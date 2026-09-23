Θεσσαλονίκη: Έρχεται η Βραδιά του Ερευνητή 2026 – Από τους αστεροειδείς και τα διαστημικά σκουπίδια έως τα μυστικά του Σύμπαντος

Οι εφαρμογές της Φυσικής στην καθημερινή ζωή, οι σύγχρονες ανακαλύψεις της Αστρονομίας, καθώς και η Πλανητική Άμυνα θα βρεθούν στο επίκεντρο της φετινής ευρωπαϊκής Βραδιάς του Ερευνητή που θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 25 Σεπτεμβρίου 2026 και ώρες 17:00 έως 23:00, στο Κέντρο Διάδοσης Επιστημών και Μουσείο Τεχνολογίας- ΝΟΗΣΙΣ.

Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί ταυτόχρονα σε έντεκα χώρες (Ελλάδα, Ιταλία, Γερμανία, Ισπανία, Πορτογαλία, Κύπρος, Ρουμανία, Βουλγαρία, Μολδαβία, Αλβανία και Τουρκία), με τη συμμετοχή κορυφαίων ευρωπαϊκών επιστημονικών φορέων.

Στον συντονισμό της Βραδιάς βρίσκεται για ακόμη μια χρονιά το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο, στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού προγράμματος HORIZON, με τίτλο «PICO-New Horizons» (Φυσική για όλους – Νέοι Ορίζοντες).

Στη διοργάνωση συμμετέχουν το Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών, η Ελληνογερμανική Αγωγή, το European Gravitational Observatory (EGO- Ιταλία), το Istituto Nazionale di Fisica Nucleare (INFN- Ιταλία), το Ιnstitut de Fisica d’Altes Energies (IFAE- Ισπανία), το Karlsruher Institut fuer Technologie (KIT- Γερμανία), το Nucleo Interactivo de Astronomia Associacao (NUCLIO- Πορτογαλία), καθώς και η Βαλκανική Ένωση Φυσικών. Παράλληλα, το PICO-New Horizons διοργανώνει Βραδιά Ερευνητή στην Αθήνα (Αστεροσκοπείο Αθηνών, Πεντέλη – Κέντρο Επισκεπτών του Αστεροσκοπείου Αθηνών, Θησείο – Ελληνογερμανική Αγωγή, Παλλήνη), καθώς και στο Αστεροσκοπείο του Στεφανίου Κορινθίας.

Κοινό θέμα της Βραδιάς θα είναι οι πολλαπές εφαρμογές της Φυσικής στην καθημερινή ζωή και οι σύγχρονες ανακαλύψεις της Αστρονομίας.

Πλανητική Άμυνα, πειράματα, κατασκευές και αστροπάρτι!

Στη Βραδιά του Ερευνητή θα πραγματοποιηθούν ενδιαφέρουσες δράσεις για όλες τις ηλικίες, όπως διαδραστικά πειράματα και προσομοιώσεις, επίδειξη εντυπωσιακών κατασκευών, δημιουργικές δραστηριότητες για μικρά παιδιά, κλήρωση βιβλίων/δώρων αλλά κι ένα «αστροπάρτι» παρατήρησης της Σελήνης και του πλανήτη Κρόνου με τηλεσκόπια που θα δώσουν μια διαφορετική χροιά στην εκδήλωση.

Τις επιμέρους δραστηριότητες διοργανώνουν ερευνητικές ομάδες και εργαστήρια του Τμήματος Φυσικής του Αριστοτελείου ενώ θα συμμετάσχει το ESERO-Greece, το ελληνικό παράρτημα του ευρωπαϊκού Γραφείου Πόρων Εκπαίδευσης για το Διάστημα, καθώς και φοιτητικές ομάδες του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου με διαδραστικά πειράματα και επιδείξεις.

Επιπλέον, το Τμήμα Φυσικής θα παρουσιάσει τα προπτυχιακά και μεταπτυχιακά προγράμματα σπουδών του και θα ενημερώσει για τις επαγγελματικές προοπτικές που προσφέρει.

Στις 25/9, στις 20:00, στο κεντρικό αμφιθέατρο του ΝΟΗΣΙΣ, θα πραγματοποιηθεί η κεντρική ομιλία, με τίτλο «Τροχιά σύγκρουσης: Αστεροειδείς, διαστημικά κατάλοιπα και η επιστήμη της διαστημικής επιτήρησης», έχοντας ως θέμα την Πλανητική Άμυνα και την αντιμετώπιση των κινδύνων του διαστήματος, από τους αστεροειδείς μέχρι τα διαστημικά σκουπίδια. Την ομιλία θα πραγματοποιήσει ο Επίκ. Καθηγητής του Τμήματος Φυσικής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Ιωάννης Γκόλιας.

Μετά τη δύση του ήλιου θα πραγματοποιηθεί βραδινή παρατήρηση με φορητά τηλεσκόπια του Αστεροσκοπείου του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου και του Ομίλου Φίλων Αστρονομίας Θεσσαλονίκης (ΟΦΑ).

Η Βραδιά του Ερευνητή αποτελεί την κορύφωση ενός τριημέρου (24-26/9) με πλούσιο πρόγραμμα δράσεων για μικρούς και μεγάλους.

Περισσότερες πληροφορίες για το PICO-New Horizons είναι διαθέσιμες στην ιστοσελίδα https://picoproject.gr/ ενώ το αναλυτικό πρόγραμμα της Βραδιάς του Ερευνητή στη Θεσσαλονίκη είναι αναρτημένο στην ιστοσελίδα https://picoproject.gr/thessaloniki/.