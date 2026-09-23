Δήμος Θεσσαλονίκης: Δωρεάν περιπατητική ξενάγηση στην Άνω Πόλη

Η Γ΄ Κοινότητα του Δήμου Θεσσαλονίκης συνεχίζει και το 2026 τις δωρεάν περιπατητικές ξεναγήσεις σε μνημεία, εκκλησίες και γειτονιές της Άνω Πόλης, δίνοντας τη δυνατότητα σε κατοίκους, δημότες και επισκέπτες να γνωρίσουν καλύτερα την ιστορία και την ιδιαίτερη φυσιογνωμία της περιοχής.

Η τέταρτη δωρεάν ξενάγηση για το 2026 θα πραγματοποιηθεί το Σάββατο 3 Οκτωβρίου 2026, με αφετηρία τον Πύργο Τριγωνίου και ώρα έναρξης 10:30 π.μ.

Η ξενάγηση θα είναι περιπατητική, θα πραγματοποιηθεί από διπλωματούχο ξεναγό και θα έχει διάρκεια περίπου τρεις ώρες.

Η διαδρομή περιλαμβάνει:

Πύργο Τριγωνίου – Τείχη – Ισλαχανέ – Πλατεία Καλλιθέας – Βυζαντινό Λουτρό – Πλατεία Ρομφέη (Κουλέ Καφέ) – κτήρια της οδού Θεοφίλου – Ναό Προφήτη Ηλία – Διοικητήριο.

Οι δηλώσεις συμμετοχής πραγματοποιούνται στο τηλέφωνο 2313 318277 της Γ΄ Κοινότητας, με αναφορά ονοματεπωνύμου και τηλεφώνου επικοινωνίας.

Ο μέγιστος αριθμός συμμετεχόντων είναι 35 άτομα και θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας.

Σε περίπτωση αναβολής λόγω καιρικών συνθηκών, σχετική ανακοίνωση θα δημοσιεύεται 24 ώρες πριν από την έναρξη της ξενάγησης στη σελίδα της Γ΄ Δημοτικής Κοινότητας στο Facebook και στην επίσημη διαδικτυακή πύλη του Δήμου Θεσσαλονίκης.