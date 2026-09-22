ΗΠΑ: Μείωση της κατανάλωσης αλκοόλ από τους ενήλικες για πρώτη φορά μετά την πανδημία

Η κατανάλωση αλκοόλ από τους ενήλικες στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής μειώθηκε για πρώτη φορά έπειτα από την έναρξη της πανδημίας Covid-19, αν και τα ποσοστά παραμένουν υψηλότερα από ό,τι πριν από την πανδημία. Η μεγαλύτερη μείωση καταγράφηκε στους νεότερους ενήλικες, ενώ αντίθετα μεγαλύτερες ηλικιακές ομάδες συνέχισαν να πίνουν σε υψηλά ποσοστά.

Ερευνητές από τον ιατρικό οργανισμό Keck Medicine του Πανεπιστημίου της Νότιας Καλιφόρνιας και από το Πανεπιστήμιο Thomas Jefferson στη Φιλαδέλφεια των ΗΠΑ ανέλυσαν δεδομένα από σχεδόν 115.000 ενήλικες που συμμετείχαν σε εθνική έρευνα την περίοδο 2018-2024.

Όπως προέκυψε από τη μελέτη, τόσο η συνολική όσο και η υπερβολική κατανάλωση αλκοόλ μειώθηκαν το 2024 σε σύγκριση με το 2022. Συγκεκριμένα, η κατανάλωση αλκοόλ μειώθηκε κατά σχεδόν 2%, ενώ η υπερβολική κατανάλωση αλκοόλ περισσότερο από 8%. Ως υπερβολική κατανάλωση ορίζονται τα πέντε ή περισσότερα ποτά την ημέρα ή 15 ή περισσότερα ποτά την εβδομάδα για τους άνδρες και τέσσερα ή περισσότερα ποτά την ημέρα ή οκτώ ή περισσότερα ποτά την εβδομάδα για τις γυναίκες. Πρόκειται για την πρώτη επιβεβαιωμένη μείωση της κατανάλωσης αλκοόλ που παρατηρείται στις ΗΠΑ από την έναρξη της πανδημίας COVID-19.

Η μεγαλύτερη μείωση στην κατανάλωση αλκοόλ το 2024 σε σχέση με το 2022 παρατηρήθηκε στους ενήλικες της γενιάς Gen Z (μείωση πάνω από 5%), ενώ οι Millennials παρουσίασαν τις μεγαλύτερες μειώσεις στην υπερβολική κατανάλωση (πτώση 17%).

Αντίθετα, οι ενήλικες 50-64 ετών συνέχισαν να πίνουν σε ποσοστά υψηλότερα από ό,τι πριν από την πανδημία. Από το 2018 έως το 2024 η κατανάλωση αλκοόλ στη συγκεκριμένη ηλικιακή ομάδα αυξήθηκε κατά σχεδόν 4%, ενώ η υπερβολική κατανάλωση αλκοόλ αυξήθηκε κατά περισσότερο από 36%. Οι ερευνητές χαρακτηρίζουν την αύξηση στους μεγαλύτερους ενήλικες ιδιαίτερα ανησυχητική, επειδή ο κίνδυνος παθήσεων που σχετίζονται με το αλκοόλ, όπως ηπατική νόσος, ορισμένοι καρκίνοι και καρδιαγγειακές παθήσεις, αυξάνεται με την ηλικία.

Επιπλέον, εντοπίστηκε ότι οι άνδρες παρουσίασαν μεγαλύτερη μείωση στην κατανάλωση αλκοόλ από τις γυναίκες (2,4% έναντι 1,1%). Αντίθετα, οι γυναίκες μείωσαν περισσότερο την κατανάλωση υπερβολικού αλκοόλ σε σχέση με τους άνδρες (9% έναντι 7,7%).

Τα ευρήματα της έρευνας δημοσιεύθηκαν στο περιοδικό «Annals of Internal Medicine».

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ