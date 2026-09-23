“Διαδραστική Εμπειρία Χορού” – Μια ανοιχτή γιορτή χορού για όλες τις ηλικίες σήμερα στο Θεατράκι του Δήμου Θεσσαλονίκης

Μία ξεχωριστή «Διαδραστική Εμπειρία Χορού» διοργανώνει την Τετάρτη 23 Σεπτεμβρίου 2026 ο Δήμος Θεσσαλονίκης, στον υπαίθριο χώρο του Δημαρχιακού Μεγάρου.

Η δράση διοργανώνεται από το Τμήμα Ορχηστικής Τέχνης της Διεύθυνσης Δημοτικών Μουσικών Σχημάτων και Καλλιτεχνικής Εκπαίδευσης και φιλοδοξεί να φέρει τον χορό πιο κοντά στην πόλη και στους ανθρώπους της, αναδεικνύοντάς τον όχι μόνο ως μορφή καλλιτεχνικής έκφρασης, αλλά και ως έναν δημιουργικό τρόπο επικοινωνίας, συμμετοχής και σύνδεσης.

Η εκδήλωση θα ξεκινήσει στις 19:00, με παρουσιάσεις από φοιτητές και φοιτήτριες της Ανώτερης Επαγγελματικής Σχολής Χορού του Δήμου Θεσσαλονίκης, δίνοντας στο κοινό την ευκαιρία να γνωρίσει από κοντά το εκπαιδευτικό και καλλιτεχνικό έργο της Σχολής.

Στη συνέχεια, από τις 19:30 έως τις 21:00, το κοινό θα έχει την ευκαιρία να περάσει από τη θέση του θεατή στη χαρά της συμμετοχής, μέσα από ένα διαδραστικό εργαστήριο χορού, σε συνεργασία με την playmOVE. Κίνηση, μουσική, παιχνίδι και δημιουργική έκφραση συναντιούνται σε μια βιωματική εμπειρία, στην οποία μπορούν να συμμετάσχουν άνθρωποι όλων των ηλικιών, χωρίς να απαιτείται προηγούμενη εμπειρία στον χορό.

Γιατί ο χορός δεν είναι μόνο παράσταση. Είναι κίνηση, επικοινωνία, συνάντηση και συμμετοχή — ένας διαφορετικός τρόπος να μοιραζόμαστε τον δημόσιο χώρο και να ερχόμαστε πιο κοντά.

Τετάρτη 23 Σεπτεμβρίου 2026 Θεατράκι Δήμου Θεσσαλονίκης – Υπαίθριος χώρος Δημαρχιακού Μεγάρου

Πρόγραμμα 19:00–19:30 | Παρουσιάσεις φοιτητών/τριών Ανώτερης Επαγγελματικής Σχολής Χορού 19:30–21:00 | Διαδραστικό Εργαστήρι Χορού playmOVE

Η είσοδος και η συμμετοχή είναι ελεύθερες για όλες τις ηλικίες.

Πληροφορίες: 2310 888716 & 2310 305960 danceschoolthess@gmail.com.