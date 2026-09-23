Πολύωρη διακοπή ρεύματος σήμερα σε περιοχή της Θεσσαλονίκης

Διακοπή ηλεκτροδότησης είναι προγραμματισμένη για σήμερα, Τετάρτη 23 Σεπτεμβρίου σε περιοχή της Θεσσαλονίκης.

Σύμφωνα με ενημέρωση του ΔΕΔΔΗΕ, χωρίς ρεύμα θα μείνουν κάτοικοι και επιχειρήσεις, από τις 9:45 π.μ. έως τις 2:30 μ.μ., στον Δήμο Ωραιοκάστρου και συγκεκριμένα οι καταναλωτές στην ευρύτερη ΒΙ.ΠΕ του ΠΕΝΤΑΛΟΦΟΥ, σε τμήμα περιοχής εφαπτόμενο ΑΝΑΤΟΛΙΚΑ του ΓΑΛΛΙΚΟΥ ΠΟΤΑΜΟΥ, στο ύψος περίπου της ΝΕΑΣ ΜΕΣΗΜΒΡΙΑΣ.