη των διυλιστηρίων ή θα μετακυλήσει το κόστος για άλλη μια φορά στους καταναλωτές;