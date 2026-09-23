12ο Wall Festival: Η μεγάλη μουσική γιορτή επιστρέφει στα Βυζαντινά Τείχη της Άνω Πόλης στη Θεσσαλονίκη

Το Wall Festival, ένας πολιτιστικός θεσμός που έχει συνδεθεί με την Άνω Πόλη και τα Βυζαντινά Τείχη της Θεσσαλονίκης, επιστρέφει για 12η χρονιά, την Παρασκευή 25 και το Σάββατο 26 Σεπτεμβρίου 2026, στο Πάρκο Στεργίου Πολυδώρου, στη Μεσαία Πορτάρα, με δύο βραδιές ζωντανής μουσικής και ελεύθερη είσοδο για το κοινό.

Το φεστιβάλ φέρνει για ακόμη μία χρονιά τη σύγχρονη μουσική δημιουργία σε έναν από τους πιο χαρακτηριστικούς δημόσιους χώρους της Άνω Πόλης, δίπλα στα Βυζαντινά Τείχη, συνδυάζοντας διαφορετικά μουσικά είδη και αισθητικές.

Την Παρασκευή 25 Σεπτεμβρίου, στις 21:00, τη σκηνή αναλαμβάνουν «Τα 10 Μπουζούκια της Δόμνας», σε μία βραδιά αφιερωμένη στο λαϊκό, το έντεχνο και το ρεμπέτικο τραγούδι, με τους Βαγγέλη Αντωνίου και Σίσσυ Ηλιάδου.

Το μουσικό σχήμα αποτελείται από 15 μέλη, με δέκα μπουζούκια, κιθάρα, μπάσο, δύο τραγουδιστές και παρουσιαστή. Δημιουργήθηκε το 2018 στην ιστορική ταβέρνα «Δόμνα» της Άνω Πόλης και παρουσιάζει επιλογές από το διαχρονικό ελληνικό τραγούδι, καθώς και ορχηστρικά έργα από την ελληνική δισκογραφία, τον κινηματογράφο και το θέατρο.

Το Σάββατο 26 Σεπτεμβρίου, επίσης στις 21:00, στο Wall Festival εμφανίζονται οι Bailemos, το επταμελές συγκρότημα από τη Θεσσαλονίκη που συνδυάζει reggae και ska επιρροές, δυνατά πνευστά και έντονο ρυθμό.

Οι Bailemos έχουν μοιραστεί τη σκηνή με γνωστούς καλλιτέχνες και συγκροτήματα από την Ελλάδα και το εξωτερικό, μεταξύ των οποίων οι Goran Bregovic, Sugar Hill Gang, The Toasters, L’Entourloop, Ημισκούμπρια, Ματούλα Ζαμάνη, Koza Mostra και Μαρίνα Σάττι, ενώ στο ενεργητικό τους περιλαμβάνονται εμφανίσεις σε διοργανώσεις όπως το Street Mode, το Schoolwave και το River Party.

Το 12ο Wall Festival συνδιοργανώνεται από τη Γ΄ Δημοτική Κοινότητα του Δήμου Θεσσαλονίκης, το «Τοίχο Τοίχο» και το «Ανώπολις».

Πληροφορίες

Παρασκευή 25 & Σάββατο 26 Σεπτεμβρίου 2026

Ώρα έναρξης: 21:00

Χώρος: Πάρκο Στεργίου Πολυδώρου – Μεσαία Πορτάρα, Άνω Πόλη

Είσοδος: Ελεύθερη

Πρόσβαση με ΟΑΣΘ: Γραμμή 22, στάση «Μεσαία Πορτάρα»