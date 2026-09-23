Θάνατος Γιώργου Μαζωνάκη: Η γραμματέας “καίει” την 56χρονη γιατρό – Το τηλεφώνημα για κοινή γραμμή στις καταθέσεις

Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκονται οι έρευνες των Αρχών για την υπόθεση του θανάτου του Γιώργου Μαζωνάκη. Ο ακριβής χρόνος του θανάτου βρίσκεται στο μικροσκόπιο την ώρα που οι καταθέσεις των εργαζομένων του ιατρείου φαίνεται να παρουσιάζουν διαφοροποιήσεις σε σχέση με τα κρίσιμα χρονικά σημεία της υπόθεσης. Η νέα κατάθεση της γραμματέως του ιατρείου “καίει” την 56χρονη γιατρό.

Η 28χρονη γραμματέας του ιατρείου, η οποία ήταν εκείνη που ειδοποίησε το ΕΚΑΒ την ώρα που ήταν μέσα ο Γιώργος Μαζωνάκης, έδωσε χθες νέα κατάθεση ενώπιον του ανακριτή.

Σύμφωνα με το κεντρικό δελτίο του Alpha η κατάθεσή της φαίνεται να δημιουργεί νέα ερωτήματα αναφορικά με τη γιατρό που έχει προφυλακιστεί. Το ένα αφορά όσα συνέβησαν κατά την παραμονή του Γιώργου Μαζωνάκη στο ιατρείο, ενώ το δεύτερο έχει να κάνει με τις ενέργειες που ακολούθησαν μετά τον θάνατο του τραγουδιστή.

Η γραμματέας στην κατάθεσή της φέρεται να άκουσε, όσο ο τραγουδιστής βρισκόταν στο ιατρείο, τις λέξεις «μέθη» και «προποφόλη». Η προποφόλη αποτελεί φαρμακευτική ουσία που χρησιμοποιείται κατά τη διάρκεια αναισθησίας, υπάρχει μόνο στα νοσοκομεία και δεν συνταγογραφείται.

Την ίδια στιγμή, είχε γίνει γνωστό τις προηγούμενες ημέρες ένα μήνυμα που φέρεται να έστειλε υπάλληλος του ιατρείου σε συγγενικό της πρόσωπο και στη συνέχεια διέγραψε. Στο συγκεκριμένο μήνυμα αναφερόταν, μεταξύ άλλων: «Άστα. Η …, του έδωσε μέθη».

Την ίδια ώρα σημαντικό είναι το στοιχείο που προκύπτει από ένα τηλεφώνημα που δέχθηκε η γραμματέας από την 56χρονη γιατρό το βράδυ μετά τον θάνατο του Γιώργου Μαζωνάκη. Πριν μεταβεί στο Αστυνομικό Τμήμα Κυψέλης, προκειμένου να απαντήσει στις ερωτήσεις των αρχών, η γραμματέας φέρεται να δέχθηκε ένα τηλεφώνημα από την 56χρονη γιατρό. Σύμφωνα με τον Alpha, όπως ανέφερε στην κατάθεσή της, η γιατρός φέρεται να τη ρώτησε τι σκόπευε να αναφέρει στις αρχές και να της ζήτησε οι εργαζόμενοι του ιατρείου να κινηθούν βάσει μιας κοινής γραμμής στις καταθέσεις τους.

Παράλληλα, οι δύο γιατροί που εξακολουθούν να κρατούνται στις φυλακές Κορυδαλλού έχουν περιθώριο έως την Παρασκευή να προσφύγουν κατά της απόφασης που αφορά την προσωρινή τους κράτηση, καταθέτοντας τα προβλεπόμενα ένδικα μέσα.