Θεσσαλονίκη: Εξαρθρώθηκε εγκληματική οργάνωση που “φέσωνε” το Δημόσιο με εικονικές εταιρείες – Ζημιά άνω των 2,3 εκατ. ευρώ

Μεγάλη επιχειρησιακή δράση της Υποδιεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος Βορείου Ελλάδος αποδάλωσε κύκλωμα φοροδιαφυγής, λαθρεμπορίου και κλεπταποδοχής. Συνελήφθησαν 5 άτομα, ανάμεσά τους και τα διευθυντικά στελέχη, ενώ ταυτοποιήθηκαν ακόμη 18 εμπλεκόμενοι.

Στα δίχτυα της Υποδιεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος Βορείου Ελλάδος έπεσε εγκληματική οργάνωση, τα μέλη της οποίας δραστηριοποιούνταν συστηματικά σε απάτες σε βάρος του Ελληνικού Δημοσίου, στο λαθρεμπόριο, καθώς και στην αποδοχή και διάθεση προϊόντων εγκλήματος.

Σε ευρεία αστυνομική επιχείρηση που πραγματοποιήθηκε τη Δευτέρα, 21 Σεπτεμβρίου 2026, σε περιοχές της Θεσσαλονίκης, συνελήφθησαν πέντε μέλη της οργάνωσης, ανάμεσα στα οποία περιλαμβάνονται και τα δύο διευθυντικά στελέχη. Παράλληλα, στη δικογραφία που σχηματίστηκε περιλαμβάνονται ακόμη 18 ταυτοποιημένα άτομα, τα οποία συνέδραμαν στη δράση της οργάνωσης είτε προμηθεύοντάς την με κλεμμένα αντικείμενα είτε αγοράζοντας λαθραία προϊόντα.

Το «μοντέλο» της απάτης με τις εταιρείες-«φαντάσματα»

Όπως προέκυψε από την πολύμηνη έρευνα της Αστυνομίας, η οργάνωση είχε συγκροτηθεί τουλάχιστον από τον Σεπτέμβριο του 2022. Με συγκεκριμένη δομή και διαρκή δράση, τα μέλη της στόχευαν στην απόκτηση τεράστιων παράνομων κερδών μέσω οργανωμένης φοροδιαφυγής.

Ειδικότερα, η μεθοδολογία τους περιλάμβανε:

Σύσταση «εικονικών» εταιρειών: Ίδρυαν εταιρείες Γενικού Εμπορίου χρησιμοποιώντας ως διαχειριστές «αχυράνθρωπους» (ευάλωτα ή περιθωριοποιημένα άτομα, στα οποία έδιναν μηνιαία αμοιβή 500 έως 1.500 ευρώ).

Ίδρυαν εταιρείες Γενικού Εμπορίου χρησιμοποιώντας ως διαχειριστές «αχυράνθρωπους» (ευάλωτα ή περιθωριοποιημένα άτομα, στα οποία έδιναν μηνιαία αμοιβή 500 έως 1.500 ευρώ). Μετακύλιση φορολογικών υποχρεώσεων: Πραγματοποιούσαν ενδοκοινοτικές εισαγωγές προϊόντων από χώρες της Ε.Ε. χωρίς την καταβολή Φ.Π.Α. Στη συνέχεια, διακινούσαν τα προϊόντα στην εγχώρια αγορά μέσω των εικονικών εταιρειών, εκδίδοντας φορολογικά παραστατικά. Με τον τρόπο αυτό, οι οφειλές Φ.Π.Α. και οι λοιποί φόροι μεταφέρονταν στα Α.Φ.Μ. των «αχυρανθρώπων» και δεν αποδίδονταν ποτέ στο Δημόσιο.

Πραγματοποιούσαν ενδοκοινοτικές εισαγωγές προϊόντων από χώρες της Ε.Ε. χωρίς την καταβολή Φ.Π.Α. Στη συνέχεια, διακινούσαν τα προϊόντα στην εγχώρια αγορά μέσω των εικονικών εταιρειών, εκδίδοντας φορολογικά παραστατικά. Με τον τρόπο αυτό, οι οφειλές Φ.Π.Α. και οι λοιποί φόροι μεταφέρονταν στα Α.Φ.Μ. των «αχυρανθρώπων» και δεν αποδίδονταν ποτέ στο Δημόσιο. Διαδοχική αλλαγή εταιρειών: Για να αποφεύγουν τους ελέγχους και τη συσσώρευση χρεών στο ίδιο Α.Φ.Μ., έκλειναν και άνοιγαν διαδοχικά νέες εταιρείες.

Για να αποφεύγουν τους ελέγχους και τη συσσώρευση χρεών στο ίδιο Α.Φ.Μ., έκλειναν και άνοιγαν διαδοχικά νέες εταιρείες. Εικονική ασφάλιση: Ασφάλιζαν τους εαυτούς τους καθώς και συγγενικά και φιλικά τους πρόσωπα στον Ε.Φ.Κ.Α. χωρίς να καταβάλλουν τις προβλεπόμενες ασφαλιστικές εισφορές.

Η ιεραρχία και οι διακριτοί ρόλοι

Από την αξιολόγηση των στοιχείων αποκαλύφθηκε ο πλήρης μηχανισμός της οργάνωσης:

Τα διευθυντικά μέλη: Ένας 40χρονος και ένας 41χρονος είχαν τον ηγετικό ρόλο και αναλάμβαναν τη σύσταση των εταιρειών. Ο «σύνδεσμος»: Ένας 52χρονος λειτουργούσε ως ο ενδιάμεσος κρίκος ανάμεσα στους αρχηγούς και τους «αχυράνθρωπους», συντονίζοντας τις επαφές. Οι εικονικοί διαχειριστές: Ένας 40χρονος και ένας 56χρονος εμφανίζονταν επίσημα ως διαχειριστές των επιχειρήσεων.

Λαθρεμπόριο και αποθήκες με κλεμμένα εμπορεύματα

Πέρα από τη φορολογική απάτη, τα μέλη της οργάνωσης χρησιμοποιούσαν τις έδρες ορισμένων εταιρειών ως αποθήκες για τη διακίνηση λαθραίων αλκοολούχων ποτών, καθώς και κλεμμένων προϊόντων, όπως καφέ και ηλεκτρονικά τσιγάρα.

Συνολικά διαπιστώθηκε η παράνομη διακίνηση τουλάχιστον 572 φιαλών αλκοόλ (με διαφυγόντες δασμούς 6.809,96 ευρώ), ενώ η αξία των κλεπταποδόχων προϊόντων υπολογίζεται στα 7.350 ευρώ.

Μαμούθ ζημιά για το Δημόσιο – Τα ευρήματα των ερευνών

Η συνολική ζημιά για το Ελληνικό Δημόσιο από τη μη καταβολή φόρων και ασφαλιστικών εισφορών ξεπερνά τα 2.354.217,06 ευρώ. Παράλληλα, οι συνολικές οφειλές που έχουν συσσωρευτεί στα Α.Φ.Μ. των «αχυρανθρώπων» ανέρχονται στο αστρονομικό ποσό των 11.008.934,85 ευρώ.

Στις έρευνες που πραγματοποιήθηκαν σε σπίτια, εταιρείες και οχήματα, οι αρχές βρήκαν και κατέσχεσαν:

122 φιάλες λαθραίων αλκοολούχων ποτών

84 ηλεκτρονικά τσιγάρα

76 κιλά καφέ και 3.890 κάψουλες καφέ

8.355 ευρώ σε μετρητά

10 κινητά τηλέφωνα και έναν φορητό υπολογιστή (laptop)

Σφραγίδες εταιρειών, καθώς και πλήθος εγγράφων και τραπεζικών καρτών.

Οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν στην αρμόδια Εισαγγελική Αρχή, ενώ η δικογραφία περιλαμβάνει βαρύτατες κατηγορίες για εγκληματική οργάνωση, απάτη σε βάρος του Δημοσίου, αποδοχή και διάθεση προϊόντων εγκλήματος, καθώς και παραβάσεις του Εθνικού Τελωνειακού Κώδικα.