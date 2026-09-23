Θεσσαλονίκη: Ανοιχτή πρόσκληση ενδιαφέροντος για παιδική και εφηβική θεατρική ομάδα στο Βαφοπούλειο

Το Βαφοπούλειο Πνευματικό Κέντρο του Δήμου Θεσσαλονίκης, στο πλαίσιο της αποστολής του για την προαγωγή της παιδείας, του πολιτισμού και της δημιουργικής έκφρασης των παιδιών και των εφήβων, προτίθεται να επαναλειτουργήσει την παιδική θεατρική ομάδα (5- 12 ετών), καθώς και την εφηβική (13 – 17 ετών), οι οποίες επί σειρά ετών αποτέλεσαν δύο σημαντικές πολιτιστικές και εκπαιδευτικές δραστηριότητες του Πνευματικού Κέντρου.

Για τον σκοπό αυτό, απευθύνει ανοικτή πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος προς φυσικά πρόσωπα, καλλιτεχνικές ομάδες, πολιτιστικούς ή εκπαιδευτικούς φορείς, καθώς και άλλους επαγγελματίες ή συλλογικότητες με αποδεδειγμένη εμπειρία στο θέατρο, τη θεατρική αγωγή ή συναφή πεδία, προκειμένου να υποβάλουν πρόταση για τη δημιουργία, την οργάνωση και τον συντονισμό της παιδικής και της εφηβικής θεατρικής ομάδας, σε εθελοντική βάση, στους χώρους του Βαφοπουλείου Πνευματικού Κέντρου.

Στόχος της δράσης είναι η καλλιέργεια της δημιουργικής έκφρασης, της συνεργασίας και της γνωριμίας των παιδιών και των εφήβων με την τέχνη του θεάτρου μέσα από οργανωμένες παιδαγωγικές και καλλιτεχνικές δραστηριότητες.

Οι συγκεκριμένες θεατρικές ομάδες αναμένεται να λειτουργήσουν τη νέα σχολική χρονιά 2026-2027 στο Πνευματικό Κέντρο, σε εβδομαδιαία βάση.

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλλουν:

το παιδαγωγικό και καλλιτεχνικό πλαίσιο της δράσης,

τους στόχους και τη μεθοδολογία υλοποίησης,

σύντομο βιογραφικό σημείωμα του υποψηφίου ή παρουσίαση του φορέα και της σχετικής εμπειρίας του.

Για την υποβολή των προτάσεων απαιτείται η συμπλήρωση της σχετικής αίτησης συμμετοχής.

Οι προτάσεις μπορούν να κατατίθενται ή να αποστέλλονται έως την Παρασκευή 16 Οκτωβρίου 2026 στο Βαφοπούλειο Πνευματικό Κέντρο (Γ. Βαφόπουλου 3-5) και στην ακόλουθη ηλεκτρονική διεύθυνση: vafopoulio@thessaloniki.gr.

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν στα τηλέφωνα: 23133 18695, 23133 18687 και 23133 18700.

Η αξιολόγηση των προτάσεων θα γίνει από την Εφορευτική Επιτροπή του Βαφοπουλείου Πνευματικού Κέντρου με συνεκτίμηση της παιδαγωγικής και καλλιτεχνικής αρτιότητας, της εμπειρίας και της επάρκειας του υποψηφίου ή του φορέα, καθώς και της δυνατότητας υλοποίησης και βιωσιμότητας της δράσης.

Η αξιολόγηση των προτάσεων θα γίνει από την Εφορευτική Επιτροπή του Βαφοπουλείου Πνευματικού Κέντρου με συνεκτίμηση της παιδαγωγικής και καλλιτεχνικής αρτιότητας, της εμπειρίας και της επάρκειας του υποψηφίου ή του φορέα, καθώς και της δυνατότητας υλοποίησης και βιωσιμότητας της δράσης.

Η αίτηση συμμετοχής είναι διαθέσιμη στην ιστοσελίδα του Δήμου Θεσσαλονίκης: https://thessaloniki.gr/?p=1310367