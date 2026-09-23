Πολύωρη διακοπή ρεύματος σήμερα σε περιοχή της Θεσσαλονίκης
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THESTIVAL TEAM
Διακοπή ηλεκτροδότησης είναι προγραμματισμένη για σήμερα, Τετάρτη 23 Σεπτεμβρίου σε περιοχή της Θεσσαλονίκης.
Σύμφωνα με ενημέρωση του ΔΕΔΔΗΕ, χωρίς ρεύμα θα μείνουν κάτοικοι και επιχειρήσεις, από τις 9:45 π.μ. έως τις 2:30 μ.μ., στον Δήμο Ωραιοκάστρου και συγκεκριμένα οι καταναλωτές στην ευρύτερη ΒΙ.ΠΕ του ΠΕΝΤΑΛΟΦΟΥ, σε τμήμα περιοχής εφαπτόμενο ΑΝΑΤΟΛΙΚΑ του ΓΑΛΛΙΚΟΥ ΠΟΤΑΜΟΥ, στο ύψος περίπου της ΝΕΑΣ ΜΕΣΗΜΒΡΙΑΣ.