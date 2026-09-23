Good Job Nicky: Ο Γιάννης Πάριος είναι ένα ιερό τέρας της μουσικής και οφείλουμε να τον αντιμετωπίζουμε έτσι

Για την προσφορά του πατέρα του στο ελληνικό τραγούδι και τις θυσίες που έκανε στο πέρασμα των χρόνων, για να εκπληρώσει μια σειρά από όνειρα και στόχους, μίλησε ο Good Job Nicky (Νικόλας Βαρθακούρης), με αφορμή τα αρνητικά σχόλια ορισμένων, μετά τη συναυλία που έδωσε ο Γιάννης Πάριος στην Κύπρο.

Ο Good Job Nicky ανέφερε στην κάμερα της εκπομπής «Happy Day», ότι ο Γιάννης Πάριος είναι ένα ιερό τέρας της μουσικής, που έχει ήδη αφήσει τη δική του παρακαταθήκη στη μουσική. Στις δηλώσεις του νεαρού καλλιτέχνη, που μεταδόθηκαν το πρωί της Τετάρτης (23-09-2026), η πρώτη ερώτηση είχε να κάνει με τις αρνητικές κριτικές ορισμένων, μετά τη συναυλία του πατέρα του στην Κύπρο, στα τέλη Αυγούστου του 2026.

«Καθόλου δεν μας στεναχώρησαν τα σχόλια. Η μουσική, κατά κύριο λόγο, είναι ανθρωπιά. Το να βλέπεις έναν άνθρωπο που σου έχει δώσει την ανθρωπιά του για πέντε δεκαετίες το λιγότερο και να έχεις ερωτευτεί, να έχεις κάνει παιδιά, να έχουν γίνει εγγόνια, ουσιαστικά όλος ο κύκλος της ζωής, να ακούς Γιάννη Πάριο» είπε αρχικά ο Good Job Nicky.

Ο νεαρός τραγουδιστής πρόσθεσε στη συνέχεια: «Γιατί τώρα μιλάω σαν… δεν μιλάω σαν γιος του. Μιλάω σαν συνάδελφος. Είναι ένας άνθρωπος ο οποίος είναι ένα ιερό τέρας της μουσικής και οφείλουμε να τον αντιμετωπίζουμε με αυτόν τον τρόπο».

Στη συνέχεια ο τραγουδιστής αναφέρθηκε στις θυσίες που, όπως τόνισε, έχει κάνει ο Γιάννης Πάριος για τη μουσική και για μια καριέρα που μετρά δεκαετίες. «Γιατί όταν ένας άνθρωπος έχει στην κυριολεξία θυσιάσει τα πάντα, τώρα μιλάω σαν γιος του. Έχει θυσιάσει τα πάντα γι’ αυτό το πράγμα, γι’ αυτό το ταξίδι μέσω της μουσικής, για να μπορέσει να δώσει και αυτός μια παρακαταθήκη στην χώρα μας. Με αυτόν τον τρόπο.

Είναι λίγο παράξενο να γίνεται αυτό σε μια καριέρα τόσο, τόσο, τόσο πετυχημένη. Είναι, είναι ουσιαστικά είναι παρακαταθήκη. Είναι ελληνική παρακαταθήκη αυτό το πράγμα», τόνισε ο Good Job Nicky.