Κάτω από τα 100 δολάρια το Brent, σε πτώση και το φυσικό αέριο με φόντο τα σημάδια προόδου στις συνομιλίες μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν

Σε πτωτική τροχιά συνεχίζουν οι τιμές πετρελαίου και φυσικού αερίου καθώς διαφαίνονται σημάδια προόδου στις συνομιλίες ΗΠΑ με Ιράν και συνεχίζονται, όπως φαίνεται, οι προσπάθειες αποκατάστασης της λειτουργίας ενός κρίσιμου αγωγού στη Σαουδική Αραβία.

Η τιμή του αργού πετρελαίου Brent υποχωρεί στα 98 δολάρια το βαρέλι στις συναλλαγές της Τετάρτης (23/9) ενώ κάτω από τα 90 δολάρια υποχώρησε το αμερικανικό αργό WTI, συνεχίζοντας την πτωτική πορεία για έκτη διαδοχική συνεδρίαση, στον απόηχο των θετικών εξελίξεων κυρίως αναφορικά με την αποκατάσταση των ζημιών στον αγωγό Ανατολής-Δύσης (East-West pipeline) της Σαουδικής Αραβίας.

Ο Πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι αξιωματούχοι είχαν μια «πολύ παραγωγική» συνάντηση με Ιρανούς απεσταλμένους, προσθέτοντας ότι εξετάζει το ενδεχόμενο είτε να επιδιώξει μια συμφωνία κατόπιν διαπραγματεύσεων είτε να «εξολοθρεύσει την Ισλαμική Δημοκρατία». Ο Τραμπ αναμένεται επίσης να συναντηθεί με άλλους ηγέτες του Περσικού Κόλπου αργότερα αυτή την εβδομάδα.

Εντωμεταξύ, ένα ανώτερο στέλεχος της ιρανικής κυβέρνησης δήλωσε ότι η πρόταση της Τεχεράνης διαβιβάστηκε στις ΗΠΑ, υποδηλώνοντας ότι εάν η Ουάσιγκτον προχωρήσει σε βήματα για την άρση του αποκλεισμού που έχει περιορίσει δραστικά τις ιρανικές εξαγωγές πετρελαίου, το Ιράν θα ήταν έτοιμο να επαναλειτουργήσει τα Στενά του Ορμούζ εντός επτά ημερών.

Παράλληλα, η Σαουδική Αραβία επιδιώκει να αποκαταστήσει τις εξαγωγές πετρελαίου μέσω του ζωτικής σημασίας αγωγού East-West τις επόμενες ημέρες, επιτρέποντας στο Ριάντ να επαναχρησιμοποιήσει μια εναλλακτική διαδρομή που παρακάμπτει τα Στενά του Ορμούζ.

Σε τροχιά για τα 70 ευρώ/MWh το φυσικό αέριο

Πτωτικά κινούνται και οι τιμές του ευρωπαϊκού φυσικού αερίου που υποχωρούν κάτω από τα 72 ευρώ ανά MWh στη συνεδρίαση της Τετάρτης (23/9). Πρόκειται για το χαμηλότερο επίπεδο από τις 4 Σεπτεμβρίου, καθώς οι νέες συνομιλίες μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν αναζωπύρωσαν τις ελπίδες για μια διπλωματική επίλυση.

Θετικά στην ψυχολογία της αγοράς λειτούργησε και η είδηση ότι ο Πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι Αμερικανοί αξιωματούχοι είχαν μια πολύ καλή συνάντηση με Ιρανούς εκπροσώπους στο περιθώριο της συνόδου του ΟΗΕ, αν και δεν δόθηκαν περαιτέρω λεπτομέρειες.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η Τεχεράνη έδειξε επίσης προθυμία να επαναλειτουργήσει τα Στενά του Ορμούζ εντός επτά ημερών, εάν η Ουάσιγκτον χαλαρώσει τη στρατιωτική πίεση και άρει τον αποκλεισμό.

Ο αυξανόμενος αριθμός δεξαμενόπλοιων LNG και πετρελαιοφόρων που χρησιμοποιούν εναλλακτικά δρομολόγια έχει επίσης μετριάσει ορισμένες ανησυχίες σχετικά με τον εφοδιασμό. Ωστόσο, εξακολουθεί να υφίσταται αβεβαιότητα γύρω από τη σύγκρουση και τις προοπτικές των μεταφορών ενέργειας.

Οι εγκαταστάσεις αποθήκευσης φυσικού αερίου στην Ευρώπη είναι καλυμμένες σε ποσοστό που μετά βίας ξεπερνά το 70%, ποσοστό σημαντικά χαμηλότερο από τον εποχιακό μέσο όρο πενταετίας του 85%, γεγονός που καθιστά την αγορά ευάλωτη ενόψει της χειμερινής περιόδου που αυξάνονται οι ανάγκες θέρμανσης.

Παράλληλα, οι εξαγωγές νορβηγικού φυσικού αερίου παραμένουν περιορισμένες λόγω εργασιών συντήρησης, με τις δεσμεύσεις δυναμικότητας να υποχωρούν στα 262,5 εκατ. κυβικά μέτρα (mcm) την ημέρα, σύμφωνα με στοιχεία της 22.9.2026.