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ΣΑΕΚ Πυλαίας – Χορτιάτη: Σε εξέλιξη η Β΄ Φάση εγγραφών σε ειδικότητες για το εκπαιδευτικό έτος 2026-2027

Αρχείο Intime
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Συνεχίζεται η διαδικασία υποβολής αιτήσεων επιλογής και εγγραφής στις Δημόσιες ΣΑΕΚ του Υπουργείου Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού για το εκπαιδευτικό έτος 2026-2027.

Συγκεκριμένα, για όσους δεν έχουν εγγραφεί έως τώρα, μπορούν να εγγραφούν σε κάποια από τις ειδικότητες στις οποίες παρέμειναν κενές θέσεις, έως την Τετάρτη 30 Σεπτεμβρίου 2026 και ώρα 16:00, στον σύνδεσμο: https://diek.it.minedu.gov.gr

Με την καταχώριση της προτίμησής τους και την οριστική υποβολή της αίτησης, εγγράφονται αυτόματα στην ειδικότητα της επιλογής τους, χωρίς να αναμένουν την έκδοση αποτελεσμάτων.

Για την ΣΑΕΚ Πυλαίας Χορτιάτη συνεχίζονται οι εγγραφές για τις παρακάτω ειδικότητες Α’ εξαμήνου:

  • ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΑΙΣΘΗΤΙΚΟΣ ΠΟΔΟΛΟΓΙΑΣ – ΚΑΛΛΩΠΙΣΜΟΥ ΝΥΧΙΩΝ ΚΑΙ ΟΝΥΧΟΠΛΑΣΤΙΚΗΣ
  • ΕΙΔΙΚΟΣ ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΗΣ ΤΟΥ ΜΑΚΙΓΙΑΖ
  • ΣΤΕΛΕΧΟΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ, ΔΙΑΦΗΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ (MARKETING)
  • ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ (ΠΟΛΥΜΕΣΑ/WEB DESIGNER-DEVELOPER/VIDEO GAMES)
  • ΒΟΗΘΟΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΩΝ ΠΡΩΙΜΗΣ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΗΛΙΚΙΑΣ

Περισσότερες πληροφορίες στην ιστοσελίδα της ΣΑΕΚ Πυλαίας Χορτιάτη

https://saek-pylaias.thess.sch.gr

Facebook ΣΑΕΚ Πυλαίας – Χορτιάτη

https://www.facebook.com/profile.php?id=100050645473210

INSTAGRAM ΣΑΕΚ Πυλαίας – Χορτιάτη

https://www.instagram.com/saekpylaias

και στο τηλέφωνο 2310313595 ώρες 2.00 μ.μ. έως 7.30 μμ.

Δήμος Πυλαίας - Χορτιάτη ΣΑΕΚ

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