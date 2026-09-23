Σαν σήμερα: Τα σημαντικότερα γεγονότα που συνέβησαν στις 23 Σεπτεμβρίου

Διαβάστε τα σημαντικότερα γεγονότα που συνέβησαν σαν σήμερα 23 Σεπτεμβρίου:

1529 Αρχίζει η Πολιορκία της Βιέννης από τις δυνάμεις του Οθωμανού σουλτάνου Σουλεϊμάν του Μεγαλοπρεπούς.

1821 Η Τριπολιτσά (Τρίπολη) πέφτει στα χέρια των ελλήνων επαναστατών. 32.000 τούρκοι και εβραίοι πέφτουν νεκροί, σύμφωνα με τον Θεόδωρο Κολοκοτρώνη. «Το άλογό μου από τα τείχη έως τα σαράγια δεν επάτησε γη», αναφέρει χαρακτηριστικά στα απομνημονεύματά του. Οι Αλβανοί έρχονται σε συμφωνία με τον «Γέρο του Μωριά» και αποχωρούν χωρίς να υποστούν το παραμικρό.

1863 Η Ιόνιος Βουλή τάσσεται ομόφωνα υπέρ της ένωσης των Επτανήσων με την Ελλάδα.

1942 Αρχίζουν πειραματικά στο Άουσβιτς οι εκτελέσεις Εβραίων με θανατηφόρα αέρια.

1974 Νομιμοποιείται το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος (ΚΚΕ), με νομοθετικό διάταγμα της κυβέρνησης εθνικής ενότητας. Ο Α.Ν. 509/1947 καταργείται.

1999 Αρχίζει η πτώση της τιμής των μετοχών στο Χρηματιστήριο Αθηνών, που θα οδηγήσει στο αποκληθέν «Σκάνδαλο του Χρηματιστηρίου». Πολλές από τις μετοχές που έχουν εισαχθεί στο Χρηματιστήριο θα αποδειχτούν «φούσκες», δηλαδή άνευ αντικρίσματος, με εταιρίες χωρίς έργο, αλλά μόνο σκοπό την ελκυστική εικόνα στο χρηματιστήριο.

Γεννήσεις

63 π.Χ. Οκταβιανός Αύγουστος, ο πρώτος ρωμαίος αυτοκράτορας. Υιοθετημένος γιος του Ιουλίου Καίσαρα, εγκαθίδρυσε την «Παξ Ρομάνα» και εξασφάλισε την ειρήνη σε όλο τον ρωμαϊκό κόσμο. (Θαν. 19/8/14)

1926 Τζον Κολτρέιν, Αμερικανός σαξοφωνίστας, από τις κορυφαίες προσωπικότητες της τζαζ. («A Love Supreme») (Θαν. 17/7/1967)

1949 Μπρους Σπρίνγκστιν, αμερικανός ρόκερ.

Θάνατοι

1939 Σίγκμουντ Φρόιντ, Γερμανοεβραίος ψυχίατρος και ιδρυτής της ψυχανάλυσης. (Γεν. 6/5/1856)

1973 Πάμπλο Νερούδα, Χιλιανός ποιητής και διπλωμάτης, βραβευμένος με Νόμπελ Λογοτεχνίας το 1971, δημιουργός του «Κάντο Χενεράλ», που μελοποιήθηκε από τον Μίκη Θεοδωράκη. (Γεν. 12/7/1904)

2004 Διδώ Σωτηρίου, Ελληνίδα συγγραφέας. («Ματωμένα Χώματα») (Γεν. 18/2/1909)

Γιορτάζουν

Ξανθίππη, Ξάνθιππος, Πολυξένη.

Επέτειοι

Διεθνής Ημέρα των Νοηματικών Γλωσσών

Ευρωπαϊκή Εβδομάδα Αθλητισμού

Ημέρα Βιολογικής Παραγωγής της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Παγκόσμια Ημέρα Αμφισεξουαλικότητας